Julián Zucchi confirmó relación con reportera de Magaly Medina: ¿Quién es y cuántos años le lleva?

Priscila Mateo es la nueva saliente de Julián Zucchi. Así lo confirmó el actor y productor de cine. Composición infobae Perú

Después de ser captado besándose una reportera de Magaly TV La Firme, Julián Zucchi terminó por confirmar que está saliendo de manera exclusiva con la joven trabajadora de ATV. El actor argentino recalcó que esta relación surgió después de separarse de Yiddá Eslava, cuando no tenía pensado volver a enamorarse.

A raíz de estas declaraciones, nació la incógnita, quién es la reportera que le robó el corazón al artista y le ha hecho creer nuevamente en el amor. Se trata de Priscila Mateo, periodista de la universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido parte de diferentes medios de comunicación antes de llegar a ATV como reportera de Magaly Medina.

“He tenido el privilegio de trabajar en los medios escritos y televisivos más importantes de mi país (Perú). En este momento, estoy enfocada en seguir creciendo profesionalmente. Me gustaría explorar nuevas oportunidades en el mundo corporativo y ampliar mi visión en una red global”, se puede leer en el LinkedIn de Priscila Mateo, quien tiene 32 años aproximadamente.

Además, cuenta con doble nacionalidad. “Mexicana, pero peruana de corazón”, se puede leer en su cuenta de Twitter. Es mamá de una pequeña de 10 años y gusta de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, publica videos y fotos donde se le puede ver en viajes, trabajo y pasatiempos favoritos. Además de reflexiones y parodias junto a amistades.

Priscila Mateo es reportera de Magaly TV La Firme. Tiene 32 años aproximadamente y es mamá de una pequeña.

Hasta el momento tiene más de 10 mil seguidores y pese a que se pueden ver las publicaciones, ha desactivado los comentarios luego que saliera a la luz su relación con Julián Zucchi.

Como se recuerda, si bien es cierto, no son enamorados, la pareja se está dando la oportunidad de conocerse y analizar si nace en ellos un romance más sólido.

¿Cuántos años se llevan Priscila Mateo y Julián Zucchi?

La periodista tiene aproximadamente 32 años, mientras que el actor cumplió 40 en diciembre del 2023. Sacando cuentas, la pareja se lleva 6 años de diferencia. Ella tiene una hija y él dos, frutos de su relación con Yiddá Eslava.

Julián Zucchi le lleva seis años a Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina.

¿Qué dijo Julián Zucchi sobre Priscila Mateo?

En conversación con Magaly TV La Firme, Julián Zucchi aceptó que estaba en salidas con la reportera Priscila Mateo, resaltó que no estaba haciendo nada malo.

“¿Priscila es la única chica con la que sales? ¿Con la que tú conversas?”, preguntó un reportero del equipo de Magaly Medina, ante ello el argentino no dudó en contestar lo siguiente: “Sí, es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana, por lo menos, ya nosotros dijimos que somos exclusivos. Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico”, mencionó en la entrevista.

Como se recuerda, la relación se expuso luego que ‘Amor y Fuego’ sacara a la luz una imagen de la pareja besándose. De inmediato, salió a la luz el nombre de la protagonista del ampay.

Pese a que no le gustó la idea de que una de sus trabajadores se involucre con una figura de la farándula, Magaly Medina no dudó en defenderla y asegurar que ambos están solteros.

“La vida personal de mis reporteros no me pertenece. No soy la cuidadora de mis reporteras. Tampoco tengo en el equipo a un infiel serial a quien alcahueteo. No me agrada la idea que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar. Los dos son solteros y es cuestión de ellos”, indicó la conductora de TV a Infobae Perú.

Magaly Medina habla de reportera y el beso que se dio con Julián Zucchi.

En su programa, Medina también se encargó de responder a Yiddá Eslava, quien dejó entrever que la relación habría iniciado antes que Julián anuncie su ruptura. La periodista señaló que da fe que no es así. Además, resaltó que el argentino jamás negó a Priscila Mateo.

“Bueno, qué yo sepa, Julián Zucchi al ser preguntado no la ha negado. Ha dicho que hace unas semanas empezaron a salir, la primera semana de febrero. Él dice que hace una semana, que pensaba no enamorarse, no tener una relación con nadie. Conocer a esta chica le ha hecho cambiar de pensamiento y han decidido ser salientes exclusivos. Que la niegue, nada. Él pudo salir y decir es mi amiga, como otros, pero no. Dijo ‘hemos decidido salir salientes exclusivos’. Así que Yiddá, eso pásatelo con agua que creo que se te está haciendo en la garganta todo un nudo”, indicó la presentadora.