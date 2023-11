Leysi Suárez revela que estaba pensando en regresar con su expareja antes de nuevo ampay: “Él me ha humillado”

Leysi Suárez revela que estaba pensando en regresar con su expareja antes de nuevo ampay. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el episodio del 14 de noviembre, el programa “Magaly TV La Firme” se presentó en vivo la modelo Leysi Suárez. Durante la conversación con Magaly Medina, abordaron el segundo encuentro de su expareja, Jaime La Torre, con la misma mujer involucrada en el primer ampay, y que resultó en la ruptura de su compromiso.

Te puede interesar: Leysi Suárez revela que expareja le pedía volver, y la respuesta de Handa a Leslie Shaw

La modelo relató que después de ver las imágenes en el programa, a pesar de todo lo que había presenciado, estuvo a punto de perdonar a su aún esposo, ya que percibía un interés genuino por recuperarla y sus acciones sugerían que el primer incidente podría haber sido un error.

Sin embargo, después del reciente ampay revelado, la exintegrante de Alma Bella confirmó lo inevitable: no retomará la relación con el padre de su hija, a pesar de casi 10 años de historia juntos. Según destacó la modelo, que su mejor venganza será que él ya no la tenga, ya que hasta el día de hoy le decía que: “Su hija Victoria y ella son el amor de su vida”.

“Él se quería desligar, me decía que dicha mujer tenía una reputación. Todo lo que puede decir un hombre. Él está con ella porque yo no quiero estar con él. Él se ha quedado con el premio consuelo porque soy el premio mayor”, comentó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Según la exbailarina, Jaime le dijo que el ampay ‘era mentira’ y que incluso hasta se arrodilló para negarlo. En otro momento de la entrevista con Magaly, Leysi consideró que ha sido humillada a nivel nacional por ser una persona pública. “Me siento humillada, fuera que él me ha traicionado”, acotó.

Te puede interesar: Angie Jibaja niega haber destrozado departamento, pese a video: “Yo he estado en un hotel, me sorprende”

Leysi también señaló que, debido al estrés, ha perdido la voz y está recibiendo tratamiento al respecto. “Pierdo la voz, Magaly, que tengo hasta el día de hoy tratamiento. Yo tuve un derrame a la cuerda vocal y hasta el día de hoy lo tengo. (...) Sabiendo toda la situación que hay en mi casa, no tuvo la delicadeza de pensar en su hija”, aseveró la modelo indignada.

Es por eso, que ahora está resuelta que no quiere saber más del padre de su hija, y que no la manipulará más.“A mí él no me va a manipular, él sabe quién soy yo, él sabe hasta dónde puedo aguantar. (...) Me escribió hoy en la mañana diciendo ‘quiero verte’”, sentenció.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Leysi Suárez botó de su casa a Jaime La Torre y puso su ropa en bolsas de basura

La locutora de radio ‘Karibeña’, Leysi Suárez, compartió con Magaly Medina lo que sucedió después del primer ampay. Según la modelo, optó por no tener sus pertenencias cerca de Jaime La torre, por lo que decidió reunirlas todas, colocarlas en bolsas negras de basura y sacarlas a la calle.

Te puede interesar: Magaly Medina cree que romance entre Marcelo Tinelli y Milett es por rating: “Viejo zorro de la TV, sabe cómo complacer a su público”

“Cuando pasó esto, yo terminé con él y sus cosas las puse en bolsas de basura, porque así se trata a las personas que son basura, afuera en la cochera de mi casa, pucha, habrá un cortaúñas de repente”, explicó.

“Igual para navidad, voy a limpiar bien y voy a sacar todo. Yo, en verdad, no me merezco, yo he sido correcta, él no puede decir ni siquiera ‘a’. Cuando yo he estado en esta situación, yo le he dicho de la ‘a hasta la z’, que cuando yo escucho esos audios me desconozco, de repente, quiere sacarlos, pero me estoy adelantando”, agregó.