Magaly Medina visualiza destapes más positivos para este 2024: “No ampays que destruyan, sino ampays que construyan”

Magaly Medina visualiza destapes más positivos para este 2024. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Durante la emisión de Magaly TV La Firme del 27 de diciembre, la conductora Magaly Medina compartió con sus televidentes la expectativa de que las exclusivas que presenta en su programa continúen siendo impactantes durante el nuevo año 2024, sosteniendo la calidad y el estándar alcanzados en 2023.

Te puede interesar: Juliana Oxenford y un incierto 2024 luego de romper con ATV: su respuesta a Magaly Medina y el sincero agradecimiento a Rodrigo González

Recordó que durante este año, su programa llamó la atención por varios escándalos, como la infidelidad de Aldo Miyashiro, el registro de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo besándose en Cusco, a pesar de que el futbolista estaba casado con Rosa Fuentes. Asimismo, resaltó el ampay de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y de la pareja de Leysi Suárez, situaciones que en muchos casos tuvieron como consecuencia la ruptura de relaciones sentimentales.

“Ya se va el año, pero este año hemos tenido un año bastante difícil a nivel político, de seguridad, de romances, de farándula; ha habido de todo como en botica. Dejamos un año, esperemos que el próximo sea mejor”, dijo en un inicio la conductora, que se mostró en todo momento bailando muy alegre.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Esperemos que, no sé qué le pasó este año a las parejas, parece que había una luna, había una retrógrada, según dicen los astrólogos, porque las parejas terminaban; todo este 2023 se iba al traste las relaciones que pensábamos que iban a ser duraderas. No me digan lo que pasó con Yiddá Eslava y Julián Zucchi”, aseveró.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó el código de vestimenta de la boda de Cassandra Sánchez, y le respondió a Paula Arias

Sin embargo, Medina anticipa que para el 2024 espera que los ampays que presente en su programa sean más enfocados en historias de amor antes que en desamores. Además, indicó que adoptará un enfoque más optimista en las noticias exclusivas que presentará a los televidentes, todo esto lo expresó con el tono irónico y la risa particular que la caracteriza.

“Este año 2024 vamos a ver, de repente, muchos más ampay del amor. ¿Qué tal?, hay que visualizarse, seamos positivos. No ampay que destruyan, sino que construyan. Ampays que pueden ser de puro chape, de amanecida. No estamos cerrando uno así como el de Samantha o el de la Fuller con el Rossini chiquito, sí, o sea, solo de puro chape. Aunque ellos digan que ven series”, mencionó la comunicadora entre risas.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina halagó vestido que Cassandra Sánchez usó en su matrimonio

Recientemente, la presentadora Magaly Medina destacó que Cassandra Sánchez se inspirara en su madre, Jessica Newton, para seleccionar su vestido de novia. La conductora de Magaly TV La Firme consideró significativo que la nueva esposa de Deyvis Orosco escogiera un diseño que evocaba al que la exreina de belleza llevó en su boda religiosa con Fernando Sánchez de Lamadrid.

Te puede interesar: Los ampays más escandalosos de Magaly TV La Firme este 2023: la esposa del ‘Cuto’, Paolo Hurtado, Gustavo Salcedo y más

“El vestido me hacía acordar al vestido de novia que usó cuando se casó por religioso su madre, Jessica Newton. Ese cuello alto, subido, era como una especie de homenaje a su mamá. Me pareció un bonito gesto, un detalle significativo, ese cuellito levantado. La diseñadora del vestido fue Cinthia Vigil”, sostuvo la periodista este 21 de diciembre.

“Me hubiera gustado un vestido no de manga tan larga porque estamos ya entrando al verano. Hasta yo a veces cuando estoy así (sin mangas) me voy a un cóctel, sus invitadas mismas también estaban descubiertas, con manguita corta. Hasta su suegra estaba con manguita corta, la mamá de ella con manguita corta”, sostuvo la periodista desconcertada.