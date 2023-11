Macarena Vélez y Alejandro Nones: el actor habló de su vida amorosa horas antes de ser visto con la modelo

Alejandro Nones fue consultado por su situación sentimental un día antes de ser captado con Macarena Vélez.

Alejandro Nones prefiere mantener su vida personal fuera del foco público. El actor, reconocido por su trabajo en telenovelas como ‘Teresa’ y la popular serie de Netflix ‘¿Quién mató a Sara?’, se ha reservado los detalles sobre su vida personal y se niega a aclarar si está soltero o con pareja. En una reciente entrevista con Infobae Perú, expresó su deseo de que su carrera actoral sea la que hable por él como figura pública, no su vida personal.

El actor se encuentra en Perú por motivos profesionales para la promoción de su más reciente serie ‘Pacto de sangre’, el cual se emite por la plataforma Wix. Aprovechando su estadía, el artista de 40 años compartió una cena este fin de semana con Macarena Vélez, quien ganó popularidad en el programa ‘Esto es Guerra’, según lo difundido por el tiktoker ‘Ric La Torre’ este 22 de noviembre.

Aunque informaron que comenzaron a seguirse en Instagram, ambos han mantenido discreción en sus redes sociales respecto a publicar fotografías juntos. Horas antes de dicho ‘ampay’, Infobae Perú conversó con Nones y le consultó sobre su actual situación sentimental.

Macarena Vélez es captada cenando con el actor de Netflix, Alejandro Nones. Ric La Torre.

¿Alejandro Nones tiene pareja?

El artista, que ha cautivado a la audiencia con sus interpretaciones dramáticas, afirmó que es coherente con la visión que tiene de su privacidad y la manera en que desea que su trabajo resuene con el público. Nones menciona que, pese a las expectativas de sus seguidores, prefiere que su vida personal no sea el motor de su profesión.

“Creo que es una decisión muy, muy personal. Yo intento ser lo congruente con el ser humano que soy, con la visión que tengo de las cosas, que no me gusta que no sea mi trabajo el que hable de mí como persona pública. Porque ahí es donde pongo la energía”, dijo a Infobae Perú.

“¿Estás soltero o estás con pareja?”, le preguntamos al actor venezolano, pero él argumentó que la difusión de aspectos privados podría afectar negativamente el proceso de conocer a alguien o una relación en desarrollo, por lo que opta por reservarse esos detalles.

“Si me toma alguien una foto con una persona, saliendo, compartiendo, está bien, pero no está en mi esencia querer contar esas cosas y tampoco está en mi esencia que el poder de mi profesión tenga como motor eso (…) es una parte que yo he decidido como proteger para mí, porque es lo único que te queda. Porque luego, a lo mejor estás saliendo con alguien y quieres salir con alguien, o estás en un punto de conocerte con una persona, y toda esa información no ayuda”

Alejandro Nones está en Perú promocionando la serie 'Pacto de Sangre'. | Carlos Díaz / Infobae

Protagonista de ‘Pacto de Sangre’

‘Pacto de Sangre’ representa el último esfuerzo de Nones en el ámbito de las producciones por streaming, y su visita a Perú se enmarca dentro de una gira promocional para dicho proyecto.

“Yo considero que sin duda es uno de los proyectos más importantes de mi carrera, que tiene una calidad que no le envidia a ninguno de los mejores proyectos del mundo. O sea, tiene una calidad de más alto nivel. Y tiene una historia sumamente sólida, con unas actuaciones impresionantes. Yo la hice y cuando la vi, no podía parar de verlo y de querer saber qué iba a pasar”, comentó sobre la serie que se emite por la plataforma Wix.