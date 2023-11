Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 22 de noviembre

Ethel Pozo afirma que no ve Magaly TV La Firme

Magaly Medina mostró entrevista de Ethel Pozo con conocido influencer y negó ver Magaly TV La Firme. La periodista no dudó en criticarla: “Yo opino de lo que veo, ella es demasiado endulcorada, nunca quiere estar mal con nadie, eso lo que no me gusta con ella, que se para persignando, lo doble moral”, dijo.