Ricardo Gareca lanzó sorpresiva reflexión sobre el Peru vs Chile: “La rivalidad es más del peruano hacia el chileno que viceversa”

Tras ser presentado de manera oficial como nuevo DT de la selección de Chile, Ricardo Gareca creyó conveniente darle una entrevista a un reconocido medio peruano. Si bien ya no forma parte de la ‘bicolor’ desde hace más de un año y medio, su cariño hacia el Perú se mantiene intacto, sin embargo, esto no fue impedimento para que lanzara una sorpresiva reflexión sobre al popular ‘clásico del pacífico’.

El ‘Tigre’ se refirió al combinado nacional y también a su presente en la ‘roja’, incluso aprovechó en opinar sobre la rivalidad que existe entre peruanos y chilenos. “Si bien la rivalidad existe, me parece que hay más rivalidad por parte de Perú a Chile que de Chile a Perú”, expresó en un inicio.

Con respecto a lo que será enfrentar al equipo que tuvo la oportunidad de dirigir por ocho años, el estratega argentino dijo lo siguiente: “Estamos hablando de fútbol, no de algo político o que vaya mucho más allá de decisiones de otra naturaleza. A uno lo contratan y uno tiene que hacer su trabajo”.

Asimismo, añadió que “yo deseo lo mejor a Perú, pero voy a hacer todo lo posible para que Chile consiga los objetivos. Tengo grandes expectativas y una admiración, porque nos hemos enfrentados varias veces, ya sea en Eliminatorias o Copas América. Siempre han sido partidos reñidos y estresantes”.

“Hemos entregado todo con Perú y ahora vamos a hacer lo mismo con Chile. Me dedico al fútbol y mi vida continúa. Así como ellos pueden elegir a quien quieran y desolver a quien quieran, yo puedo elegir a quien quiera. Pero soy respetuoso de las decisiones”, finalizó.

¿Por qué eligió ser DT de Chile?

Por otro lado, el DT de 65 años aprovechó en dar a conocer el motivo por el que decidió aceptar la propuesta. “Nunca lo contemplé, porque había estado muchos años allá en Perú y era su clásico, pero después de tanto tiempo y considerando que me fui hace más de un año y medio del país, lo vimos como opción”.

Además, confesó que luego de evaluar la oferta, creyó que era momento de aceptarla. “Después de todo el proceso de ocho años que tuvo la selección peruana, ahora ya han pasado hasta por dos cuerpos técnicos, por eso creímos conveniente que era el momento de trabajar en otra selección. Nos gustó la seridad con la que nos habló Chile”.

Su mensaje para la hinchada peruana

Ante de culminar con la conversación, Ricardo Gareca le hizo un emotivo pedido a los hinchas peruanos, quienes lo supieron acompañar de manera incondicional durante todo su proceso. “No me gustaría que me olviden, porque yo no los voy a olvidar. Yo no olvido. Esto es algo de cada cual. Eso se quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. Esas cosas no se olvidan”.