Ana Paula Consorte no le interesa amistad de Brunella Horna al darle me gusta a comentario contra ella

Ana Paula Consorte rechazaría amistad de Brunella Horna al aprobar comentario que le hicieron en sus redes sociales. Instagram.

Ana Paula Consorte viene disfrutando de su estadía en Trujillo con sus tres hijos y acompañando a su pareja Paolo Guerrero, quien se está preparando para las Eliminatorias y los partidos amistosos de la Copa América.

El pasado 20 de marzo, la modelo brasilera publicó un grupo de fotos de lo que fue la celebración de los dos meses de vida de su hijo menor José Paolo en su nueva casa en Trujillo. Se luce muy feliz junto a su tres hijos, pero el gran ausente es el popular ‘Depredador’ porque se encuentra en concentración.

Sus seguidores quedaron encantados con las fotos y la torta, pero hay un comentario que llamó mucho la atención. Una usuaria no dudó en hacerle un polémico comentario acerca de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, presidente del club Universidad César Vallejo, equipo donde juega Paolo.

“No seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia”, le escribió la usuaria. Pero lo que realmente sorprendió fue que la modelo brasilera le dio, me gusta, aprobando la opinión o manifestando que estaría de acuerdo con lo que dice la cibernauta.

Muchos han tomado esta actitud, como una sincera postura por parte de la pareja de Paolo Guerrero de no querer hacer migas con la conductora de ‘América Hoy’, al ser una de sus principales críticas cuando se fue del Perú al no estar de acuerdo con la decisión del futbolista peruano de quedarse a jugar en UCV.

Ana Paula Consorte le dio like a comentario donde le advierten de hacerse amiga de Brunella Horna. Instagram.

Brunella Horna aclaró que no desea amistad de Ana Paula Consorte

Brunella Horna enterada de esta situación decidió pronunciarse en ‘América Hoy’ y aclaró que Ana Paula Consorte no es su amiga y dejo entrever porque estaría molesta con ella y que tendría que ver el apoyo que le dio en su momento a Doña Peta.

Al inicio, la empresaria fue tajante con su respuesta y negó totalmente cualquier amistad. “¿Brunellita, es tu amiguita Ana Paula Consorte?”, le consultó Edson Dávila. “No entiendo por qué saben perfectamente que no somos amigas. No conozco a ninguna de las esposas de los futbolistas, solamente a Ivana Yturbe y Pamela López, pero Christian no trabaja en la Vallejo...”, manifestó la chiclayana.

Brunella Horna comentó que Ana Paula Consorte estaría molesta con ella, posiblemente por los comentarios que hizo en favor de Doña Peta, cuando la bailarina carioca la criticó por tener gran poder sobre su hijo, el futbolista peruano Paolo Guerrero.

“Si yo le doy like a un comentario que me ponen en mis redes sociales es porque estoy de acuerdo con lo que ahí me dicen, que lo aclare ella. Tal vez le molestó que yo haya defendido a Doña Peta y lo sigo diciendo, que no me parece que a la suegra, así te lleves bien o mal, a la suegra siempre hay respetarla. ¿Tal vez eso le incomodo o algún otro comentario?”, puntualizó.

Brunella Horna toma distancia de Ana Paula Consorte tras aprobar comentarios que le advierten de su amistad. 'América Hoy'.

Finalmente, Brunella Horna dijo que invitará solamente a Doña Peta al bautizo de su bebé Alessio porque le cayó muy bien el día que la vio en la reunión que se hizo en su casa cuando se negoció la permanencia de Paolo Guerrero en UCV.

Pero no pasará lo mismo con Ana Paula Consorte porque no es su amiga y volvió a dejar en claro que tiene muy pocas amigas que son esposas de futbolistas.

Con respecto a Paolo Guerrero, lo único que desea es que rinda bien y juegue como debe ser para el equipo Universidad César Vallejo. “Yo lo único que quiero es que Paolo meta goles y rinda bien para el equipo, es lo único que me interesa”, puntualizó.