Julián Zucchi deja entrever que Yiddá Eslava expuso su vida privada por beneficio de su película: “Me duele”

Julián Zucchi brindó una serie de declaraciones a ‘Amor y Fuego’ que no dejan muy bien parada a Yiddá Eslava, la madre de sus dos hijos. El actor y cantante argentino dejó entrever que su expareja utilizó su vida privada para promocionar su película ‘¿Ahora Somos 3? Sí, Mi Amor’.

Para Julián Zucchi hubo dos momentos polémicos que coincidieron con su vida profesional, el lanzamiento de su cinta y la promoción de la misma a Netflix.

“Cuando se hace tan público esto de la nueva relación de Yiddá, ustedes saben que para hacer prensa de una película uno tiene que pagar una agencia de prensa. La primera nota que da Yiddá es la que ella anuncia su romance, entonces cuando yo voy a mi primera nota después, Yiddá deja esa nota grabada y se va a Chiclayo. Cuando me toca a mi primera entrevista le digo a mi jefa de prensa si convendrá que yo vaya porque Yiddá acababa de hablar de eso y no me iban a hablar de la película, sino de la relación de Yiddá”, indicó Julián a Amor y Fuego.

El argentino señala que algo similar está ocurriendo ahora que su cinta siendo promocionada en una plataforma de streaming. “Ahora justo en unos días la película se estrena en Netflix a nivel mundial, justo ahora de nuevo... no sé por qué tienen que salir estos temas públicamente. Antes se habló de la nueva relación de Yiddá y hoy es todo de mi infidelidad, antes que se estrene la película. A mí de verdad me duele porque la película para mí es como un hijo, trabajé mucho, no entiendo por qué tener que hacer todo este bolondrón antes de eso”, señaló.

Julián Zucchi deja entrever que Yiddá Eslava expuso su vida privada por conveniencia.

Los conductores del programa de Willax TV se mostraron en desacuerdo con estas palabras, señalando que Julián está manipulando todo a su beneficio y todos se olviden realmente de la supuesta infidelidad. “Quiere que se olviden para que ahora todo sea Yiddá, la materialista, Yiddá, la oportunista”, dijo Rodrigo González.

En otro momento, minimizó la relación que tiene con la reportera Priscila Mateo, resaltando que no sabe qué son y se vio obligado a oficializarla ante la exposición.

Julián Zucchi asegura que se vio 'obligado' a oficializar a Priscila Mateo por ampay | Willax

Julián Zucchi no quiso dejar como oportunista a Yidda Eslava y le pide disculpas

Después que emitiera estas declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Julián Zucchi hizo un live en su cuenta de Instagram donde pide disculpas y aclara que jamás quiso dejar como oportunista a la madre de sus hijos.

“Eran las 3 de la mañana en Madrid, estaba cansado. De 40 minutos de llamada sacan fragmentos que sí reconozco que se malinterpretan. (La saga) es un esfuerzo en conjunto, todo este tema mediático nos afecta a los dos, no solo a mí. Estaba explicando que hasta el 1 de enero realmente nos llevábamos bien, teníamos una buena relación, es cierto, subestimábamos el proceso de separación. Pido disculpas por las cosas que dije”, sentenció.

¿Qué dijo el padre de Julián Zucchi contra Yiddá Eslava?

En comunicación con ‘América Hoy’, Guillermo Zucchi indicó que la actitud de la madre de sus nietos son producto de un arrebato y enojo. El argentino minimizó las acusaciones de infidelidad contra su hijo.

“Para mí es un impulso, no tan racional, más emocional que lo puede haber generado algún enojo, vio algo que no le prestó atención y ahora dice que fue infidelidad, pero dónde están las pruebas, quién es la persona. Es un enojo, una fantasía”, indicó Don Guillermo, preguntándose por qué recién habla ahora.

Recordemos que Yiddá Eslava indicó que calló por sus hijos. Sin embargo, el señor Zucchi no dio fe de sus palabras. “Los bebes siguen siendo bebes, antes no porque eran bebes. Ahora sí.. y ahora sí por qué. No será que está en una decisión que necesita ser protagonista, llamar la atención”, contestó.

Asimismo, indicó que considera que Yiddá Eslava aún está enamorada de Julián Zucchi. “Sí creo.. y también puedo creer lo mismo de Julián, ah”, sentenció en la edición del 14 de marzo.

Las disculpas de Julián Zucchi a Yiddá Eslava

A través de un comunicado, Julián Zucchi reveló que su relación con Yiddá Eslava tuvo muchas crisis. Además, se disculpó por haberla afectado por sus actitudes y palabras.

“Comprendo que cada historia tiene más de una cara y es más complicada de lo que parece. A quienes me creen y me apoyan, gracias por estar ahí. Por todo el tiempo compartido y el gran cariño que aún le tengo, intentaré como hasta el día de hoy que mi relación con la madre de mis hijos siempre esté marcada por el cariño y el respeto. Deseo lo mejor para ella, siempre. Si alguna de mis acciones o palabras la ha molestado, ofrezco mis sinceras disculpas. Mi intención ha sido, y siempre será, actuar en beneficio de nuestros hijos y arreglar los temas personales en privado. Como artistas, nuestro enfoque está en crear, actuar y entretener, no en alimentar controversias”, se puede leer en la publicación.