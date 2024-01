Paco Bazán arremete contra Christopher Gianotti por polémico discurso: “El peruano se mata por 20 soles al día”

Paco Bazán se dirige a Christopher Gianotti por polémico comentario | Paco Bazan. Youtube

El polémico comentario de Christopher Gianotti sobre la igualdad de oportunidades continúa generando críticas. En esta ocasión, Paco Bazán, exfutbolista y conductor de TV, arremetió contra el actor por asegurar que la gente debe “generarse” sus propias oportunidades para salir adelante y no estancarse en la mediocridad.

En un streaming en su canal de Youtube, el conductor de ‘El Deportivo En Otra Cancha’ expresó su desacuerdo con las declaraciones de Christopher Gianotti, quien afirmó que el ciudadano común no se esfuerza lo necesario para crear sus propias oportunidades.

“Lo que dijo Gianotti, o lo dijo y lo explico mal o dijo cualquier cosa. Sí creo que es casi imposible para algunas personas salir de la condición de pobreza, es imposible. La brecha es altísima. No jodan, a ver digánle a un estibador de la Parada, que carga 50 kilos en la espalda durante ocho horas, que no se esfuerza lo suficiente para salir de la pobreza. El peruano de a pie busca el pan con el sudor de su frente, se mata haciendo lo que pueda para llevar 20 soles al día”, expresó indignado.

Paco Bazán hace dura crítica a Christopher Gianotti. Captura/Youtube

En su reflexión, Paco Bazán señaló que es fácil criticar a la gente desde una posición de privilegio. “Yo nací en San Isidro, mi papá es político y médico, tenía billete, fui al Markham. Soy una persona que no sabe lo que es sufrir, tuve la suerte de jugar fútbol. Pude ver de cerca la pobreza, pero no vivirla. Para mí sería fácil (criticar a los pobres)”, manifestó la figura de ATV.

“Para una persona que tiene nivel de contactos y creció en privilegio, salir de la pobreza, la cual nunca conoció, es fácil. Pero para una persona que vive en pobreza extrema, que gana 3 soles al día y que se saca la mierd*** trabajando, es una conc**** decirle que es pobre porque no te esfuerzas. Claro que hay casos de éxitos, claro que sí, pero no todos tienen esa fortuna”, sentenció Bazán.

Paco Bazán es un exfutbolista, actor y presentador de TV. Trabaja actualmente en ATV.

¿Qué pasó con Christopher Gianotti?

En uno de los episodios de ‘Por algo pasan las cosas’, Christopher Gianotti interrumpió a su entrevistada, Katia Palma, para afirmar que todos los peruanos, sin importar su origen socioeconómico, tienen la capacidad de progresar y generar dinero.

“Yo soy muy crudo en este. Existe un falso discurso mediocre de ‘ay, no tenemos las mismas oportunidades’. ¿Tenemos? Eso es algo que tú te tienes que generar, yo creo que la gente no entiende. Durante tantos años nos han metido, dividido, diciendo que él tuvo tantas oportunidades que mengano y que sultano. Eso es mentira, no existe. Tú generas las oportunidades. Yo conozco personas que han salido de pueblitos muy recónditos y gracias a su esfuerzo pudieron salir adelante”, señaló el youtuber.

En otro momento, afirmó que el Perú presenta “muchos callos sociales”. “Lo que nosotros tenemos que hacer es transformar lo negativo del pasado en algo positivo”, sentenció Gianotti, siendo duramente criticado en redes sociales.

Cristopher Gianotti ha sido el foco de críticas en redes sociales a raíz de los comentarios que realizó en su podcast. Captura/Youtube

La reacción de Úrsula Boza ante las críticas

La pareja de Christopher Gianotti no dudó en salir en su defensa en medio de las críticas en su contra. A través de sus redes sociales oficiales, la actriz Úrsula Boza compartió un contundente mensaje para apoyar la postura del actor.

“No te frustres cuando alguien no sea capaz de comprenderte. Los demás ven tu realidad según su propio mundo interno, sus experiencias y creencias personales. A veces, simplemente, tienes que dejar que el otro sienta y piense de ti lo que quiera. Eso no cambia quién eres en realidad”, expresó Boza.