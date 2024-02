César Acuña en contra de las declaraciones de Paolo Guerrero: “Trujillo es considerada ahora como la peor ciudad del Perú”

César Acuña cree que debido al caso Paolo Guerrero la imagen de Trujillo se deteriora (RPP)

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, señaló este viernes que debido a las declaraciones del futbolista Paolo Guerrero, cuya madre estaría siendo extorsionada por delincuentes y por el cual no desea jugar en el club de la Universidad César Vallejo, ahora se considera a Trujillo como la peor ciudad del Perú por el alto clima de inseguridad que se vive en las calles.

Te puede interesar: César Acuña: La cruda realidad de La Libertad y un gobernador regional que estuvo la mayor parte ausente

“Espero que el abogado de Paolo (Guerrero) y el abogado del club se pongan de acuerdo porque no podemos estar utilizando esto para también tratar de afectar a una ciudad como es Trujillo. Ahora, Trujillo está siendo vista como la peor sede del Perú. Y como es un tema mediático en el mundo, nadie va a querer venir a Trujillo porque le llamaron a la mamá de Paolo”, refirió a RPP Noticias.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) cuestionó que no se haya tomado acciones para dar con los criminales que habrían amenazado a la progenitora del actual capitán de la selección peruana a través de mensajes de textos.

Te puede interesar: Paolo Guerrero extorsionado: ¿El estado de emergencia en Trujillo fue hecho a la medida del delantero peruano?

“A mí me llamó el ministro de Defensa para preguntarme y decirme si era cierto (lo de las amenazas a la madre de Paolo Guerrero). Yo le dije que estamos enterados. Y me llamaba para decirme que sí puede haber respaldo, lo cual debe ser como a cualquier ciudadano. Entonces, ha pasado tanto tiempo desde las llamadas y no se ha hecho nada. Todavía no se ha hecho un seguimiento para dar con los que extorsionan a la madre de Paolo”, agregó.

César Acuña indicó que la imagen de Trujillo cambiará tras las declaraciones de Paolo Guerrero.

Además, la autoridad regional enfatizó también que el índice de inseguridad es mucho mayor en Lima que en Trujillo. Agregó también que el ‘Depredador’ debería sentirse seguro por la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ porque el Gobierno de Dina Boluarte acaba de declarar en Estado de Emergencia por 60 días a La Libertad.

Te puede interesar: Estado de emergencia en La Libertad: Conoce los 5 delitos que prioriza el Gobierno Regional

Hay que recordar que el Ejecutivo tomó esta decisión debido a que hasta el 25 de enero pasado se contaba con un registro, según el general PNP José Zavala, de la III Macro Región Policial, de 25 muertes. El año pasado hubo 351 crímenes. Aparte del sicariato, otros delitos que se cometen son el secuestro, robo de negocios y vehículos, y otro tipo de delitos informáticos.

Espera que no juegue en otro equipo

En otro momento, César Acuña mencionó que no están obligando a Paolo Guerrero a que vista la casaquilla de la Universidad César Vallejo luego de firmar contrato hace algunos días.

“Están siguiendo lo que dice el reglamento para que de acuerdo a eso se pueda llegar a un acuerdo. Hasta ahora, tengo entendido que todavía no han pedido para que formalmente se disuelva el contrato argumentando a lo que ha dicho Paolo”, manifestó.

Sin embargo, el líder de APP mencionó que espera no equivocarse que Guerrero esté buscando desvincularse de su institución para llegar a otro como Alianza Lima, del cual el seleccionado nacional es hincha confeso, o del extranjero.

Paolo Guerrero no quiere jugar en la UCV por la alta tasa de criminalidad.

“Espero que a futuro no me equivoque, pero quizás Paolo está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión a su madre) para no venir a Trujillo. Quizás tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo”, anotó.

Doña Peta pide que dejen jugar en la selección a Paolo

La mamá del Depredador se dirigió por primera vez de manera pública a la familia Acuña. Es así como reveló que se comunicó para informar que estaba siendo extorsionada e incluso efectivos policiales fueron a su vivienda.

Sin embargo, luego de varios días señaló que ya no le responden las llamadas. Además, aseguró que le pidió a Paolo Guerrero que no vaya a Trujillo por su seguridad.

Las amenazas a Paolo Guerrero incluyen llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp que recibió su mamá, Doña Peta. - Crédito: Composición Infobae Perú

Paolo Guerrero pide perdón a los trujillanos

Paolo Guerrero se mantiene firme en su intención de rescindir su contrato con César Vallejo debido a las amenazas contra su familia. No obstante, a través de un comunicado, pidió perdón al pueblo trujillano.

“Quiero dirigirme a la población de Trujillo y en general a los peruanos víctimas de la inseguridad. A quienes han perdido padres, hijos, hermanos, amigos. A quienes deben dejar parte de su trabajo o su patrimonio en manos de la delincuencia. A todos ellos mi saludo y solidaridad”, inició.

“En los últimos días, he expuesto una situación que me afecta y a mi familia: desde el momento mismo en que firmé contrato, mi madre ha recibido mensajes extorsivos dirigidos a mí, que fueron comunicados al presidente del club ese mismo día, quien inclusive nos contactó con la Policía Nacional”, continuó.