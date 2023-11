Magaly Medina y el origen del juicio que entabló la madre de Jefferson Farfán por llamarla “alcahueta”

Magaly Medina y el origen del juicio que entabló la madre de Jefferson Farfán. | Instagram @magalymedinav @jefferson_farfan_oficial

Este miércoles 22 de noviembre, el Poder Judicial dictará sentencia - en primera instancia - respecto a uno de los tres juicios que inició Jefferson Farfán contra Magaly Medina, el cual está referido a la demanda que interpuso su madre, Rosario Guadalupe, por haber sido tildada de ‘alcahueta’.

La batalla legal de la popular Doña ‘Charo’ contra la periodista de espectáculos comenzó en el año 2019, luego de un informe que emitió ‘Magaly TV La Firme’ y que mostraba la supuesta compra de porcelanato que realizó la madre de la ‘Foquita’ para el departamento situado en la avenida Circunvalación El Golf Los Incas, en Surco.

De acuerdo a los reportajes emitidos por la ‘Urraca’, en dicho inmueble se iba a instalar la cantante Yahaira Plasencia, cuando retomó su relación con el exfutbolista, aunque ellos no habían confirmado la reconciliación.

“La mamá se sintió ofendida porque acá le dijimos la palabra ‘alcahueta’, porque si ella recibe los muebles de la novia de tu hijo o de la amiguita de tu hijo, es porque estás aceptando que existe algo. Todo es por el dichoso porcelanato y los muebles que se compraron en Villa El Salvador, que ademas demostramos quién recibía (los muebles) y a nombre de quien se compraban. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la difamación?”, cuestionó la periodista, en su programa de 20 de noviembre.

Magaly Medina expone irregularidades en el juicio con Jefferson Farfán. (Composición: Infobae)

¿Por qué relacionaron a Yahaira Plasencia?

A inicios de junio de 2019, el programa ‘Magaly TV La Firme’ expuso que Yahaira Plasencia estaba amoblando un nuevo departamento situado en el Golf de los Incas, Camacho, dirección que consignó la vendedora de una tienda en el distrito de Villa El Salvador.

El equipo de investigación recogió testimonios de comerciantes locales, quienes fueron encomendados por Gloria Quintanilla, madre de Yahaira, para replicar modelos de centros de mesa que había seleccionado previamente en el Jockey Plaza. Además, se destacó que la vendedora recibió instrucciones específicas de la mamá de la artista, quien en un audio exigió que no se permitiera la entrega del mobiliario por personas ajenas a la tienda, asegurando la privacidad y exclusividad en el servicio.

Según el magazine, la documentación y las direcciones proporcionadas para la entrega del mobiliario coincidían con la presencia, en varias ocasiones de Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, en un edificio de Camacho. Asimismo, se observaron vehículos asociados al futbolista apodado ‘La Foquita’, lo que sugería un vínculo entre Farfán y Plasencia respecto a dicho departamento.

Magaly Medina y su batalla legal con Doña Charo. | Video: Magaly TV la Firme - 2019

El programa periodístico también refirió que la Charo Guadalupe, se encontraba presente durante la recepción de los artículos en el inmueble.

Mamá de Farfán respondió a Magaly Medina

Días después, Doña ‘Charo’ Guadalupe respondió a Magaly Medina y la amenazó con iniciar acciones legales por el presunto delito de difamación. La disputa fue provocada por las declaraciones de Medina acusando a Farfán de comprar un departamento en el Golf de La Molina para compartir con la cantante Yahaira Plasencia.

Esto fue negado por la mamá de la ‘Foquita’, aseverando - en una entrevista a ‘Domingo al Día’ - que se trataba su propiedad y resultado de un regalo de su hijo. En ese momento, mostró que el inmueble estaba siendo remodelado por ella misma. Por ello, aclaró que las acusaciones de Medina eran falsas y que el departamento no tenía relación alguna con Plasencia.

Doña Charo respondió a Magaly Medina en el año 2019.

“Yo estoy poniendo mi porcelanato. Estoy cambiando todo. ¿Quién puede vivir acá? Que la señora me lo demuestre. Yo hablo con pruebas, no con lo que me dijo el vecino”, recalcó. .”Con este tema voy a ir hasta el final. Contra las personas que han hablado de mi hijo: la señora Magaly, la señora Klug y la señora Karla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él; judicialmente voy a proceder. Con la señora Magaly en especial con todo voy ir hasta el final, así tenga que mi casa, mi carro”, sostuvo aquella vez.

Magaly cuestiona a Doña Charo

Ante las amenazas de Doña Charo, Magaly Medina salió en su programa del 12 de junio a defenderse. La periodista aclaró que ella nunca afirmó que el departamento de El Golf era propiedad de Yahaira Plasencia.

Sin embargo, cuestionó el por qué la madre de Yahaira Plasencia compró muebles para dicho departamento. “Este juego de comedor estaba allí, que según la vendedora se lo llevaron, estaban las mismas copas, Este mueble blanco estaba allí, amontonado, porque parece que estaban sacando el piso e iban a poner el porcelanato”, dijo Magaly.

“Por qué la mamá de Yahaira Quintanilla le da órdenes a la vendedora y le dice que tiene que llevar eso en determinada hora a la dirección de Circunvalación de El Golf. Por qué Yahaira pide una factura en su nombre, con su RUC, ¿por qué?”, agregó en aquel entonces.