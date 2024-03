El show de Oliver Sonne en Perú vs Nicaragua: desde su genial taco con ‘huacha’ a pelear con rival

Gran acción del lateral en su debut con la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

Oliver Sonne hizo su debut con la selección peruana en la victoria ante Nicaragua en amistoso internacional por la fecha FIFA este viernes 22 de marzo. El jugador de Silkeborg IF acaparó la atención de toda la hinchada en Matute, haciendo un taquito con ‘huacha’ incluida y peleándose con rival que le hizo una fuerte falta.

El nacido en Dinamarca ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Miguel Trauco luego del pedido de los fanáticos para que haga su estreno. El técnico Jorge Fossati, antes que pise el campo de juego, le dio indicaciones y le agarró el rostro como dándole confianza.

Fue así como Sonne entró y se ubicó en una zona poca habitual. Y es que en su club de la Superliga danesa se desempeña como lateral por derecha y en esta ocasión lo hizo por izquierda. Por ese sector ocurrió todas sus incidencias.

A los 70′, el categoría 2000 puso de pie a todos los presentes en el estadio Alejandro Villanueva, pues se mandó con un lujo. Recibió el balón y, rápidamente, eludió a Widman Talavera con un taquito que pasó entre las piernas de su contrincante, cediéndole el esférico a su compañero Alexander Callens.

Al parecer esto no le gustó a Talavera, debido a que a los 83′ le entró fuerte a Oliver y lo derribó. El peruano se levantó en seguida y fue a recriminarle. Cuando estuvo a punto de chocar su cabeza con la de su rival, los árbitros intercedieron y lo apartaron. De esta manera, calmaron la situación.

¿Cuántos partidos debe jugar Oliver Sonne para quedar bloqueado como peruano?

Con el debut de Oliver Sonne, surgieron muchas incógnitas entre ellas destacó cuántos encuentros debe disputar el futbolista de 23 años para quedar bloqueado como peruano y no tener la posibilidad de ser llamado por Dinamarca, país donde nació.

El integrante de Silkeborg IF deberá jugar dos partidos oficiales de acuerdo al reglamento FIFA. Desafortunadamente, el triunfo ante Nicaragua no cuenta al ser amistoso. Por lo que, no podrá vestir la camiseta del conjunto europeo cuando compita en la Copa América Estados Unidos 2024.

Perú venció a Nicaragua en el debut de Fossati y Sonne

Jorge Fossati y Oliver Sonne tuvieron un primer partido soñado. La selección peruana fue muy superior a Nicaragua y se impuso 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula pusieron los goles para el triunfo ‘bicolor’.

El futbolista de Sporting Cristal abrió el marcador a los 2 minutos luego de recibir un centro de Andy Polo. Luego, a los 13′, el atacante de Cagliari anotó el segundo con una gran definición. El carrilero de Universitario también lo asistió.

La ‘bicolor’ cortó una mala racha de casi un año y siete partidos sin ganar. No registraba una victoria desde junio del 2023 cuando superó por la mínima diferencia a Corea del Sur con gol del extremo Bryan Reyna durante la era Juan Reynoso.

Próximo partido de la selección peruana

Luego de la victoria ante Nicaragua, Perú tendrá tiempo para recuperarse físicamente antes de afrontar su otro amistoso por fecha FIFA. Este será ante República Dominicana el martes 26 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Monumental ubicado en el distrito de Ate. Su rival de turno llegará tras medirse con Aruba.