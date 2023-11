Alejandra Baigorria enfurece por críticas a su colección de ropa inspirada en la cultura Bora: “No entienden nada”

Alejandra Baigorria saca linea de ropa inspirada en los Bora. | Instagram @alejandrabaigorria

Alejandra Baigorria y su nueva colección de ropa ‘IQUITOS BORA’ han causado controversia en las redes sociales tras su lanzamiento. La empresaria, apodada la ‘Gringa de Gamarra’, presentó diseños inspirados en la cultura amazónica peruana, en particular de la tribu Bora de Iquitos. No obstante, la colección ha recibido duras críticas por parte de los usuarios, quienes cuestionan la relación de las prendas con la temática de la selva peruana.

La colección de ropa fue promocionada por Alejandra Baigorria en su Instagram, donde explicaba su intención de promover el turismo en Perú mostrando la belleza de la Amazonía a través de su vestuario.

“¡Colección ‘Iquitos Bora’ inspirada en nuestra Amazonia Peruana! ¡Llena de flores! ¡Te invito a conocerla en Alejandra Baigorria Ropa! ¡Nuestro objetivo es promover el turismo en nuestro país mostrando estos lugares tan lindos! ¡Dónde están las comunidades nativas como la BORA!”, escribió.

Alejandra Baigorria recibió críticas luego de sacar su nueva colección de ropa femenina inspirada en la tribus de los Boras, en Iquitos.

Critican a Alejandra Baigorria

Sin embargo, el anuncio de no ha sido bien recibido, generando numerosos comentarios negativos. Los internautas señalaron la falta de coherencia entre los diseños y la auténtica representación de la selva, por lo que compararon las prendas con otras que podrían encontrarse en el emporio comercial de Gamarra.

“Pero no entiendo qué tiene que ver esos modelos con la selva, nada que ver, eso lo encuentro en Gamarra”; “me imagino que es la colección de aretes porque la ropa no tiene nada que ver con los bora, solo buscaste la locación y ya”; “la tribu de los Boras no tiene nada que ver con tus jeans”; fueron algunos de los comentarios más duros que escribieron en la cuenta de Instagram de la empresaria.

En respuesta a las críticas, Alejandra Baigorria defendió su trabajo y la visión detrás de la sesión de fotos realizada en la Amazonía. Ella argumentó que los ataques no son más que muestra de falta de apoyo entre peruanos y restó importancia a los comentarios negativos, incidiendo en su objetivo de fomentar el turismo mediante la exposición de paisajes amazónicos en su campaña.

Alejandra Baigorria se defiende de las críticas que recibió por su nueva colección de ropa femenina inspirada en la tribus de los Boras, en Iquitos.

“Cómo se nota que no entienden nada o que solo quieren por cosas negativas, por eso el Perú está así, porque no se apoyan entre peruanos, sino atacan. Lo que hice yo fue hacer mi sesión dentro de la Amazonía para que en los videos y las fotos se vean los paisajes tratando de que el turismo funcione dentro de nuestro país! Dios mío”, argumentó.

¿Qué empresa tiene Alejandra Baigorria?

La empresaria Alejandra Baigorria ha consolidado su marca de ropa femenina tras 15 años de trayectoria, incluyendo un inicio donde vendía prendas de forma informal en la Universidad de Lima. Con una oferta que varía entre los 50 soles y los 200 soles, su emprendimiento destaca en el competitivo mercado de Gamarra.

Desde los inicios de su carrera en Administración hasta hoy, ha enfrentado diversos desafíos en la industria de la moda. Comparte que la clave de su mantenimiento en el tiempo es “no rendirse” y mantener siempre en mente sus sueños y metas. Reconoce que, aunque algunas metas toman tiempo, su determinación le ha permitido cumplir lo propuesto.

Alejandra Baigorria sacó una nueva colección de ropa femenina inspirada en la tribus de los Boras, en Iquitos.

“Mi empresa tiene 15 años, pero yo comencé a los 17, casi 18 años. Empecé como una comerciante chiquita. Yo sé que muchos me conocen o saben quién soy por la televisión, el estereotipo de chica reality, la arma vasitos o la saca tuerquitas, pero yo soy más allá que eso. Por eso estoy aquí, para enseñarles quién es realmente Alejandra Baigorria”, dijo en el XVI Cumbre Pyme APEC 2023, que se realizó en septiembre.

Alejandra Baigorria, actual competidora de ‘Esto es Guerra’, posee más de 10 tiendas en distintos centros comerciales del país.