Magaly Medina vuelve a mandar indirecta sobre Deyvis Orosco al confirmar boda: “Ojalá la vida le haga abrir los ojos a Cassandra”

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina se mostró sorprendida este 22 de noviembre al enterarse de que la pareja conformada por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez planea casarse, según lo mencionado por las conductoras de “América Hoy” al decir que la ceremonia podría realizarse este fin de semana.

Dicha información fue respaldada por Janet Barboza, quien supuestamente habría visto la invitación formal. Ante ello, Magaly no duda de lo dicho por la ‘rulitos’, pues sí cree que se casen, ya que considera que es el momento adecuado para que el cantante y la relacionista pública formalicen su unión, especialmente porque ya son padres de un niño que está a punto de cumplir dos años.

Incluso, la comunicadora dejó la posibilidad de que la ceremonia de matrimonio ocurra durante la fiesta infantil planeada para celebrar el segundo cumpleaños de Milan, el hijo de la pareja. Algo que tendría sentido por las declaraciones de Jessica Newton, quien confirmó en el programa de Ethel Pozo que efectivamente se llevará a cabo una celebración este fin de semana.

“Parece que le van hacer otro cumpleaños al niño y lo que yo imagino es que, esta es una idea que yo tengo, es que van aprovechar la fiestecita del nieto, para que ahí nomás los papás del niños se casen. Bueno ya era hora”, sostuvo Magaly Medina.

“Su cumpleaños (del niño) ya fue, pero parece que le harán otro cumpleaños el fin de semana y lo que yo imagino, esta es una idea que tengo, que sí, van a aprovechar la fiesta de cumpleaños del niño, para que oh sorpresa, los papás del niño se casen”, fueron las declaraciones de la figura de ATV en su programa Magaly TV La Firme.

Según Magaly, destacó que hay personas que se acostumbran a vivir juntas sin formalizar su matrimonio, considerando que esto se convierte en una mala costumbre. Por este motivo, opina que es positivo que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez decidan casarse, sugiriendo que incluso podría ser un deseo de la líder del certamen Miss Perú.

“Bueno, ya era hora, antes que se gradúe ese niño, vaya a la universidad, haga su maestría y ellos nada. Entonces, claro, ella como le encanta ser alcahueta de estas cosas, ni modo que lo diga. Ahora quieren negarlo para que parezca todo como una sorpresa (...) A ella (Jessica Newton) no creo que le agrade nada que su hija esté viviendo con el Deyvis Orosco sin casarse y ya teniendo un hijo, hecha toda una mamacha, una ama de casa ahí metida. Me preocupo porque en tan poco tiempo le entre el traje de novia”, acotó.

Jessica Newton afirma que habrá sorpresas en el cumpleaños de Milan

La directora del certamen “Miss Perú”, Jessica Newton, anunció en “América Hoy” que este fin de semana se llevará a cabo la celebración del cumpleaños de Milán, el hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Además, la exmodelo reveló que habrá una sorpresa especial preparada para estos días.

“Este fin de semana, mi enano pollito tiene su cumpleaños. Voy a celebrar el cumpleaños de mi nieto (...) Guarda tu vestido para el matri, la verdad que los chicos se van a casar cuando se quieran casar. Deyvis es un hijo más”, dijo en un inicio Jessica.

“El papel del matrimonio es algo que no te asegura que tú vayas a tener una vida de pareja feliz. Ellos tienen una unión que a mí me encanta, me parece sana. Una pareja que se apoya bastante para crecer”, agregó.

Magaly envío fuerte mensaje para Cassandra y Jessica Newton sobre Deyvis

Ante ello, la conductora Magaly Medina tomó la decisión de comentar las declaraciones de Jessica Newton, en las cuales la directora del “Miss Perú” mencionó que Deyvis Orosco es como un hijo para ella. Además, señaló que no ve a su hija Cassandra Sánchez preocupada o sin poder dormir debido a no estar casada, ya que asegura que la ve feliz y considera que la boda es simplemente una cuestión de trámites legales.

“Claro, las mujeres no necesitamos un marido al lado para ser felices, las mujeres y los hombres, dicho sea de paso, tienen que ser felices por sí mismos. (...) Así es, y es cierto, que se casen de blanco, rojo, lo que quieran, es cierto que es un papel, ella quiere ver los ojitos de Cassandra brillando, todos (...)”, dijo Magaly.

“Yo he tenido cariño a sus dos hijas, a Cassandra y Tamarita y, de verdad, claro, tienes que verla, preocúpate por verla brillar con sus ojos, pero claro, las madres tampoco podemos decir públicamente, no veo a mi hija de tal forma como me hubiese gustado ver”, mencionó.

“Finalmente, la que tiene que ver su futuro y si se siente feliz en esa relación es Cassandra, y ella como madre tampoco qué puede hacer (...) discúlpame Jessica, hay que ser un poquito más realistas, yo que tú no mostraría tanto entusiasmo por Deyvis, yo no lo mostraría, porque quién sabe, la vida ojalá algún día pues haga abrir los ojos a Cassandra, pero en fin”, finalizó.