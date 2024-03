Ana Paula Consorte llegó a Trujillo sin Paolo Guerrero: brasilera salió de compras y hasta grabó saludos a sus seguidores

Ana Paula Consorte se mudó a Trujillo: brasilera salió de compras y hasta mandó saludos a sus seguidores | Instarándula

Ana Paula Consorte parecía que no estaba muy de acuerdo con el pase de Paolo Guerrero al Club Universidad César Vallejo y es que luego de haber aceptado el contrato, el futbolista se echó para atrás asegurando que la delincuencia era el motivo por el que ya no quería mudarse a Trujillo. En medio de todo este suceso, se especuló que la actual pareja del deportista no estaba muy feliz con vivir en el Perú.

Es así que cuando el ‘Depredador’ llegó a Lima para hacer las negociaciones, finalmente aceptó continuar con el contrato y ser parte de la César Vallejo. Tras darse a conocer esta noticia, solo fue cuestión de horas para que Ana Paula Consorte tomara un vuelo y regresara de inmediato a Brasil.

Lejos de solo irse, usó sus redes sociales para enviar algunas indirectas con las que dejaba entrever que no estaba de acuerdo con la decisión, pero no le quedaba más que aceptar. Incluso, estuvo varios días haciendo más de una publicación en las redes sociales y nunca felicitó al padre de sus hijos por su nuevo paso en la Liga 1.

Paolo Guerrero llegó a Lima con Ana Paula Consorte y sus hijos. Instagram.

Sin embargo, la semana pasada, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero llegaron a Lima junto a toda su familia. Con este viaje, quedaba claro que la brasilera se mudaba completamente con su pareja para iniciar una nueva vida en Trujillo. Los primeros días estuvo en Lima, pero ya ha sido vista tomando el vuelo a la ciudad de la Marinera.

Ana Paula se encuentra en Trujillo y fue captada de compras

Las ‘Ratujas’ seguidoras de Instarándula compartieron las primeras imágenes de Ana Paula Consorte antes de llegar a Trujillo y en su paso por la ciudad de la eterna primavera, En una de las instantáneas se vio a la brasilera en uno de los buses del aeropuerto rumbo al avión que la llevaría a la ciudad del norte.

Ana Paula Consorte llegó a Trujillo para quedarse a vivir al lado de Paolo Guerrero. (Instagram)

Sin embargo, solo fue cuestión de horas para que la pareja de Paolo Guerrero se adaptara y hasta se animara a salir de compras. Según lo que se vio, estuvo por un centro comercial, por la zona de útiles escolares. Aunque se sabe que las clases ya han comenzado en nuestro país, se desconoce si su hija mayor continuará estudiando en el Perú.

Incluso, una joven se le acercó y le pidió mandar un saludo para sus familiares. Lejos de molestarse o mantener su distancia, Ana Paula Consorte fue amable y pese a que no habla muy bien el español saludó para la cámara con su bebé mayor en brazos. A través de la cuenta de Instarándula se mostraron estas imágenes.

Paolo Guerrero perdió la paciencia al ser consultado por boda con Ana Paula Consorte

El último fin de semana, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte aprovecharon la noche para salir a cenar como pareja. Sin embargo, no contaban con que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ los encontrarían y les harían algunas preguntas. Al ser abordados por los reporteros del programa, el ‘Depredador’ se mostró distante y evitaba responder a las preguntas sobre su relación.

“¿No se cansan ustedes? O sea, uno no puede ni salir a comer, o sea, ¿no te cansas?”, mencionó evidentemente molesto por las cámaras y micrófonos.

Tras ello, el periodista no se dio por vencido y continuó: “¿Es el mejor partido que has tenido al pedirle matrimonio a Ana Paula?”, en una rápida respuesta, Paolo solo atinó a decir: “Sí”. Aunque los cuestionamientos continuaban, el deportista seguía evidenciando su molestia y expresó: “No se cansa”.