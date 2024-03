La faceta poco conocida del científico que asesoró a presidentes durante la pandemia: la historia de Ragi Burhum, el peruano que fundó una exitosa startup en EE.UU.

El científico computacional quiso estudiar Ciencias de la Computación con el fin de trabajar en Microsoft. (Salud con lupa/ModeWalk)

Se podría afirmar que no hay una fórmula única para lograr el éxito profesional, ya que a lo largo de la vida, cada persona descubre que existen diversos caminos hacia la autorrealización. Dichos senderos están repletos de oportunidades y desafíos que hacen que el viaje valga la pena.

Aunque el concepto de éxito varía según la persona, para un profesional puede significar ser reconocido en su campo, mientras que para un empresario, podría traducirse en el crecimiento de su negocio, la innovación y la sostenibilidad financiera. No obstante, es innegable que la perseverancia, la pasión, la adaptabilidad, la planificación estratégica y las habilidades interpersonales constituyen factores clave para alcanzar el éxito.

Ragi Burhum fue consciente de ello cuando viajó a Estados Unidos en un tiempo en el que no existía la carrera de Ciencias de la Computación en Perú. En el país norteamericano tuvo un claro objetivo: convertirse en científico computacional. Con el transcurrir del tiempo, nuestro compatriota regresó a Perú, no solo con el propósito de reunirse con amigos y familiares sino también para contribuir con su expertise a la sociedad peruana durante un momento crítico: la pandemia del coronavirus.

Burhum Espinoza colaboró con dos administraciones gubernamentales mientras el coronavirus afectaba sobremanera a miles de familias tanto en Perú como en el resto del mundo. En el mandato de Martín Vizcarra, este ingeniero geoespacial escribió un artículo denominado “El Martillazo y el Huayno”, mediante el cual propuso medidas para enfrentar la pandemia en Perú y reflexionó sobre la fase de poscuarentena. Durante el gobierno de Francisco Sagasti, Burhum, junto a otros integrantes del Grupo de Trabajo Técnico (GTT), fue designado para elaborar un informe definitivo respecto al número de fallecidos debido a la pandemia.

Las recomendaciones del científico computacional fueron acogidas por las autoridades, quienes enfrentaban desafíos al asumir cargos públicos. En este contexto adverso, profesionales y científicos de vasta trayectoria ofrecieron sus conocimientos en aras del bienestar de la sociedad peruana.

Antes del 15 de marzo de 2020, fecha en la que el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia nacional por 15 días, instaurando medidas como la cuarentena, el toque de queda y el cierre de fronteras, Ragi Burhum ya destacaba en su campo profesional. Trabajó para reconocidas compañías, como Microsoft, ESRI y NVIDIA. En estas organizaciones desarrolló sistemas de información geográfica. Bajo el anonimato, contribuyó a numerosas organizaciones tecnológicas y fundó startups en Silicon Valley que con el tiempo alcanzaron relevancia.

Durante más de dos décadas, Ragi Burhum se había distinguido en el ámbito laboral de la ciencia y la tecnología. Aunque ya tenía logros dignos de elogiar en su haber, quizás le quedaba un desafío pendiente: contribuir a la sociedad con su amplio conocimiento. Este reto lo cumplió durante la pandemia, cuando analizó datos oficiales sobre casos de coronavirus, asesoró a presidentes de la República, creó la página “Open Covid Perú” y comunicó a la población peruana la evolución del virus a través de medios de comunicación.

Durante los primeros años de la pandemia, Burhum se convirtió en un rostro familiar para los peruanos, apareciendo en televisión y compartiendo sus opiniones, las cuales eran valoradas por las autoridades gubernamentales que tomaban decisiones en materia de salud. En momentos en que millones de familias permanecían en sus hogares preocupadas por la situación, su presencia en los medios ofrecía información fidedigna y esperanza.

Cuando el número de casos y muertes comenzó a disminuir, dando esperanzas de superar la emergencia sanitaria, la participación de muchos expertos en los medios disminuyó. Sin embargo, sus contribuciones fueron recordadas por la ciudadanía, agradecida por el apoyo brindado durante los momentos más críticos.

Burhum también cuestionó a los candidatos políticos en el debate presidencial de 2021, interrogándolos sobre sus planes para mejorar el acceso a internet en el Perú, especialmente en zonas rurales, y cómo capitalizarían las inversiones ya realizadas en infraestructura tecnológica como la red dorsal de fibra óptica y el satélite PeruSAT-1.

Si se mostrara una fotografía de Ragi Burhum, es probable que muchos peruanos lo reconozcan por su loable contribución al país en tiempos adversos, ya sea explicando datos sobre el coronavirus o asesorando al gobierno. Sin embargo, su relevancia se extiende más allá de la pandemia, remontándose a décadas de trabajo destacado en el campo de la ciencia y tecnología, donde su labor siempre estuvo centrada en la innovación y el desarrollo, aunque más allá de los focos de la atención pública.

El éxito de Ragi Burhum en el mundo de las startup

La prometedora carrera de Ragi Burhum comenzó tras su graduación del colegio Alexander Von Humboldt. En busca de mayores oportunidades y tras finalizar sus estudios secundarios en 1997, se mudó a Estados Unidos, el país donde reside actualmente. Dejó el Perú para perseguir un campo de estudio inexistente en su país natal en ese momento: Ciencias de la Computación, una disciplina que le ha brindado innumerables satisfacciones tanto en el ámbito laboral como en el personal.

Infobae Perú tuvo la oportunidad de conversar con Ragi Burhum, quien se transformó en científico computacional después de completar sus estudios en la California State University en San Bernardino. A pesar de tener la opción de permanecer en Perú, la ausencia de un programa académico afín a sus intereses lo llevó a tomar la decisión de estudiar en el extranjero, especialmente motivado por su sueño de trabajar en Microsoft.

“Justo después de graduarme del colegio en el año 97, me fui a Estados Unidos para estudiar Ciencias de la Computación porque era lo que necesitabas aprender si querías hacer videojuegos en Microsoft (...) El juego Flight Simulator de Microsoft, por ejemplo, usaba y aún usa datos reales de calles, edificios, imágenes de satélites, y caminos de trenes, entre muchas otras cosas. Todos estos eran datos geográficos. Así que terminé trabajando en la reestructuración de cómo Microsoft manejaba los datos geográficos que alimentaban Flight Simulator. Además de la parte de los juegos, conocida por todos, también existe una faceta más seria donde el software se utiliza para entrenar a futuros pilotos”, relató Burhum.

Tras alcanzar este sueño, se propuso nuevas metas. Desde los 24 años, concibió la idea de crear startups, motivo por el cual participó en una convocatoria de Y Combinator, buscando una oportunidad para exponer sus ideas y objetivos. En ese momento, trabajaba en la empresa ESRI (ArcGIS), desarrollando sistemas GIS, pero sentía la necesidad de explorar nuevos horizontes, lo que lo llevó a renunciar a su puesto en Microsoft.

“En Y Combinator conocí a muchos personajes relevantes del mundo de las startups. Tenía 24 años y fue ahí donde comprendí que si quería dedicarme a crear startups, tenía que estar en San Francisco para entender el ecosistema y saber cómo funcionan las cosas de manera presencial”, explicó.

En Y Combinator, se encontró con Don Burns, un compatriota que había sido arquitecto de Google Earth y había trabajado en varios proyectos de visualización tridimensional de datos geográficos, convirtiéndose prácticamente en el precursor de los globos terráqueos tridimensionales. Después de conocerse, Burhum decidió trabajar con él en una startup que, a fin de cuentas, no prosperó. Sin embargo, esta experiencia le proporcionó una visión clara de lo que necesitaba hacer cuando llegara el momento de crear su propia startup.

En los Startup School de Y Combinator, Burhum tuvo la oportunidad de conocer a diversas personas exitosas del ámbito empresarial. Entre ellas, entabló conversación con Caterina Fake, fundadora de Flickr, quien compartió sus experiencias en el mundo de los negocios y reveló detalles sobre su nueva inversión: Etsy. En el mismo evento, también asistió a una presentación de Sam Altman, actual CEO de OpenAI (la organización detrás de ChatGPT), quien habló sobre Loopt.

Después de trabajar con Don Burns, Burhum se orientó hacia la consultoría. En 2009, colaboró con empresas como NVIDIA, donde desarrolló prototipos de mapas para el sector automotriz; también brindó su apoyo a agencias estatales de California, analizando el impacto ambiental de la construcción del tren de alta velocidad usando herramientas de código abierto.

Mientras trabajaba como consultor y residía en San Francisco, se reencontró con antiguos colegas de Microsoft. Junto a ellos, fundó una startup. Durante su estancia en la empresa de sus sueños, se enteró de que la novia de uno de sus amigos había renunciado a su trabajo para realizar un MBA en Stanford. “Mi amigo me contó que tenía un proyecto relacionado con la moda. Teniendo en cuenta mi experiencia técnica y su formación en negocios, decidimos crear una startup. Uno de ellos había trabajado en Microsoft en el área de adquisiciones, mientras que el otro había fundado una compañía de moda en París y contaba con amplias conexiones en el ecosistema de la moda. Así nació Mode Walk,” explicó.

Durante el proceso, recaudaron capital, ingresaron a una aceleradora, contrataron a profesionales, crearon inventarios, desarrollaron la tecnología y establecieron todos los aspectos necesarios para la empresa. “Las personas que lo intentan por primera vez subestiman lo que esto implica. Si no tienes 3 reuniones diarias durante un mes sin parar, o si no has hablado con más de 100 grupos de inversión, entonces no estás realmente intentando recaudar capital”, escribió Burhum en su cuenta de Twitter.

En diálogo con Infobae Perú, el científico computacional proporcionó detalles sobre el proceso de creación de su startup. “Para atraer inversión de un capital de riesgo, es indispensable contar con un modelo de negocio disruptivo. Lo disruptivo de nuestro enfoque radicaba en el desarrollo de un e-commerce, pero no de ropa tradicional, sino de haute couture. Existe una diferencia fundamental en prendas diseñadas para el uso masivo, las realizadas a medida, y luego están aquellas marcas o diseñadores clasificados bajo el estandarte de haute couture. Lo que normalmente ves en eventos como Fashion Week, especialmente en Versalles, pertenece a este último grupo. Nuestro mercado objetivo eran individuos de alto poder adquisitivo, ofreciéndoles una manera de adquirir este tipo de prendas en línea”, explicó.

A través del sitio web de la startup, los usuarios podían obtener información sobre los diseñadores, el proceso de producción, la inspiración detrás de cada prenda, entre otros detalles que narraban la historia detrás de lo que estaban comprando.

Es importante destacar que la startup de e-commerce de ropa de lujo, fundada por Beatrice, Henri y Ragi, logró conseguir más de 1.8 millones de dólares en inversión y atención en medios prestigiosos como Vogue y Forbes, entre otros logros.

“Vivir experiencias como estas no habría sido posible en otra parte del mundo. La historia de ModeWalk culmina con la adquisición de nuestra compañía por Moda Operandi, un destacado e-commerce de Nueva York. Fueron tiempos memorables”, indicó el último mensaje en el hilo de Twitter creado por el científico computacional.

Finalmente, Burhum reflexionó sobre la importancia de estar rodeado de personas visionarias con objetivos claros. “Es difícil no admirar a aquellos capaces de crear algo desde cero. Dentro del ecosistema de startups en Silicon Valley, estás rodeado de ese tipo de personas. Es imposible no querer ser parte de eso, de tener la aspiración de crear algo bello, útil y, por supuesto, generar valor. Creo que el acto mismo de crear es lo que te otorga más energía. Si el objetivo fuera solo el dinero, habría maneras mucho más sencillas de obtenerlo en otros campos”, expresó.

La historia de Ragi Burhum es un ejemplo de cómo el talento, las oportunidades y estar rodeado de personas con una mentalidad similar pueden ser determinantes para el éxito. Muchos podrían atribuirlo a la suerte, pero la suerte favorece a aquellos que están preparados, y Ragi definitivamente lo estaba.