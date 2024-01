Úrsula Boza revela qué hacía Sergio Galliani para incomodarla cuando trabajaban en Al Fondo Hay Sitio

Úrsula Boza cuenta qué hacía Sergio Galliani para incomodarla cuando trabajaban en Al Fondo Hay Sitio | YouTube

Úrsula Boza continúa vigente en la teleserie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, la actriz estuvo alejada de la televisión durante los años de ausencia de esta producción, pero su regreso no ha pasado desapercibido, pues es la villana que se esperaba para darle un giro a la historia de los Gonzales y los Maldini.

Sin embargo, a la par, la artista es parte del programa de YouTube Por algo pasan las cosas junto a su pareja Christopher Gianotti. Es así que en una de sus recientes entrevistas, conversaron con Connie Chaparro de más de un aspecto de su vida, pero Úrsula sorprendió con una revelación.

Mientras conversaba con su compañera, Úrsula Boza le confesó a Connie Chaparro un aspecto que le disgustaba por parte de su esposo Sergio Galliani. Y es que, en Al Fondo Hay Sitio, Galiani y Boza tenían personajes que eran pareja, por lo que en más de una ocasión debían tener escenas de besos.

Sobre ello, Úrsula confesó que su compañero solía fastidiarla mucho en esa escena. Incluso, reveló que le molestaba mucho lo que hacía y, aunque se lo decía, continuaba con el mismo gesto.

“¿Sabes lo que hacía tu marido? Bien desgraciado. Cuando nos tocaba beso, que en realidad eran picos, comía su pan con cebolla, comía cebolla y yo le decía ‘asu mare’. Ya después se comía su halls”, relató ante la sorpresa de Chaparro.

Pese a ello, Boza señaló que aunque era un poco incómodo al principio, después notó que puede que la razón por la que lo hacía era, posiblemente, para encontrar una forma de romper el hielo y crear un ambiente de confianza para una escena que podía resultar un poco incómoda para ambos.

“Yo creo que lo que él hacía era una cuestión de confianza (para romper el hielo) porque sí, a mí me estresa y eso aligeraba”, sentenció Boza. Ante ello, Connie Chaparro desaprobó la actitud de su esposo, pero lo tomó con mucho humor.

Conni Chaparro preocupó por sus publicaciones de desamor

La preocupación se apoderó de los seguidores de Connie Chaparro tras la publicación de un mensaje que parecía reflejar desamor en sus redes. Esto generó especulaciones sobre posibles problemas matrimoniales con su esposo desde hace una década, Sergio Gallani. En respuesta, la presentadora usó su plataforma en Radio Corazón para hacer algunas puntualizaciones sobre su vida sentimental.

“Yo estoy felizmente casada, voy a cumplir 14 años de relación y espero nunca separarme. El día que lo haga no lo voy a publicar, así que no se preocupen”, dijo Chaparro durante su programa ‘Buenos días, corazón’ en la emisora.

Además, destacó que está viviendo un excelente periodo en su matrimonio con Galliani. Mencionó el crecimiento de su hijo y los momentos preciados que comparte con su esposo, indicando que la experiencia conjunta les ha permitido mejorar su relación.

Connie Chaparro y Sergio Galliani se conocieron en los ensayos de la obra de teatro 'El retrato de Dorian Grey'. Instagram/@connie_chaparro

“Yo suelo compartir frases que me gustan, que me identifican o que alguna vez mi madre me las dijo porque soy locutora, yo motivo a las chicas. Me gusta decir cosas para que les abran los ojos porque muchas están con hombres que no las aman, entonces yo compartí la frase que me enseñó mi madre: ‘Cuando te aman se nota y cuando no, se nota el doble’”, explicó Chaparro al hablar de las razones detrás de sus publicaciones en redes sociales.