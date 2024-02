Fiorella Retiz explica la reacción de Paolo Guerrero: “Lo que ha hecho es presión mediática y ha salido desesperado”

Contra el tiempo. Fiorella Retiz explica que Paolo Guerrero se ve contra el tiempo, ya que el libro de pases (a otro equipo de fútbol) se cierra el 26 de febrero (en menos de 10 días). “Guerrero apunta a jugar en la selección y Fossati, en las entrevistas, ha señalado que si un jugador no tiene un equipo y no lo ve, no lo va a convocar, y con todo el tema de la extorsión quiere liberarse para poder jugar”, comentó.