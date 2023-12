'Puente del terror' en Chosica deja a mujer desfigurada tras caer en enorme hueco. (Vídeo: Panamericana)

Vecinos de Chosica y Ate Vitarte denuncian la desidia de las autoridades por no reparar correctamente el concurrido puente Santa Clara, que une ambos distritos divididos por el río Huaycoloro. Allí, un enorme hueco dificulta el paso de vehículos y peatones, además de haber provocado lesiones graves en el rostro de una mujer que iba a bordo de una mototaxi.

En declaraciones para ATV, la fémina afectada narró que el accidente ocurrió de noche, cuando la llanta de la mototaxi que la trasladaba se atracó en el hoyo y salió disparada por los aires. Pese a la magnitud de sus lesiones, no había presencia de ni una autoridad, ya sean agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) o miembros del Serenazgo de la Municipalidad de Chosica, para brindarle la asistencia respectiva.

“Yo venía de dejar a mis hijos en Santa Clara con sus papás. Me vine por acá para poder llegar a mi casa, pero me di con la sorpresa de que había un hueco. No lo vi, porque era muy noche, por lo que tuve un accidente fuerte acá. No sabía que había un hueco acá. Lo único que pido a las autoridades es que tapen el hueco”, manifestó la víctima.

En tanto, el esposo de la mujer aprovechó las cámaras del mencionado medio para denunciar que, en anteriores oportunidades, también sufrió lesiones serias a causa del gran forado de la plataforma vial.

“Yo también me lastimé la cara, la rodilla. Hasta ahora me duele la columna. Pero pese a todo, me levanté para ayudar a mi señora. Gracias a Dios los carros pararon y nos ayudaron”, manifestó el hombre.

Hueco en puente Santa Clara provocó accidente que desfiguró a mujer. (Foto: Composición)

Hueco tiene años

El puente Santa Clara fue instalado de manera provisional en el 2008 por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) e inaugurado por el entonces presidente de la República, Alan García.

En un principio, esta vía debía recibir vehículos livianos, según indicó quien era director de Provias Descentralizado del MTC, Edgar Quispe. Sin embargo, son cientos de camiones de carga pesada que transitan el puente a lo largo del día.

Según el diario oficial el Peruano, fue ejecutado por un monto total de 6.500.000 de soles, fue construido en un tiempo récord de 75 días y tiene una extensión total de 103.48 metros y una vía de acceso de casi tres kilómetros.

Alan García inauguró en el 2008 el puente Santa Clara. (Foto: Andina)

El exmandatario explicó ese año que, de acuerdo a las pruebas hechas por el MTC, “se ha comprobado que el puente Santa Clara recibirá un promedio de dos mil vehículos por hora, lo cual es muy importante para mejorar el tránsito y el tiempo empleado en esas horas”.

De acuerdo a información brindada por los locales, el gran forado ya tiene más de dos años. Pese a que en ese transcurso de tiempo fue reparado en varias oportunidades, la placa que le suelen poner no dura mucho y termina siendo levantada.

“El hueco es de aproximadamente 1 m2. Ya son varias las veces que los carros y las motos se han metido, sobre todo por las noches, ya que no se ve. Hay niños que han salido disparados cuando una mototaxi se ha atracado en el hueco”, dijo un vecino de Chosica a Panamericana Televisión.

Cabe destacar que esta vía se extiende desde la altura del kilómetro 11 de la Carretera Central (altura del ingreso a Santa Clara), y cruza el río Huaycoloro por la avenida Carapongo, hasta la avenida Las Torres, que une con la autopista Ramiro Prialé.