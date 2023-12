Perú es el mayor consumidor de panetón del mundo, venciendo a Italia y Brasil: los retos que enfrenta el 2023

¡Arriba Perú! El país consume más panetón en el mundo, superando al país de origen, Italia. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ABC/Difusión/Proyecto Viajero

Navidad es época de panetón en Perú. El pan dulce de estas fechas por excelencia, un manjar icónico, es el protagonista de las mesas durante los últimos meses del año. Una preparación con orígenes en Italia (panettone), pero que ha sido abrazado por los peruanos a tal punto de hacerlo suyo.

Desde inicios del 2010, el Perú era el segundo consumidor de panetón en el mundo, pero a fines de esta década se ha convertido en el primero desplazando a Italia y Brasil, según diversas fuentes. En un estudio del 2019 de Taste Tomorrow se revelaba que Perú se consumía 34 mil toneladas de panetón al año (un 1,1 kilogramos por persona), superando a las 29 mil toneladas de Italia (0,8 kg por persona). En una entrevista reciente a Trome, Úrsula Conroy, gerente de Marketing de Panetones en Nestlé Perú, dio una cifra más actual, que sería de 1,3 kg por persona al año frente a 1,2kg de Italia.

Sin embargo, con Perú en recesión este consumo podría peligrar, dado que las personas guardarán más su dinero en estas navidades. Pulso Ciudadano reveló que los peruanos gastarán hasta 25% menos en regalos para estas fechas. Y de la compra total de panetones, en un 40% tienen como finalidad ser entregado como obsequio, según detalló Ricardo Bassani, Gerente de la Categoría de Confitería de Nestlé Perú, a la consultora Apoyo Comunicación. ¿Qué se espera de este icónico alimento en esta época del año, durante la mayor crisis económica del Perú en las últimas décadas?

Los panetones se enfrenta a un consumo menor dada la recesión en Perú. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/TikTok

Perú consume más panetón que Italia: ¿qué pasará con el consumo este 2023?

Dada la crisis de la economía peruana, en 2023, ha caído el consumo privado, por primera vez en 20 años —sin contar la pandemia—: las personas comprarán menos en esta campaña navideña y en consecuencia diversos establecimientos verán afectadas sus ventas —Mesa Redonda, por ejemplo, proyecta que venderá 50% menos—.

Sin embargo, la confianza en el panetón sigue incacta. “Este año se proyecta que consumiremos 35.1 millones de panetones, aproximadamente. Más panetón per cápita se consume en Perú que en Italia, inclusive. Es el símbolo de la mesa navideña, desplaza al chocolate de taza y hay muchas variedades y precios”, declaró Fernando Mariátegui, el presidente del Comité de Fabricantes de Galletas de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), al diario Trome.

Por su lado, William Heredia, gerente de Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) señaló a Infobae Perú que la expectativa de este era aumentar las ventas en 10% en la campaña panetonera. Así, el gremio prevé, por el lado artesanal, la producción de estos será de 9 millones de unidades, casi el doble de los 5 millones preparados en 2022, según declaró Pio Pantoja, presidente de Aspan a Perú21.

En las últimas décadas, el panetón ha emergido como el elemento central de las celebraciones de Navidad en Perú, con una amplia gama de versiones, gustos y formatos que deleitan el paladar. Este pan dulce, de raíces italianas, se ha ganado un lugar de honor en las festividades peruanas, siendo disfrutado por millones. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Y, a pesar de que los consumidores puedan pensar que estos panetones subirán de precio, no deben preocuparse. Ya el presidente del Comité de Fabricantes de Galletas de la SNI declaró a Gestión que “las marcas de panetones, en su gran mayoría, no van a incrementar sus precios de venta al público, pese a que han subido los insumos, por lo que, en témrinos relativos, va ser más económico que 2022″. No obstante, se ha advertido que los consumidores deben tener cuidado porque, como declara Pantoja de Aspan, “es importante estar alerta con aquellos que ofrecen panetones de 800 gramos al mismo precio o más caros que el año pasado”.

Los cinco panetones más baratos que puedes aprovechar en recesión

Infobae Perú hizo una búsqueda de las opciones más cómodas de panetón para los bolsillo de los consumidores en esta recesión y trajo esta lista que te será útil:

Panetón Tradicional Máxima (800 gramos): S/ 9,90, en Metro

Panetón Bell’s (800 gramos): S/ 10,59, en Plaza Vea

Panetón tradicional Metro (800 gramos): S/ 10,90, en Metro

Panetón Tottus en bolsa (900 gramos): S/ 10,90, en Tottus

Panetón Winter’s bolsa (800 gramos): S/ 18,50, en Metro