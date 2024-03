Yiddá Eslava explota contra Julián Zucchi y asegura tener pruebas de su infidelidad: “Grabé su confesión”. | Amor y Fuego.

No hay tregua. Julián Zucchi realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para hablar con claridad sobre los verdaderos motivos de su separación de Yiddá Eslava. En todo momento, el argentino aseguró que no le había sido infiel a su expareja, además de dar a entender que ella estaba ‘despechada’ por su nueva relación.

Las palabras de ex ‘Parchis’ causaron la furia de la actriz cómica, quien se enlazó con el programa ‘Amor y Fuego’ para contar su verdad. Ella no dudó en dar algunos detalles de la infidelidad del padre de sus hijos.

Para empezar, Yiddá Eslava relató que descubrió la deslealtad del argentino por un mensaje efímero que recibió en su cuenta de Instagram, donde una mujer le decía que cambie la foto de perfil de su cuenta falsa.

Julián Zucchi aclara por qué dijo que ama a Yiddá Eslava. Instagram.

Alertada por este mensaje, la exintegrante de ‘Combate’ no dudó en realizar la investigación del caso, al punto de agarrar el celular de Julián Zucchi para revisar todos sus mensajes. Fue así que ella descubrió la cuenta falsa que tenía el padre de sus hijos.

“Yo me dije que no iba a parar hasta descubrir la verdad. Luego de once años de relación, agarró su celular y solo me bastaron tres horas. Empecé a buscar el Instagram y encontré su Instagram falso, busco en sus seguidos y encuentro a la chica, busco la dirección de la chica, de qué barrio es, entro a Google Maps, reviso la fecha, vuelvo a agarrar su teléfono, y empiezo a hilar todo, leo los mensajes que ellos habían intercambiado y se acabó”, comentó.

Le responde al papá de Julián Zucchi

Guillermo Napp, papá de Julián Zucchi, sacó cara por su hijo en ‘América Hoy’, en el que tildó de ‘tóxica’ a Yiddá Eslava por supuestamente haberle puesto un GPS. Asimismo, el empresario y deportista argentino, aseguró que su exnuera aún estaba enamorada del ex ‘Parchis’.

Las palabras de Guillermo no fueron bien recibidas por la actriz cómica, quien no dudó en responderle, recordándole que él sabía perfectamente de la infidelidad de Julián, pues le escribió para pedirle que le dé una nueva oportunidad a su hijo.

Julián Zucchi furioso con ‘América Hoy’ por llamar a su padre.

“Era una chica con la que él había estado cuando eran jóvenes, dejó a su amigo y se fue a la casa de la tipa y tuvieron lo que tuvieron, porque también tengo pruebas de eso. No es Sandra de ‘Parchis’. Yo tengo todas las pruebas, a mí no me va a decir ni su papá, que él sabe muy bien que fue verdad porque me escribió para decirme que Julián podía reconstruir la confianza”, señaló.

Tiene pruebas

En otro momento, Yiddá Eslava dejó en claro que ella tiene pruebas de la infidelidad de Julián Zucchi, que es por ese motivo que ella sale a hablar fuerte y claro en diferentes programas de televisión. Además, aclaró que su molestia con el argentino es porque la manipuló y fastidió el inicio de su romance con su actual pareja.

“Cuando yo salgo a hablar lo hago con pruebas, porque claramente tengo las pruebas. (¿Qué pruebas tienes?) Tengo un audio de Julián declarándolo. Yo vengo a decir esto, no de dolida, sino por la injusticia, a mí me vienen fastidiando mi relación con Ángel desde el día 1, me dijo que Ángel no podía pisar mi casa, así no estén mis hijos, para invitarle un café, mientras que él hace todo lo contrario, se va a ver con Priscila a la casa en la que también van mis hijos”, añadió.