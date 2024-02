La divertida reacción de Ricardo Gareca al ser consultado si el pisco es peruano o chileno

Ricardo Gareca respondió si el pisco es peruano o chileno. (Latina TV)

Ricardo Gareca, el pasado 25 de enero, fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de la selección de Chile de cara a la Copa América Estados Unidos 2024 y Eliminatorias Sudamericanas 2026. Todo esto luego de su exitoso paso por Perú, lo que provocó diversas reacciones.

En ese sentido, el popular ‘Tigre’ ofreció una entrevista exclusiva con un canal de televisión de este país, en la cual tocó varios temas, entre ellos, su inesperada salida del combinado nacional y la rivalidad que existe en el ‘clásico del Pacífico’. Además, tuvo diverta reacción al ser consultado por el origen del pisco.

“Eso es otra cosa, yo no voy a meterme en esas cosas, aquellos que me conocen saben que sería incapaz de hablar de cosas que desconozco o tienen que ver con la cultura de un país. Jamás me atrevería a hablar mal de Perú, porque es un país que me ha dado todo en todo aspecto”, sostuvo en diálogo con ‘Arriba Mi Gente’.

Previo a ello, el estratega argentino recibió una botella de pisco como obsequio y no dudó en desgustarlo. Su reacción fue lo que más llamó la atención, pues todos esperaban que pudiera dar una respuesta al respecto, sin embargo, esto no fue así.

Sin duda alguna, el cariño y aprecio que siente el DT de 65 años por el Perú es innegable. Incluso, en la primera parte de la charla, aprovechó en hacerle un emotivo pedido a la hinchada, que lo acompañó incondicionalmente durante ocho años de proceso.

“No me gustaría que me olviden, porque yo no los voy a olvidar. Yo no olvido. Esto es algo de cada quien. Eso se quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. Esas cosas no se olvidan”, señaló.

