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Dambisa Moyo: “Países como Perú no deben asumir que los precios altos de los minerales van a durar para siempre”

La economista internacional subrayó que, si bien Perú es visto como una “estrella” dentro de una región “pobre”, esto no es suficiente para garantizar el desarrollo a largo plazo

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Dambisa Moyo
Moyo advierte sobre la confianza excesiva en la demanda global de cobre e insta a preparar políticas para escenarios menos favorables.

La reconocida economista internacional y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Dambisa Moyo, dijo que países como Perú no deben asumir que los precios altos de los minerales van a durar para siempre.

Durante su participación en el XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la experta manifestó que el país ha logrado destacar en Sudamérica, pero advirtió que ese liderazgo es relativo y no debe generar complacencia en la conducción de su política económica.

Minería de Perú: Un liderazgo relativo en un entorno adverso

Moyo reconoció que Perú ha crecido por encima del 3% anual y que este desempeño lo coloca por delante de varios países de la región. Sin embargo, matizó que este resultado debe analizarse en un contexto donde Sudamérica sigue enfrentando reveses. “Perú es una estrella en una región muy pobre en la que estar”, afirmó la experta.

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La economista remarcó que el crecimiento alcanzado por Perú en los últimos años no debe considerarse suficiente, sobre todo en una coyuntura donde los precios internacionales de los minerales han sido excepcionalmente favorables.

Hoy, el ingreso per cápita de Perú está alrededor de 10.000 dólares. Si en 25 años quisieran que Perú llegue a 20.000, la economía necesita crecer al menos un 3% anual”, señaló Moyo.

Cobre Créditos: Dhiraj Singh
La diversificación económica de Perú, con servicios, manufactura y turismo, es vista como avance, pero no elimina la vulnerabilidad frente a ciclos mineros.

En su análisis, la especialista reconoció los avances en diversificación productiva, destacando que la economía peruana depende en un 10% u 11% de la minería, mientras que en otros países la dependencia supera ampliamente el 50%.

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He visto sus estadísticas. Tienen servicios, manufactura, turismo. Así que esta economía ha hecho un gran trabajo diversificándose”, indicó ante empresarios y funcionarios.

Sin embargo, Moyo advirtió que estos progresos no bastan si no se traducen en políticas de largo plazo que permitan al país prepararse para escenarios menos favorables.

Perú frente a la mirada de los inversores globales

La experta fue contundente al advertir sobre el riesgo de confiar en la continuidad de la demanda internacional de cobre y otros minerales. “No caigan en la falsa comodidad de creer que porque siempre hemos sido productores de cobre, siempre habrá demanda”, subrayó.

Para Moyo, la historia reciente muestra que los ciclos de precios internacionales pueden cambiar rápidamente, y que la bonanza actual puede no repetirse en el futuro. “De hecho, en el camerino hablábamos de cómo, cuando estuve aquí en Perú por última vez (2015), el país crecía al 6%”, dijo.

mineria - Las Bambas
El crecimiento económico reciente de Perú, con tasas superiores al 3% anual, no garantiza reducción de desigualdades ni inversión en capital humano.

En su intervención, comparó la posición de Perú con la de otras economías globales y planteó que, desde la óptica de los inversores, el país no resulta tan diferente en términos de ingresos y nivel educativo.

¿Por qué Perú es diferente de Malasia o Polonia? Si eres un inversor, no es tan distinto. Tienen aproximadamente el mismo ingreso per cápita, mucha gente educada”, señaló, destacando la competencia global por atraer capitales.

La economista concluyó que el verdadero reto para Perú es transformar la bonanza minera en desarrollo sostenible, inversión en capital humano y reducción de desigualdades. Para ello, subrayó, el país debe construir una estrategia de largo plazo que evite la dependencia exclusiva de los ciclos de precios internacionales.

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