Marcelo Tinelli modifica reglas del ‘Bailando 2023′ y pone en riesgo la permanencia de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli cambia las reglas del 'Bailando 2023′ y Milett Figueroa quedaría fuera del reality de baile.

Marcelo Tinelli fue bastante claro con las nuevas reglas para los participantes del reality ‘Bailando 2023′, pues varias de las figuras habían pedido permiso para viajar o se encuentra mal de salud y debido a ello se ha tomado nuevas medidas que imposibilitan que tengan reemplazos y por ende continuar en la competencia.

De acuerdo al conductor argentino, quien no se presente en el set, sea el motivo que sea, ya no concursará más. Con ello, la participación de Milett Figueroa correría peligro, pues se encuentra de descanso médico debido a una lesión en la cervical y sumado a ello recibió una fuerte noticia desde Perú, donde le comunicaron que su tío Enrique Valcárcel falleció.

Pero, todo habría iniciado cuando los concursantes Charlotte Caniggia y Yeyo de Gregorio, anunciaron que planeaban ausentarse del programa para tomar vacaciones, pero como la fecha de la final está muy cerca, la producción y el conductor se reunieron para tomar medidas drásticas y que todo sea más equitativo para todos los figuras.

Marcelo Tinelli comunicó una decisión importante en la edición del viernes 29 de diciembre que busca equilibrar el compromiso de los participantes. El popular ‘Cabezón’ anunció que, de ahora en adelante, no permitirán más reemplazos entre los concursantes, incluso en casos de enfermedad.

“Así estén enfermos, falten o lo que sea, no va a haber reemplazo para nadie. Lamentablemente, el que llegue bien, que llegue, porque no tenemos más tiempo”, sentenció.

Tinelli volvió a referirse a la salud de Milett Figueroa y detalló que no puede moverse y mucho menos bailar, por lo que tocará ver cómo sigue para la competencia que entra ahora en su etapa final.

“El programa termina el 29 de enero y quien se consagre campeón, tiene que ir con todo... No va a haber reemplazos, ni para los enfermos va a haber reemplazos. A Milett que hasta hoy está con problemas cervicales y no ha podido ensayar. Baila la semana que viene, no sé cómo llegará, pero con esto no estoy privilegiando a uno u otro, tratamos de hacer un corte y nos quedaron estos acuerdos, no están más acordados”, detalló.

Finalmente, comentó que por cada semana se eliminarán dos dúos y la semana final será disputada entre 12 parejas. “Estamos en los últimos 24 programas del certamen, tenemos que tomar una decisión firme. Los reemplazos ya están puestos”, terminó.

Tío de Milett Figueroa murió y Marcelo Tinelli le hizo una conmovedora dedicatoria

Marcelo Tinelli se mostró bastante empático con la familia de Milett Figueroa, pues el conductor argentino dio a conocer que uno de los tíos de la modelo peruana había fallecido, por lo que no dudó en realizarle una emotiva dedicatoria.

En el post que hizo en sus historias de Instagram, el presentador de TV admitió que no conoció al familiar de la modelo peruana, pero eso no significaba que no le doliera su partida, ya que al estar cerca de la exchica reality, podía sentir lo importante que había sido.

“Vuela bien alto tío Enrique. Nos veremos y nos conoceremos arriba. Todo mi amor para Milett, Martha, Helmut y todos los hijos de Enrique. El cielo tiene una nueva estrella”, fue el mensaje que compartió Tinelli.

Por su lado, Milett Figueroa publicó un corto mensaje pero bastante sentido: “Ya descansas”, escribió en una de las historias de su cuenta de Instagram.

Marcelo Tinelli despide al tío de Milett Figueroa.

De acuerdo a su representante, Luis ‘Papelito’ Cáceres, la situación anímica de la actriz peruana está muy afectado, debido a la muerte de su tío Enrique, pero tiene el consuelo de haberse despedido de él cuando fue a visitarlo por Navidad en su reciente viaje a Perú.

“Está muy triste, pero muy en paz por haberse podido despedir de su tío en Navidad y hacer lo posible por darle lo mejor”, detalló.

Por otro lado, los planes de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa de pasar las fiestas de Año Nuevo en Punta del Este en Uruguay estarían en duda, pues la peruana podría viajar hasta su país natal para darle el último adiós al hermano de su madre, Martha Figueroa.