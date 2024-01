Juliana Oxenford cuenta la peor experiencia que vivió por culpa de Magaly Medina: “No se lo voy a permitir”

Juliana Oxenford habla sobre su enfrentamiento con Magaly Medina. (Foto: Captura de TV)

Juliana Oxenford fue durante varios años uno de los rostros de ATV. Sin embargo, el canal decidió cambiarla de manera repentina, lo que provocó que la periodista saliera a pronunciarse, asegurando que no le explicaron el motivo de su salida, por lo que supuso que terceras personas estaban pidiendo su ‘cabeza’.

A pocas semanas de salir del aire, Magaly Medina habló de su compañera, indicando que se lo tenía bien merecido, acusándola directamente del bajo rating que tenía el canal, ya que según la ‘Urraca’, la conductora espantó a su público durante las elecciones generales del 2021, cuando mostró su apoyo a Pedro Castillo.

Desde ese momento, los enfrentamientos e indirectas entre ambas figuras de ATV se hicieron bastante concurrentes, aunque la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ tenía fuertes calificativos contra su compañera, al punto de tildarla de ‘talibana’.

Juliana Oxenford tenía buena relación con Magaly Medina.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Juliana Oxenford se animó a contar cómo le afectó la pelea que tuvo con Magaly Medina. Aunque ella en diferentes ocasiones ha dicho que no le afectan los apelativos, hubo un episodio que sí le afectó profundamente, especialmente porque su familia se vio involucrada.

De acuerdo a la periodista, esto sucedió la vez que la ‘Urraca’ la llamó ‘talibana’, pues jamás imaginó que el extracto de este clip llegaría hasta su propia hija, quien al leer y escuchar esta información, se le acercó para preguntarle por el significado de esta palabra.

“A mí me han dicho talibana y lo que no le voy a perdonar a esa señora es que mi hija, un día, le pido que traiga mi iPad, tenía que preparar una entrevista y ella sabe mi clave. Justo estaba en Google ‘Magaly Medina Juliana Oxenford talibana’, porque me acababa de enterar. Mi hija baja el iPad y me preguntó: ‘Mami, ¿qué es una talibana?’. Le dije: ‘María, no importa lo que sea, mamá no es una talibana’. Al día siguiente le expliqué lo que era para que entienda que mamá no era eso. Eso no se lo voy a permitir”, relató.

Magaly Medina lanza indirecta a Juliana Oxenford. (Instagram)

Juliana Oxenford comentó que este momento le afectó porque vio la incomodidad que tenía su pequeña al ver que a su mamá la estaban tildando de cosas que en realidad ella no era. “Ya es meterse con tu familia y es generarle una situación incómoda, y de pronto también triste, a María. No hay derecho. No hay derecho”, indicó.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su salida de ATV?

El día que se despidió de ATV, Juliana Oxenford no se guardó nada y señaló que una persona que trabaja en el canal de San Isidro pidió que ella ya no siga al frente, al parecer, por la manera en que ella trataba la coyuntura política del Perú, incomodando al gobierno de turno.

Sin embargo, también se animó a agradecer la libertad que a ella le dieron a lo largo de estos años, pues si bien muchos de los funcionarios no estaban de acuerdo con su pensamiento, ella podía elegir las noticias que iba a mostrar sin ser censurada.

“Aquí (en ATV) hay alguien muy poderoso que ha pedido mi cabeza, razón por la cual me voy. Yo siempre voy a agradecer la libertad que he tenido en este canal y aborrecer a muchas personas que, estando en este canal, se encargan de hablar de mí y burlarse todos los días en chats, donde participan gerentes y productores. Yo soy periodista y tengo buenas fuentes, tengo capturas de chats”, expresó.