Milett Figueroa fue eliminada del ‘Bailando 2023’ de Marcelo Tinelli por este delicado motivo

Milett Figueroa fue eliminada de 'Bailando 2023'.

Lamentablemente, Milett Figueroa se despide del ‘Bailando 2023′, programa argentino conducido por Marcelo Tinelli. La reconocida modelo peruana no podrá continuar en la competencia debido a una lesión producto de un golpe durante un ensayo, así lo confirmó Ángel de Brito, uno de los miembros del jurado.

Te puede interesar: Milett Figueroa pone en duda su continuidad en “Bailando 2023”: “Tiene una desviación cervical”

En los últimos días de diciembre, Milett Figuera estuvo al borde del desmayo en las grabaciones del ‘Bailando 2023′. Su actual pareja Marcelo Tinelli explicó a los medios que la descompensación de la exchica reality se debió a un grave problema de salud.

“La trató un doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me contó que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, expresó el argentino.

Marcelo Tinelli se mostró preocupado por el estado de salud de Milett Figueroa.

Poco después, Tinelli dio a conocer que cambiaron las reglas del ‘Bailando 2023′, prohibiendo a los participantes faltar a una grabación. “Así estén enfermos, falten o lo que sea, no va a haber reemplazo para nadie. Lamentablemente, el que llegue bien, que llegue, porque no tenemos más tiempo”, sostuvo.

Milett Figueroa fuera del ‘Bailando 2023′

En medio de los rumores que sugerían su posible eliminación, Ángel de Brito, conductor de ‘LAM’ y miembro del jurado del concurso de baile, ha confirmado que Milett Figueroa fue retirada de la competencia debido a su lesión, la cual le impide participar en la siguiente edición del programa.

“Milet fuera del Bailando. Por prescripción médica no puede bailar este ritmo”, anunció en sus historias de Instagram.

Milett Figueroa fue eliminada de 'Bailando 2023'.

¿Qué pasará con Milett Figueroa?

Aunque Milett Figueroa fue eliminada del ‘Bailando 2023′, todo parece indicar que la modelo peruana permanecerá en Argentina para desarrollar su carrera como actriz.

Te puede interesar: Milett Figueroa se descompensó en el Bailando 2023 y tuvo que ser atendida: Marcelo Tinelli la acompañó

“Al inicio mi proyecto era ir al Bailando y regresar, pero por dentro también pensé: ‘¿por qué no hacer casting en diferentes plataformas y ficciones?’. Tengo material de trabajo, ya he hecho películas y series en mi país, puedo intentarlo. Lo que me dicen es que acá no se hace mucha ficción, pero bueno, a mí me encanta Argentina, no me quiero ir”, manifestó en el programa ‘LAM’.

Al parecer, Milett Figueroa continuará en Argentina tras ser eliminada del 'Bailando 2023'.

Milett Figueroa está en Punta del Este

La excompetidora de ‘Esto es Guerra’ voló hacia Uruguay para participar en un exclusivo desfile realizado en Punta del Este, compromiso que tenía pactado desde hace meses. Luego de ello, se reunió con Marcelo Tinelli para recibir juntos el Año Nuevo.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli cambia reglas del ‘Bailando 2023′ y pone en riesgo la permanencia de Milett Figueroa: “No sé si llegará”

“Ya se va terminando este año 2023. Yo quería decirles gracias, gracias con palabras plenas, gracias de corazón, gracias por el apoyo para el programa, para todos los que me siguen con mensajes tan hermosos. Ojalá tengamos un año hermoso y con mucha salud porque la vida es muy corta. Sean felices haciendo lo que desean. Abracen a cada persona que aman”, expresó el presentador de ‘Bailando 2023′ horas antes de la medianoche.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasaron el Año Nuevo en Punta del Este, en Uruguay. Instagram/@marcelotinelli

El último baile de Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′

El 21 de diciembre de 2023, Milett Figueroa bailó una canción de cumbia de la agrupación Amar Azul. Su presentación fue del agrado de los miembros del jurado, quienes le dieron de puntaje 8, 8, 7 y un voto secreto. En total, la peruana sumó 23 puntos.