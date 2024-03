Diego Rebagliati indicó que Oliver Sonne no está listo para ser titular en la selección peruana: “No me impresiona demasiado”

El comentarista se refirió al estreno del nacido en Dinamarca con la camiseta de la 'bicolor' ante Nicaragua. (Video: Movistar Deportes)

El pasado viernes 22 de marzo, la selección peruana disputó su primer partido en la era Jorge Fossati. Fue ante Nicaragua y con una importante victoria de 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva que significó un buen reinicio de la ‘bicolor’. En este partido, Oliver Sonne pudo hacer su estreno luego de que fuera llamado por primera vez en octubre del año pasado. De hecho, su ingreso se dio previo a una aclamación de parte de los hinchas. En ese sentido, Diego Rebagliati opinó sobre el rendimiento del jugador de origen danés y enfatizó en que no le causó mucha impresión.

“Hay una lectura sobre el partido que se estaba jugando. El 2-0 dejó el partido resuelto bastante rápido. Creo que si era un 0-0 contra un rival más fuerte la gente no estaría pensando en querer ver a Sonne”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes.

En tanto, Michael Succar, que ejercía como conductor del espacio televisivo, se mostró en desacuerdo y afirmó que en los seis partidos que ‘Oli’ fue llamado bajo el mando de Juan Reynoso en el proceso clasificatorio, hubo mucha incomodidad en la hinchada y en la prensa, considerando que podría ser una solución al mal momento de la ‘blanquirroja’.

“Creo que hubiese sido peor, como en la Eliminatoria que fue un pecado no ponerlo. Si analizas los partidos dirías que podría haber jugado en alguno, pero no fue un drama que no juegue”, dijo.

Oliver Sonne fue convocado por primera vez a la selección peruana por Juan Reynoso, pero no pudo debutar. - créditos: FPF

¿Qué piensa Diego Rebagliati sobre el debut de Oliver Sonne en la selección peruana?

Ahí fue cuando Diego Rebagliati se refirió al debut de Oliver Sonne en la selección peruana y descartó que sea un elemento insustituible en el campo. “A mí, particularmente, no me impresiona demasiado. No es mal jugador, claramente sabe jugar. Pero no es un tipo que yo diga ‘hay que encontrarle un sitio en la cancha’”, acotó.

Por su parte, Michael Succar continuó y aseguró que se trata de un futbolista, que si bien ahora no es una pieza clave, en un futuro no muy cercano sí podría serlo. “No sé si en el corto, mediano o a largo plazo, pero en su momento le va a aportar a la selección. Pero no creo que sea de la noche a la mañana, ni que se imponga como la figura del equipo sin mayores problemas”, señaló.

Horacio Zimmermann manifestó que no había jugador que sea descartado en la ‘bicolor’, algo de lo que el exdirigente de Sporting Cristal estuvo a favor. “No podemos descartar a ninguno. No estamos para decir ‘que no vengan’. Lo que nos faltan son futbolistas...”, sostuvo.

Jorge Fossati dándole indicaciones a Oliver Sonne previo a su ingreso en el Perú vs Nicaragua. - créditos: Pase Filtrado

Oliver Sonne en Perú vs Nicaragua

El hecho de que el Perú vs Nicaragua sea un amistoso y la selección nacional haya tenido el marcador a su favor (2-0) hizo que el técnico Jorge Fossati opte por realizar cambios en el segundo tiempo. Era su primer partido y quería ver a todos los jugadores disponibles de cara a armar su mejor once.

Oliver Sonne formaba parte de ese grupo, sobre todo, porque no había tenido minutos con la ‘blanquirroja’. Y el momento esperado se dio justo cuando la hinchada coreaba su nombre en Matute. El DT uruguayo lo mandó a la cancha a los 58 minutos por Miguel Trauco y pudo regalar algún lujo, además de encararse con algún rival tras una falta en su contra. Todo esto en la posición de carrilero por izquierda.

En líneas generales, el futbolista de Silkeborg IF cumplió un buen papel y demostró ser una opción útil para el elenco nacional pensando en el futuro. Justamente, el experimentado estratega destacó su trabajo, pero expresó su molestia por la presión que sintió de los aficionados para que el jugador haga su debut.