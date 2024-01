Juliana Oxenford cuestionó a Jessica Tapia por estilo periodístico: “Leía el prompter, ni se daba cuenta, la imitaban como maniquí”

Juliana Oxenford cuestionó a Jessica Tapia por estilo periodístico. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En una entrevista reciente en “Café con la Chevez”, Juliana Oxenford conversó sobre variados aspectos de su carrera televisiva y ofreció su perspectiva sobre algunos colegas del medio. Sobre Jessica Tapia, si bien la describió como una persona de buen trato, expresó reservas respecto a su enfoque periodístico.

Te puede interesar: Juliana Oxenford no reconoce a su hermana Lucía: “No sé qué tipo de persona es ahora”

Según Juliana, afirma que decidió dedicarse a la conducción cuando deseaba ser madre, un aspecto innegociable para ella. A pesar de su intensa agenda laboral y viajes, destacó su compromiso con la maternidad. Expresó que su vida estaba marcada por el constante movimiento, llegando al punto de no saber exactamente dónde se encuentra en el momento actual.

“Yo decidí pasarme a la conducción cuando cumplí 30 años y quería ser mamá. Con algo que no quería negociar era con ser mamá. Trabajaba, viajaba, me perdía día de la madre. Vivía en los aeropuertos. Espero me quede algo de ese talento para organizar mi vida, no sé donde estoy parada en estos momentos”, dijo en un inicio.

Jessica Tapia en Panorama.

Es ahí, donde Juliana explicó que ha tenido experiencia en diversos medios de comunicación, destacando su etapa en el programa “Panorama” cuando Jessica Tapia era la conductora. “He estado en otros medios bien mugrientos. He trabajado en Panorama cuando la conductora era Jessica Tapia, que leía el prompter y si le escribías ‘Hola, ¿qué tal?, soy Josefina Towsend’ lo leía igual, no se daba cuenta”, agregó.

Te puede interesar: Mávila Huertas asume ‘Ocurre ahora’ en ATV tras la salida de Juliana Oxenford: “Gracias por el respaldo”

Asimismo, la exconductora de ATV comenta que la exMiss Perú era imitada con el maniquí y critica la falta de claridad en las reglas del periodismo desde el principio de la carrera. Aunque reconoce que Jessica no es mala persona y tiene una familia hermosa, ella destaca su propia libertad y habilidad pardónde se encuentra en el momento actual.

“La imitaban con el maniquí. No es mala persona, al contrario, tiene una familia hermosa, con hijas preciosas, pero, si desde el primer día que te metes a hacer periodismo no dejas en claro cuáles en tus reglas de juego, ese día te fregaste. Yo tenía libertad y marcaba la diferencia. El canal no nos pagaba, he estado en situaciones en las que he sentido que no he estado en espacios limpios. Las empresas no son ONG, pero siempre hay gente rescatable como Fernando Díaz, al que le va muy bien y es feliz”, sostuvo al medio citado.

Juliana Oxenford anuncia que se tomará un descanso antes de iniciar un proyecto nuevo en redes sociales.

Jualiana Oxenford le desea lo mejor a Mávila Huertas en su nuevo programa en ATV

El lunes 8 de enero, la periodista Mávila Huertas debutó al frente del noticiero “Ocurre ahora” en ATV. En relación con este cambio, Juliana Oxenford no dudó en emitir comentarios sobre la nueva etapa del programa y envió los mejores deseos a Huertas, además de subrayar su enfoque distintivo sobre la profesión periodística en el medio televisivo.

Te puede interesar: Magaly Medina viaja a Italia con su esposo Alfredo Zambrano y continúa con sus vacaciones: “Con mi compañero de aventuras”

“Le deseo la suerte del mundo. No coincido periodísticamente con ella en muchas cosas. Lo del criptoanalista me pareció espantoso, eso no debió darse, no debió permitir que se vaya un equipo tan importante de Cuarto Poder. pesos pesados. Cuando Castillo llega al poder y tenía la relación con la prensa. Me invitaron a Palacio, me llamaron, pero me dijeron que era sin cámara. No fui y después salierhttps://www.infobae.com/peru/2024/01/09/mavila-huertas-asume-ocurre-ahora-en-atv-tras-la-salida-de-juliana-oxenford-gracias-por-el-respaldo/on todos a hacer conferencia de prensa, yo no era la vocera de ese pata”, mencionó la comunicadora para el medio citado.