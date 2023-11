Magaly Medina expone que “Perdóname” recreó su ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz: “La realidad tal cual pasó”

Magaly Medina expone que novela 'Perdóname' habría plagiado ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de Magaly TV La Firme, el 28 de noviembre, la conductora Magaly Medina expresó sus críticas hacia la novela “Perdóname”, protagonizada por Aldo Miyashiro y Erika Villalobos. La periodista no se sorprendió al enterarse de que la producción de Michelle Alexander saldrá del aire a principios de diciembre.

Te puede interesar: ‘Perdóname’ en sus capítulos finales: ¿qué nueva producción de Michelle Alexander la reemplazará?

Como se sabe, América Televisión anunció que la novela del reconocido ‘León de la Cumbia’ regresará en horario estelar para una producción navideña en lugar de “Perdóname”. Incluso, la propia Alexander confirmó que la novela protagonizada por la expareja será reemplazada por una nueva producción en la que Andrés Silva tendrá el papel principal.

Ante esta situación, Magaly no vaciló en hacer bromas al respecto e incluso mencionó que la novela “Perdóname” recreó su ampay del conductor de “La Banda del Chino” con Fiorella Retiz. Todo esto surgió después de que la periodista notara que el personaje de Lito (interpretado por Aldo) fue captado engañando a su pareja con una mujer joven, mostrando un apasionado beso en el clip.

Rating de Perdóname cae y Magaly Medina se burla. | Capturas América TV - ATV

Magaly Medina sorprendida con el parecido de su ampay de Aldo Miyashiro con escena de “Perdóname”

Para esto, Medina mostró una aparente contradicción en las afirmaciones de Aldo Miyashiro. Aunque al principio de la novela él prometió no incluir situaciones de la vida real, hacia el final y ante la posible cancelación del programa, la trama incorpora elementos de la realidad, como el sonado “ampay” en abril del 2022. Magaly expresa su sorpresa ante la aparente transformación de ficción a eventos reales en la trama.

Te puede interesar: Torbellino en concierto: Horarios, puertas de acceso y más datos de su show en el Parque de la Exposición

“Aldo Miyashiro dijo cuando empezó la novela que nunca iba a usar la vida real para esta telenovela. Sí, claro, eso decía en el principio; sin embargo, en la desesperación, en estos últimos capítulos, antes de que lo saquen del aire, ahora han recreado hasta el ampay. ¿Cómo es que eso no era ficción? Como que eso era una ilusión. No es ficción ni ilusión, eso es realidad. El ampay, tal y como nosotros lo presentamos, hasta la escena en donde le presentan un teléfono para que vea el ampay, es más o menos parecida a las imágenes que nosotros le hicimos a él”, dijo en un inicio.

Además, la periodista criticó a Michelle Alexander, la productora de la novela, sugiriendo que es “bien copiona” y que le gusta hacer copias, en referencia a la supuesta imitación de eventos de la vida real en la ficción de la novela.

Aldo Miyashiro y el ampay que acabó con su matrimonio.

“Así que bueno, las palabras se las lleva el viento. Yo siempre digo que no hay, está recreando nuestro ampay tal y como pasó, encima con una chibola y claro, la persona con la que lo ‘ampayamos’ fue la Retis, era mucho más joven que al dormir. Entonces, ese fue el ampay, y ahora no puedo creer que hayan recreado la realidad tal cual pasó. Y después se andaban diciendo que su discurso, como que no, idéntico a la escena, tal cual pegada. Así es pues, la Michelle Alexander, bien copiona. A ella le encanta hacer copias”.

Te puede interesar: Fotos y videos de ‘Torbellino’: concierto brindó homenaje a Diego Bertie y tuvo a Santiago Magill como invitado especial

“Bueno, las palabras se las llevan el viento. Ahí está, recreando nuestro ampay, tal cual como pasó. Han recreado la realidad tal cual pasó. Después se mandaban su discurso diciendo: ‘esto no tiene que ver con la realidad’ Miren”, finalizó la Urraca este 28 de noviembre.