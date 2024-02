‘Doña Peta’, madre de Paolo Guerrero, reveló detalles de la extorsión: montos millonarios, familiares amenazados y lanzó advertencia a Richard Acuña

Doña 'Peta', madre de Paolo Guerrero, rompió su silencio tras sufrir extorsión

En los últimos días se conoció que la madre de Paolo Guerrero, Petronila González, venía siendo víctima de extorsión por parte de delincuentes. Ello provocó la decisión del goleador histórico de la selección peruana de no respetar su contrato con Universidad César Vallejo y buscar la rescisión del mismo presentando su carta de renuncia para no llegar a la ciudad de Trujillo. Este viernes 16 de febrero, ‘Doña Peta’ rompió su silencio y brindó detalles desconocidos del calvario que vivió.

Te puede interesar: César Acuña reveló verdadero motivo por el que Paolo Guerrero no quiere jugar en César Vallejo: “Amenazaron a su mamá”

En primera instancia, la progenitora del ‘Depredador’, afirmó que pese al complicado momento que atraviesa, se mantiene fuerte y que la adversidad no la vencerá. “Con mucha tensión, pero tranquila. Tú sabes que mi carácter es fuerte, a mí nada me tumba. Yo sigo adelante”, indicó en entrevista con Ocurre Ahora de ATV.

Seguidamente se refirió a Richard Acuña, presidente del club UCV, confirmando que se comunicó con él el mismo día que empezaron los mensajes intimidantes y que el empresario incluso le mencionó que iba a diálogar con el ministro del Interior y autoridades de la PNP, mencionando que el 3 de febrero llegaron dos efectivos a su domicilio para tomar sus declaraciones.

Te puede interesar: Paolo Guerrero decepcionado de Richard Acuña: “Me pone entre ese clima violencia o no volver a jugar más al fútbol”

“Quiero pedir al señor Acuña, que desde el primer día supo lo que me estaban mandando, yo hablé con él a la medianoche. Cuando me mandan el primer mensaje yo llamé a Acuña a 12 de la noche, hablé con él, y me dijo que iba a hablar con el ministro, con los señores de la policía. Al día siguiente vinieron dos policías a mi casa e iniciaron la manifestación, pero no firmamos para que no vaya a la Fiscalía y esto salga al aire. Hasta ver quienes eran, para que hagan la investigación”.

Sobre la formalización de la querella, añadió: “Y de allí me seguían mandando y todos estos días han estado viniendo la policía. Y recién se hizo la denuncia el día 14, ese día firmé, pero ya había un acta”.

Familiares amenazados y monto millonario solicitado

Pese a los intentos de Richard Acuña para mantener calmada a Petronila Gonzáles tras los chats que recibió por los criminales, la mamá de ‘PG9′ reveló en qué punto decidió alertar a todo su entorno familiar.

Te puede interesar: Richard Acuña minimizó preocupación de Paolo Guerrero y aseguró que inseguridad ciudadana no es un motivo de “fuerza mayor” para rescindir contrato

“No se preocupe (me dice Acuña) porque Paolo va a estar bien resguardado tiene todo. Le hemos alquilado la casa y me explicó todo. Le dije, vamos a ver qué pasa, si siguen mandando mensajes al WhatsApp y seguían mandando. Hasta que ya no pude más cuando llegó la foto de mi familia”.

“En cada uno de los mensajes, me parecía conocida la persona. Me decía ‘Habla tía Peta’, me parecía un familiar, por eso es que lo leí. También me decían que tenía que manifestarme, que si quería que Paolo esté en el infierno o en el cielo. Un montón de cosas”, agregó a su versión.

En cuanto al monto de dinero que le solicitaron los extorsionadores, aseveró que llegaba a ser millonario y que incluso le enviaron fotografías de sus hermanos con la finalidad de aumentar el temor. “Lo que quieren ellos es dinero. En el último (mensaje) que me mandaron es por dinero. En la segunda me pidieron siete cifras. Me mandaron la foto de todos mis hermanos. Los DNI, lo sacaron de Reniec. La fotografía de Paolo”.

‘Doña Peta’ confirmó que incluso llegó a su teléfono la foto de su nieta, hija de Paolo Guerrero. “Sí, es cierto. Por eso es que ya me decidí a entrar con todo. Porque dije ‘con ella no se van a meter’. Yo soy bien fuerte. No sé por qué le quieren hacer daño a mi hijo. Él le ha dado bastantes triunfos al Perú. ¿Por qué se meten con él? No les ha hecho daño”.

También develó que el excongresista ya no le responde las comunicaciones telefónicas. “El señor Acuña tiene que saber que tiene que ir a la selección. He hablado con él todo lo que había pasado. Sabían que yo le estoy contando todo lo que me mandaban. Un día lo llamo y ya no me contestaba (Acuña). Yo decía, ‘por qué no me contesta el señor’. Yo lo llamé el lunes y ya no me contestó. Ya no me contesta las llamadas”.

Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, reveló detalles de la extorsión

“Paolo no se arrepintió de ir a Trujillo” y pide apoyo al pueblo

La fémina de tercera edad descartó que Guerrero Gonzáles se haya arrepentido de ir al norte del país y que fue ella quien le pidió que no juegue en el Perú. “No se ha arrepentido, él no se ha arrepentido. Yo le he pedido como madre que no venga. Porque sería fatal para mí que a mi hijo le pase algo. A mí me mandan los mensajes para que yo le digo a Paolo que lo van a tocar o hacer algo. No puede ser así. ¿Cómo va a ir si no tiene garantías suficientes ara que vaya a Trujillo?”.

Petronila le pidió apoyo al pueblo incaico. “Le pido por favor a todo el Perú que nos apoye porque nosotros no somos malos con nadie. Más bien tratamos de ayudar. Entonces, por favor que se acabe esto. Nosotros no nos metemos con nadie”.

Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, reveló detalles de la extorsión

Asegura que Richard Acuña no acabará con la carrera de su hijo

Una ofuscada Petronila Gonzáles señaló que Richard Acuña no acabará con la exitosa carrera de su retoño y llegó a deslizar un presunto complot contra la ‘bicolor’. “Con la carrera de mi hijo no van a terminar. No van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá que la selección vaya a un Mundial. Mi hijo tiene que jugar por la selección”.

Además, mencionó que le solicitó al veterano artillero quedarse en Brasil. “No sé lo que puede pasar, Paolo está en Brasil y le digo siempre ‘quédate allí hijito, tranquilo’. En Perú, desgraciadamente, entre nosotros nos envidiamos. Eso no puede seguir así”.

Sobre la investigación a los números telefónicos desde que le llegaron los mensajes, informó: “Están viendo. Todavía no hay algo, pero están avanzando, hay que esperar”.

Por último, pidió no desconfiar de sus dichos. “Lo que yo no quiero es que la gente dude de mi palabra. No me gusta mentir. Yo digo las cosas como son. Los periodistas están dudando, que hay mentiras, que esto lo otro, no es cuento. Los periodistas deben verificar para poder salir y juzgar. Pero que no nos juzguen que nosotros estamos mintiendo”.