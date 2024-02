Magaly Medina reprocha reacción de Paolo Guerrero contra conductoras de Latina: “Nadie puede venir a faltar el respeto”

Magaly Medina arremete contra Paolo Guerrero por reacción con conductoras de TV. Magaly TV La Firme

Después que el futbolista Paolo Guerrero haya hecho público su descontento con el Club César Vallejo en Trujillo, por no querer rescindir su contrato pese a los constantes mensajes de extorsión que viene recibiendo su familia; Magaly Medina inició su programa del viernes 16 de febrero para mostrar su desacuerdo.

La comunicadora no dudó en llamarlo “berrinchudo”. Además, se refirió a la madre de Guerrero, Doña Peta, quien salió en defensa de su hijo y advirtió a los directivos del club, específicamente al señor Acuña, sobre las consecuencias que podrían tener al intentar presionar a su hijo para que juegue en el equipo.

Doña Peta hizo énfasis en el impacto que esta situación podría tener en la carrera futbolística de Paolo Guerrero y en la selección nacional, mencionando la importancia de que Perú participe en futuros mundiales.

“No van a acabar con la carrera de mi hijo”, indicó. “Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá de que la selección no vaya a un mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema”, indicó.

'Doña Peta' rompió su silencio sobre extorsiones: reveló montos millonarios exigidos por delincuentes, familiares amenzados y lanzó advertencia a Richard Acuña - Crédito: difusión/ UCV

Defiende a conductoras de ‘Latina Noticias’

Magaly Medina también se pronunció sobre la entrevista que Paolo Guerrero concedió en ‘Latina Noticias’, donde terminó perdiendo los papeles con las periodistas Alicia Reto y Fátima Aguilar. El pasado 16 de febrero, las comunicadoras abordaron el tema de coyuntura, pero tuvieron que lidiar con una ofuscada actitud del deportista.

“Vamos a verlo con Alicia Reto y Fátima Aguilar en Latina, se desconoció, era un patán hablando”, dijo la periodista de ATV.

Después de remarcar que la actitud del futbolista peruano fue inapropiada, señaló que la clara intención de Paolo Guerrero es victimizarse para que el club de César Acuña lo libere de su contrato. Sin embargo, considera que debe asumir como persona adulta, pues el ‘cuadro poeta’ también tendría pérdidas si no hace honor a su firma.

Magaly Medina tuvo en su set al comentarista deportivo Paco Bazán para hablar del tema. Antes de cerrar esta conversación, envió un mensaje a las conductoras de Latina Noticias, Alicia Reto y Fátima Aguilar.

“La próxima Alicia Reto y Fátima Aguilar que un hombre te levante la voz así, estás en tu casa y ningún hombre puede venir a faltar el respeto por más Paolo Guerrero que se llame, un momento bájeme la voz señor Guerrero o saben que sácalo del aire”, dijo.

Magaly Medina critica a Paolo Guerrero por ofuscado comportamiento con Alicia Retto y Fátima Aguilar. Composición Infobae Perú

Magaly Medina llamó ‘geisha del fútbol’ a Mávila Huertas

En otro momento, Magaly Medina no tuvo ningún reparo en criticar abiertamente la entrevista que Mávila Huertas, figura de su canal, le hizo a Doña Peta. Para Huertas, la madre de Paolo Guerrero es “la mamá del Perú”.

“Jamás he visto a una geisha del fútbol peruano”, dijo la conductora de Magaly TV La Firme al referirse a Mávila Huertas, destacando que más que una periodista, se comportó como una fan.

“La mamá del Perú será tu mamá, será tu mamá, pero no nos metas a todos en el mismo saco. Se le salió lo fan, lo hincha o quiere escribirle a Paolo Guerrero”, acotó la comunicadora en su edición del 16 de febrero.