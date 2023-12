La Uchulú exhibe con orgullo su renovada imagen post-cirugías estéticas: “A lo Luciana Fuster”. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. Durante el último programa de Magaly TV La Firme, este 26 de diciembre, Magaly Medina presentó una nueva nota acerca de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió la conocida ‘Uchulú’. Como se recuerda, la estrella de YouTube se realizó modificaciones estéticas antes de la llegada del 2023, expresando gran contento con la nueva apariencia de su nariz tras una rinoplastia y la colocación de implantes en el pecho.

Frente a esto, la influencer se dirigió a las cámaras de Magaly y afirmó estar complacida con su doctor por los resultados preliminares de las cirugías. Aunque señaló que el aspecto final se apreciará en varios meses todavía, comentó que se compara con la reina de belleza Luciana Fuster. “A lo Luciana Fuster”, mencionó la joven Tiktokera.

Asimismo, ‘La Uchulú’ asegura que le sacará el mejor provecho a sus ‘retoquitos por canje’, pues tiene asegurado el 2024 con mucho trabajo. “Este 2024 voy a buscar un viejito que me aloje en su casa, lo enamoro y luego me herede sus propiedades”, sostuvo la hija de Pucallpa en declaraciones para el programa de espectáculos de ATV.

La Uchulú cambió de nombre y ahora se hace llamar Etza Alanis Reátegui Wong​, acorde a su condición de mujer trans.

La Uchulú podría abrir su OnlyFans

En otro segmento de la entrevista con Magaly TV La Firme, cuando la Uchulú fue cuestionada sobre la posibilidad de crear su propio OnlyFans en 2024 para obtener ingresos como lo hace su colega Dayanita, ella indicó que, aunque se siente mejor que nunca, no tiene intenciones de incursionar en esa plataforma digital para adultos por ahora.

Además, la joven no dudó en salir en defensa de la participación de la comediante en videos para adultos, subrayando que lo hace con el fin de ayudar financieramente a su mamá.

“Está haciendo plata y el dinero que hace también se lo da a su mamá. Todavía no he tomado esa decisión, quizá más adelante cambie esa decisión, pero por el momento estoy tranqui y trabajando. Tengo trabajo, por otro lado, haciendo mi plata por otros lados. Pero mi privacidad sería para mí y mi pareja”, advirtió la influencer.

La Uchulú comenzó su transición a inicios del 2022 con parches hormonales.

Magaly Medina llenó en halagos cambios de ‘La Uchulú’

Por otro lado, Magaly Medina brindó su perspectiva en relación con las operaciones estéticas realizadas por ‘La Uchulú’ y comentó que, aunque aún falta tiempo para observar los resultados definitivos que se revelarán en unos meses, su impresión preliminar es que los procedimientos han tenido un buen resultado. ‘Le ha quedado bonita su naricita, pero bueno, el resultado final lo verá en unos meses como todo”.

Luego, la presentadora de ATV comentó que las cirugías que se ha realizado la tiktokera, intervenciones que había deseado desde hace tiempo, guardan proporción con su figura. “Ella quería hacerse esas transformaciones y parece que se siente muy bien”, aseveró la conductora de ATV este martes 26 de diciembre en Magaly TV La Firme.

La Uchulú descarta que Carlos Cacho la haya tratado mal por ser provinciana

Recientemente, en una entrevista para el programa “Hablemos de Belleza”, La Uchulú, cuyo nombre real es Etza Reategui, tocó el tema de los rumores sobre un posible enfrentamiento con el maquillista Carlos Cacho. Descartó la existencia de algún conflicto y respondió a las especulaciones en redes sociales que sugerían que la actitud de Cacho podría haber sido influenciada por ser provinciana.

“¿Sientes que Carlos Cacho te atacó por ser una chica de providencia?”, fue la pregunta que le hicieron los seguidores del programa de Willax. La respuesta de la joven influencer fue directa y sin titubeos.

“No, la verdad no siento que Carlos Cacho (haya hecho eso) es una persona muy distinta a mí, que tiene una personalidad algo complicada. Aparte que como ya está varios años en la televisión y también ósea, muchos lo conocen como una persona ‘Divo’. Yo creo que eso va es muy distinto a mí, es su personalidad, la verdad a mí no me causa molestia porque yo soy supernatural”, sostuvo.