Por qué se recomienda usar vitamina C antes del bloqueador solar en verano

Además del bloqueador solar, se puede contar con otro aliado para el cuidado de la piel en verano, se trata de la vitamina C (Getty Images)

Tal como ha informado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), una de las consecuencias más importantes del Fenómeno de El Niño Costero será el aumento de temperatura en todo el país durante este verano 2024.

Las altas temperaturas del verano, que en el caso de Lima podrían alcanzar hasta los 31 grados, exponen a los peruanos a una mayor radiación ultravioleta. En estas circunstancias es de vital importancia proteger el órgano más grande del cuerpo humano: la piel.

Por lo tanto el cuidado de la piel implica ahora más que nunca el uso del bloqueador solar a diario. Pero existe también otro aliado para la salud del cutis frente a los daños del sol, se trata de la vitamina C.

¿Qué es la vitamina C?

La vitamina C es imprescindible para la síntesis de colágeno, proteína vital para la reparación de tejidos y cicatrización (Imagen ilustrativa Infobae)

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, desempeña un papel crucial como antioxidante en el organismo, contribuyendo a la defensa celular frente a los daños de los radicales libres. Estas moléculas, que surgen durante la transformación de los alimentos en energía o por factores ambientales como la contaminación, humo de cigarrillo y la radiación ultravioleta, son neutralizadas por esta sustancia esencial.

Sin embargo, la importancia de la vitamina C no sólo se limita a su capacidad antioxidante. De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, esta vitamina es imprescindible para la síntesis de colágeno, proteína vital para la reparación de tejidos y cicatrización.

Estos múltiples beneficios consolidan su estatus como un nutriente clave para el cuidado de la piel, especialmente en verano cuando estamos expuestos a niveles más altos de radiación ultravioleta.

¿Qué alimentos contienen vitamina C?

Debido a que el cuerpo no produce vitamina C de forma natural, para obtener sus beneficios debemos tomar suplementos vitamínicos de este nutriente o comer alimentos ricos en vitamina C y complementar con cuidados de la piel empleando productos que contengan vitamina C.

Los productos que contienen vitamina C han ido ganando popularidad cuando se trata de proteger y fortalecer el cutis (Getty Images)

Para proteger y fortalecer tu piel este verano 2024, las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C y entre las que contienen este nutriente destacan las frutas cítricas como las naranjas, las toronjas, los pimientos rojos y el kiwi. Otras frutas y verduras ricas en vitamina C son el brócoli, las fresas, el melón y los tomates.

Beneficios de la vitamina C para la piel en verano

Mientras el bloqueador solar ya de es de uso común a lo largo del año sobre todo en verano, más recientemente en el mercado del cuidado de la piel, los productos que contienen vitamina C han ido ganando popularidad cuando se trata de proteger y fortalecer el cutis.

Entre los beneficios que tiene la vitamina C los más importantes son:

Contribuye a una piel de aspecto más saludable porque ilumina el cutis

Previene los daños visibles en la piel debido a que neutraliza los oxidantes

Combate los efectos de la contaminación, el humo y la exposición al sol

Promueve la síntesis de colágeno

Los productos de vitamina C para el cuidado de la piel deben emplearse antes del bloqueador solar (Getty Images)

Además de estos múltiples beneficios, la vitamina C combinada con el bloqueador solar es una de las mejores estrategias para el cuidado de la piel en verano. Esto se debe a que los altos niveles de radiación ultravioleta propios de la estación más calurosa del año, aumentan la probabilidad de aparición de manchas solares o hiperpigmentación.

Al respecto, la vitamina C inhibe la melanina para reducir la apariencia del tono desigual de la piel y la hiperpigmentación al mismo tiempo que iluminan y unifican el tono del cutis, tal como sostiene un estudio publicado en la revista dermatológica The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Por otro lado, en verano los rayos UVA dañan la piel provocando líneas y arrugas propias del envejecimiento. Mientras que la vitamina C ilumina y unifica el tono de la piel al estimular las defensas antioxidantes de la piel.

¿Cómo se debe usar la vitamina C en la piel?

Usualmente en el mercado de los productos cosméticos o dermatológicos que contienen vitamina C para el cuidado de la piel se encuentran los sérums faciales. El uso correcto de estos es después del limpiador, el tónico y antes de la crema o gel hidratante y el bloqueador solar.

En otras palabras, el orden de la rutina de cuidado de la piel es el siguiente:

Limpiador facial

Tónico facial

Sérum de Vitamina C

Hidratante o gel

Bloqueador solar

Por último, es importante mencionar que el uso de Vitamina C debe hacerse cada mañana.