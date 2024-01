“Es como si mi exnovia estuviera con mi mejor amigo”, la disparatada crítica de Giancarlo Granda sobre Ricardo Gareca y Chile

Giancarlo Granda y su indignación por la firma de Ricardo Gareca con la selección chilena.

La llegada de Ricardo Gareca a Chile para ser el seleccionador de ese país ha generado diversas reacciones en el entorno futbolístico, sobre todo en el Perú. Esta noticia no ha sido bien tomada por algunos y, de hecho, Giancarlo Granda se mostró indignado luego de que el ‘Tigre’ haya estampado su firma con la escuadra ‘roja’.

En su programa de Youtube ‘Agrandados’, el reconocido periodista deportivo compartió su malestar por el hecho de que el entrenador argentino haya aceptado el reto de dirigir al combinado chileno, después de siete años en los que estuvo en el banquillo de la selección peruana. Este cambio al clásico rival de la ‘bicolor’ fue considerado por Granda como una traición.

“Vamos a hacer un minuto de silencio. Estoy traicionado, me han roto el corazón. Estoy indignado por la firma de Ricardo Gareca por Chile. Es como si mi exnovia estuviera con mi mejor amigo, así de duro. No puedo creer que haya cruzado la vereda de esa forma. Ya lo había hecho en Boca pasando a River y la verdad no me interesa, me da lo mismo”

Tras ello, Giancarlo Granda sorprendió a los demás panelistas del programa al enviarle vibras negativas al ‘Tigre’, ahora que será rival de Perú en Copa América y Eliminatorias. Incluso, el periodista manifestó un deseo muy particular para el debut oficial del argentino contra la ‘bicolor’ en el certamen continental.

“Pero pasar de Perú a Chile no se puede. Te fuiste a aliar con el enemigo, Ricardo Gareca, y ahora sí te deseo lo peor. Ojalá que Chile no vaya al Mundial, que no vaya al Mundial, que no haga puntos, que los eliminen y que en la Copa América debuten contra nosotros, comiéndose cuatro goles y que uno lo haga (Edison) ‘Oreja’ Flores, se pare frente al banco y les haga su celebración”, apuntó.

Al igual que Gareca, Jorge Fossati -nuevo entrenador de Perú- también dirigirá su primer partido oficial en la Copa América 2024 en el ‘clásico del Pacífico’ por la primera fecha, por lo que Granda se mostró en apoyo del uruguayo para el desafío venidero. “Vamos Fossati car...”, sentenció.

El éxito de Ricardo Gareca con la selección peruana

En marzo del 2015, Ricardo Gareca fue presentado como nuevo seleccionador del Perú y, aunque su etapa inicial en el banquillo no fue positivo, poco a poco el ‘Tigre’ enderezó un rumbo exitoso para la ‘blanquirroja’. En las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, de la mano del entrenador argentino, la escuadra nacional logró revertir una situación adversa para colocarse entre los cinco primeros lugares, ocupando el puesto del repechaje. El resto es historia.

Perú clasificó a la Copa del Mundo después de 36 años de ausencia, después de un sinfín de hazañas en el camino clasificatorio. En la repesca, una victoria por 2-0 ante Nueva Zelanda en Lima, permitió que la figura de Gareca emerja como héroe nacional.

Ricardo Gareca rompió la racha peruana de 36 años sin ir a un Mundial.

Después de un segundo lugar en la Copa América 2019, tras perder la final contra Brasil, el ‘Tigre’ buscó repetir el éxito con la ‘bicolor’ en las Eliminatorias Qatar 2022 y, de hecho, volvió a alcanzar el repechaje. No obstante, en esa instancia el combinado patrio cayó ante Australia por tanda de penales y no pudo jugar su segundo Mundial consecutivo.

De todas formas, Gareca tuvo el apoyo del pueblo peruano en todo momento y todo indicaba que iba a renovar su vínculo con la escuadra nacional. Pero la historia terminó siendo distinta: tras discrepancias con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el ‘Tigre’ no continuó su aventura con la ‘blanquirroja’ y ahora afrontará el reto como DT de Chile.