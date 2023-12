20 peruanos que dejaron en alto el nombre del Perú con sus logros científicos, académicos, gastronómicos y sociales

Conoce a los 20 peruanos que integran la lista de personas que hicieron brillar el nombre del Perú en concursos internacionales | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

El 2023 en Perú no solo fue escenario de sucesos desafortunados y desafíos en seguridad, sino que también se destacó por las invaluables contribuciones de ciudadanos peruanos en diversas disciplinas a nivel mundial. Este año, científicos, académicos, emprendedores e innovadores dejaron en alto el nombre del país a través de sus logros y reconocimientos internacionales, demostrando que, a pesar de las adversidades, el talento peruano continúa brillando y abriendo caminos en el escenario global.

Si bien la lista de peruanos destacados es bastante larga, Infobae Perú eligió a 20 de estas personas para demostrar que el Perú tiene de qué enorgullecerse pese a sus obstáculos.

1. Eduardo Reátegui

Eduardo Reátegui fue premiado por su investigación que detecta el cáncer con una muestra de sangre | Foto: Agencia Andina.

El peruano lideró una destacada investigación este año en los Estados Unidos, desarrollando una tecnología revolucionaria para detectar el cáncer de pulmón tempranamente con una muestra de sangre, la cual incluso tiene la capacidad de anticipar si un paciente tendrá una respuesta positiva al tratamiento específico de inmunoterapia.

El Dr. Reátegui destaca la versatilidad de su tecnología, la cual permite la identificación de marcadores para una amplia gama de enfermedades gracias a sus componentes intercambiables.

2. Mario Urbina

Las imágenes muestran al reconcido palentólogo peruano Mario Urbina, quien descubrió el fósil del animal más pesado del mundo, en pleno trabajo de escavación en el desierto de Ica. (Andina)

En el 2010, en Ica, el paleontólogo peruano Mario Urbina encontró el fósil de “Perucetus colossus”, el más pesado registrado hasta la fecha, con un peso estimado de 199 toneladas.

Este 2023, la información fue destacada por la prestigiosa revista científica Nature, donde se dieron más detalles sobre el descubriemiento, como el peso y las características. Se conoció que este cetáceo habitó hace 39 millones de años y se considera más grande que la ballena azul, el cetáceo, considerado hasta antes de la publicación, como el más grande del mundo.

Estos restos ahora están exhibidos al público en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima desde el 2 de agosto de 2023.

3. Virgilio Martínez

Virgilio Martínez Véliz ​es un chef peruano conocido por el uso de ingredientes peruanos en su estilo que él define como "cocina de mercado" o "cocina de autor".​

El chef Virgilio Martínez ha marcado un hito en la gastronomía del Perú: su afamado restaurante ‘Central’, ubicado en el corazón de Lima, alcanzó la distinción de ser nombrado el mejor restaurante del mundo por el prestigioso ranking The World’s 50 Best.

Este reconocimiento, otorgado en junio de este año, es un acontecimiento sin precedentes en la historia gastronómica del Perú y de América Latina. Desde el año 2002, la lista elaborada por William Reed Business Media del Reino Unido había consagrado a establecimientos de Europa y Estados Unidos. Ahora, ‘Central’, con su propuesta culinaria que realza los insumos autóctonos y la biodiversidad peruana, se ha erigido como un líder global, confirmando la riqueza y excelencia de la cocina peruana en el escenario internacional.

4. Pia León

El restaurante peruano Central, dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, ha logrado una destacada victoria en The World's 50 Best Restaurants 2023, después de obtener la medalla de plata en 2022. Este logro ha sido resultado de un año de dedicado trabajo.

Y si hablamos de Virgilio, no podemos dejar en el olvido a su esposa, Pía León, quien también es chef y propietaria de ‘Central’, el mejor restaurante del mundo, según la edición de este año del ranking The World’s 50 Best.

Sobre Pía, podemos decir que también fue nombrada la Mejor Chef Femenina del Mundo en 2021 por el mismo raking. Además, en 2018, Pía León abrió su propio restaurante llamado “Kjolle”, que se ha ganado el reconocimiento por su propuesta gastronómica distintiva y su uso de ingredientes biodiversos peruanos.

Su contribución a la gastronomía la sitúa como una de las figuras más influyentes en el panorama culinario de América Latina.

5. Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez, autor de "Cien cuyes" recordó su participación en la campaña presidencial de Alejandro Toledo en conversación con Infobae.

El escritor peruano se alzó este año con el Premio Alfaguara de Novela, gracias a su obra ‘Cien Cuyes’. Esta victoria, que le fue retribuida con un premio dotado de 175,000 dólares, resalta por ser un logro de peso internacional en el ámbito literario.

Fue Claudia Piñeiro, como presidenta del jurado y destacada escritora argentina, quien anunció el premio resaltando la novela de Rodríguez como una narrativa tragicómica que captura los desafíos socioculturales de la Lima contemporánea, especialmente la creciente vejez y la creciente insensibilidad hacia la tercera edad, un tema de resonancia global.

"Cien cuyes" de Gustavo Rodríguez permitió que el Premio Alfaguara fuera nuevamente otorgado a un peruano luego de 17 años.

6. Bruna Mora

Bruna Mora es la creadora de Tolki Perú, servicio de acompañamiento emocional virtual y anónimo con psicólogos especialistas con sesiones | Foto: Agencia Andina

La joven egresada de la Universidad de Lima es una de las ganadoras del programa VOCES por el Bienestar con su proyecto Tolki, una plataforma de atención emocional virtual que conecta a usuarios con psicólogos para abordar la falta de especialistas en salud mental en Latinoamérica.

Su iniciativa, junto con otros dos proyectos ganadores, recibirá un capital semilla de US$15,000, mentorías especializadas y la oportunidad de participar en el One Young World Summit 2024 en Montreal, después de ser seleccionada entre casi 2,700 propuestas presentadas por más de cinco mil jóvenes de la región.

7. Evelyn Rondón

La inventora peruana creó aerocámara portátil para pacientes asmáticos y gana medalla de oro en Corea. | Foto: Agencia Andina

La inventora peruana, motivada por su experiencia personal como paciente asmática, diseñó y patentó una aerocámara plegable y portátil para la inhalación de medicamentos, reconocida con una medalla de oro en la Exhibición Internacional de Inventos de Mujeres “KIWIE” 2023 en Corea del Sur.

La aerocámara innovadora, que se destaca por su diseño compacto y prevención de la contaminación cruzada surgió en 2021 y este año fue galardonada por Indecopi. Rondón lidera el grupo de investigación Maker Education de la UPN, institución que, con 17 medallas ganadas, destacó en la KIWIE 2023, donde Perú presentó el mayor número de inventos después de Corea del Sur.

8. Ana Cristina Siapo

Ana Cristina Siapo Sánchez, presentó su invento que consiste en un purificador de agua, llevándola a ganar la medalla de oro. | Foto: Agencia Andina

La ingeniera industrial de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo fue galardonada con una medalla de oro en la 16ª Exhibición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur - Kiwie 2023 por su ‘Purificador de agua que incluye cartucho filtrante de cascarilla de cacao para reducir el nivel de arsénico’.

La Usat, junto a otras universidades peruanas, destacó entre 342 propuestas internacionales y 101 peruanas, obteniendo además el apoyo del Indecopi para promover la innovación dentro del país, que se posicionó como el país latinoamericano con más inventos presentados, tras Corea del Sur.

9. Silvana Flores

Silvana Flores, inventora top del Perú, obtuvo una medalla de oro y dos de bronce en la exhibición de inventos de Corea del Sur. | Foto: Agencia Andina

La creatividad y el compromiso ambiental de la inventora peruana Silvana Flores Chávez han sido reconocidos en la Kiwie 2023, donde obtuvo un total de seis medallas, incluyendo una de oro, por su labor en el desarrollo de filtros innovadores dedicados a la descontaminación química y bacteriana de aguas residuales.

Sus filtros, que pueden adoptar configuraciones disco o cilíndrica, ofrecen una solución eficaz para tratar el agua de desecho de hogares e industrias, principalmente las mineras, transformándola nuevamente en segura para usos cotidianos como la higiene personal y consumo, reafirmando su aporte valioso a la sostenibilidad y salud pública.

10. Waldir Maqque

El cusqueño vive en la comunidad de Viacha, la cual está a 4500 metros sobre el nivel del mar.

El joven influencer Waldir Maqque Ccoyo ha alcanzado una gran popularidad representando la gastronomía de Perú en redes sociales. Con origen en Viacha, Cusco, su personalidad dinámica y su capacidad para descomplicar recetas tradicionales le han hecho ganar más de 2 millones en TikTok y más de 500,000 en Instagram.

Maqque ha logrado captar la atención de usuarios de otros países como México, Chile, España, etc., logrando acercar la cocina cusqueña a ellos y compartiendo recetas que demuestran la complejidad y sabor único de los platillos típicos como el cuy chactado, sopa de piedras, y más.

Su éxito en la esfera digital le ha permitido inaugurar su propio establecimiento, el restaurante y hotel ‘Qué riquito está’, reafirmando su compromiso por promover la cultura y tradiciones peruanas.

11. Aldo Galli

Aldo Galli, creador de la empresa Cocarbon, fue uno de los 8 peruanos ganadores del prestigioso premio | Foto: Agencia Andina

El administrador de empresas se ha ganado un lugar en esta lista con su creación Cocarbon, una compañía que realiza la filtración y purificación del agua por medio del uso de carbón activado producido a partir de desechos agrícolas como la cáscara de coco.

Sus esfuerzos le han valido el reconocimiento en la lista de Innovadores Menores de 35 LATAM 2023, demostrando que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el progreso ambiental y el bienestar social en Perú y Latinoamérica.

12. Jorge Rojas Barnett

Ha creado la aplicación Yapaykuy para reconocer y traducir en tiempo real el lenguaje de señas, mejorando la inclusión en los negocios para personas sordas. | Foto: Agencia Andina

El ingeniero de Software creó la aplicación Yapaykuy empleando la inteligencia artificial para identificar el lenguaje de señas y facilitar la realización de negocios accesibles para la comunidad sorda. Esta herramienta es capaz de comprender de manera automática cualquier lengua de signos globalmente y ofrece traducción en tiempo real.

Al igual que Galli, fue reconocido este año en la lista de Innovadores Menores de 35 LATAM 2023, dentro de la categoría de Ciencia y Salud. También ha sido reconocido con el galardón principal en la categoría “Tech for Good” de los Premios Verdes 2023, certamen internacional que distingue iniciativas sobresalientes en los campos del medio ambiente, lo social y la sostenibilidad a escala global.

13. Maria Alejandra Henríquez

Maria Alejandra Henriquez es la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Kritzinger Memorial Award | Foto: Agencia Andina

La oftalmóloga peruana María ha sido laureada este 2023 con el prestigioso premio Kritzinger Memorial Award por sus contribuciones en cirugía refractiva, siendo la primera mujer latinoamericana y la segunda mujer en el mundo en ser reconocida con este prestigioso galardón en oftalmología.

Este premio es otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva y la Academia Americana de Oftalmología, en honor a las contribuciones del Dr. Michiel Kritzinger en la disciplina.

Henríquez tiene más de dieciocho años de trayectoria y actualmente es jefa del Departamento de Investigación de Oftalmosalud.

14. Fanny M. Cornejo

Bióloga limeña ha ganado el premio mundial de conservación de fauna silvestre por su trabajo con el mono choro de cola amarilla, especie muy peruana en peligro de extinción. | Foto: Agencia Andina

La bióloga peruana ha sido distinguida con el prestigioso Emerging Conservationist Award del Indianapolis Prize, uno de los premios más relevantes a nivel mundial en el ámbito de la conservación de la vida silvestre.

Este galardón subraya la dedicación y los logros de Cornejo en la protección del mono choro de cola amarilla, reconociendo su trabajo como pionero en la conservación de esta especie clave y endémica de los Andes Tropicales del Perú.

Fanny Cornejo se destaca por ser la primera especialista menor de 40 años en recibir este reconocimiento, marcando un hito en el campo de la conservación y sirviendo de inspiración para futuras generaciones y especialmente para mujeres en la ciencia.

15. Carlos Argüelles

Elegido como parte de los becarios del programa Packard Fellows for Science and Engineering en 2023, recibió una financiación de más de 3 millones de soles para proseguir con sus investigaciones. Foto: IceCube Neutrino Observatory

El físico peruano Carlos Argüelles, docente en la Universidad de Harvard, obtuvo este año el reconocimiento de la fundación Packard Fellows for Science and Engineering, destacándose como uno de los más prometedores investigadores principales en su campo a nivel mundial.

Argüelles contribuye con investigaciones fundamentales para la caracterización de la galaxia utilizando neutrinos y lidera el proyecto TAMBO, centrado en la observación de neutrinos en el Cañón del Colca en Perú.

Este logro afianza su posición como un emblema para Perú en la comunidad científica global, al mismo tiempo que su trayectoria inspira a futuras generaciones y refleja la importancia de explorar nuevas fronteras en ciencias e ingeniería para el avance de conocimientos transformativos en la física de partículas.

16. Elizabeth Melisa Villasis

Peruana ganadora del premio ‘Para las Mujeres en la Ciencia" con importante investigación | Foto: Agencia Andina.

La sobresaliente médica peruana ha sido galardonada con el premio “Para las Mujeres en la Ciencia”, otorgado por L’Oréal Groupe, en colaboración con la UNESCO y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa debido a su destacado proyecto de investigación, que se centra en la detección de infecciones asintomáticas por Plasmodium vivax.

Su estudio es pionero en la región amazónica peruana y busca identificar casos de malaria en etapas tempranas para una intervención más efectiva. Este proyecto es fundamental en la prevención de brotes de la enfermedad y en la mejora de la salud pública, y su reconocimiento subraya el impacto crucial que puede tener la investigación científica dirigida por mujeres en el bienestar de la sociedad.

La premiación también forma parte de una iniciativa más amplia para fomentar el liderazgo femenino en ciencia y tecnología en América Latina.

17. Adrián Cabezas Morales

El ingeniero peruano Adrián José Cabezas es uno de los personajes más reconocidos de la comunidad científica de Suecia. | Foto: Agencia Andina

De origen humilde y trayectoria de superación, Morales ha sido premiado en el 2020 por su innovador aporte en la lucha contra el coronavirus, ganando el concurso “Invenciones vs Coronavirus” de la IFIA en Suiza.

Su proyecto científico, que refleja su deseo de crear tecnologías ambientales y sociedades justas, marca un hito para Perú al ser reconocido internacionalmente, como lo demuestra también la Medalla de Oro obtenida en “The Innovation Week IWA 2022″ en Marruecos.

Su destacada labor en Suecia, donde reside desde hace 23 años, incluye 15 patentes relacionadas con la purificación del aire. Este triunfo es un ejemplo inspirador para muchos, reafirmando la importancia de la dedicación y perseverancia en alcanzar el éxito.

18. Hernán Asto

Es reconocido por su labor de ayuda a las comunidades sin electricidad. | Foto: Agencia Andina.

El emprendimiento “Alinti” ha sido premiado este año en la categoría MIPYME en el Foro APEC por su innovador sistema que produce electricidad limpia a partir de plantas.

Reconocido por su aporte a la sostenibilidad y la mejoría en calidad de vida, el proyecto del ingeniero Hernán Asto destaca en la primera edición del premio Bio-Circular Verde.

Este galardón resalta el impacto positivo de “Alinti” no solo energético sino también ambiental, favoreciendo a comunidades con acceso limitado a electricidad.

19. Constantino Aucca

Constantino Aucca Chutas es biólogo, co-fundador y presidente de la Asociación de Ecosistemas Andinos (ECOAN) y co-fundador de Acción Andina. | Foto: Agencia Andina.

El biólogo cusqueño ha sido condecorado este año con el prestigioso premio Campeones de la Tierra de la ONU, ratificando su papel como fuente de inspiración y liderazgo en la conservación ambiental.

Su proyecto TiME y su dirección de Acción Andina y Ecosistemas Andinos (ECOAN) destacan por su influencia y alcance en Sudamérica, ganando reconocimiento internacional como Earthshot, presentado por el príncipe Guillermo.

Este premio valida el objetivo del cusqueño de sembrar un millón más de árboles andinos, realzando su esfuerzo ambiental. Sus acciones cobran mayor relevancia frente a los retos ecológicos en los Andes, enfatizando la necesidad de prácticas sostenibles en la recuperación de ecosistemas clave.

Aucca también fue reconocido con el Premio Eartshot, el cual es otorgado a cinco ganadores cada año en reconocimiento a sus contribuciones al ambientalismo.

20. Enrique Galdos Rivas

Sus retratos se caracterizan por una paleta cromática vibrante y llamativa, que se ha destacado en obras como “Trans I” (1978), “Enigma” (1992), y otros. | Foto: Agencia Andina.

El pintor peruano Enrique Galdos Rivas ha sido laureado este 2023 con el prestigioso premio “Lorenzo Il Magnifico” en la XIV Bienal de Florencia por su destacada trayectoria y su contribución a la exploración de la identidad andina a través de su arte.

Se convierte así en el primer peruano en recibir este galardón, otorgado anualmente a figuras destacadas del arte y el diseño a nivel mundial.

Galdos Rivas, conocido como el “Mago del color”, con una amplia colección de premios y exposiciones globales, alcanza así otro hito en su celebre carrera y sumando un orgullo más para el Perú.