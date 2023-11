Jefferson Farfán confía en una sentencia a su favor en juicio contra Magaly Medina: “A la mamá se le respeta”

Jefferson Farfán se pronuncia por su lío legal con Magaly Medina. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Fuerte y claro. El futbolista Jefferson Farfán en sus redes sociales después de que Magaly Medina mencionara los tres procesos legales en los que está involucrado, incluyendo uno por haber llamado ‘alcahueta’ a la señora Rosario Guadalupe. En la última edición de Magaly TV La Firme, la periodista y su abogado anunciaron que el juez emitiría sentencia por este caso el miércoles.

Te puede interesar: Magaly Medina le advierte a Jefferson Farfán que muestre más pruebas del productor de TV: “Saca todo lo que quieras”

Esta noticia ha desconcertado a la figura de ATV y a su defensa, Iván Paredes, este 20 de noviembre. Ya que ambos calificaron de irregular e ilícito el hecho de anunciar la sentencia para este día, sin proporcionar la fecha para la visualización del material que las autoridades les habían solicitado previamente. En respuesta, el abogado informó sobre el recurso legal presentado para que se anule la cita.

“Estoy muy preocupado por lo que ha dictado este juez, ya que hace dos semanas nos notificaron para que presentemos una serie de videos que tengan relación con el proceso, nosotros lo hicimos dentro del plazo; pero lo único que se visualizó fueron los mostrados por la litigante. Y nunca nos pusieron fecha, es inexplicable. Los cual es ilegal, irregular, ilícito”, indicó el letrado.

Magaly conversa con su abogado sobre el caso Jefferson Farfán. | captura/ATV

Jefferson Farfán y sus emoticones de risa en su cuenta de Instagram

Sin embargo, por su parte, el futbolista Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para compartir algo justo cuando había iniciado el programa de Magaly TV La Firme. El exfutbolista compartió dos emoticones, uno de una carita tapándose la boca y el otro riéndose a carcajadas, sin mencionar nombres ni a quién estaban dirigidos.

Te puede interesar: Abogado de Magaly Medina aclaró fallo a favor de Jefferson Farfán: “Es falso que digan se acabó todo, y que te vas a ir condenada”

En otra de las historias de Instagram, Farfán escribe una frase que denota el respeto a la mujer que le dio la vida: “La madre es sagrada”, se lee en el comentario de la exfigura de Alianza Lima. Como se sabe, la señora Rosario Guadalupe entabló una demanda a Magaly Medina por haberle dicho ‘alcahueta’, mientras la popular ‘Foquita’ denunció a la ‘Urraca’ por haberlo llamado “cornudo” y por haber especulado que le compró muebles y artefactos a Yahaira Plasencia, cuando eran supuestamente pareja.

Jefferson Farfán se pronuncia por su lío legal con Magaly Medina. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Jefferson Farfán se pronuncia por su lío legal con Magaly Medina. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Magaly Medina indignada por el caso Jefferson Farfán

Este 20 de noviembre, la conductora Magaly Medina comentó sobre el proceso legal que enfrenta con el expelotero Jefferson Farfán por haberle llamado ‘Cornudo’. La periodista y su abogado, Iván Paredes, revelaron una serie de presuntas irregularidades en el caso. Medina expresó su indignación al mencionar que Farfán podría hacer alarde de su poder, ya que en redes sociales sugeriría constantemente que sabe algo sobre la sentencia.

Te puede interesar: Jefferson Farfán expone chats de productor de TV, quien lo busca para “limar asperezas”: “Yo no voy al arreglo”

“Bueno, nosotros también tenemos que usar lo que la Justicia pone, lo que el derecho penal pone a nuestra disposición, porque el derecho también me tiene que amparar a mí. (...) Hacen alarde de poder, lo está haciendo todos los días Jefferson Farfán”, sostuvo la comunicadora mediante enlace de videollamada con su abogado.

“Todos los días anda pregonando todos los días como si supiera que va a ganar. (...) De verdad, terrible, por expresiones, además tan coloquiales por expresiones que se le ha dicho. (...) ¿Por qué? Ahora no me puedo burlar de Jefferson Farfán, no le puedo tomar el pelo a Jefferson Farfán porque es el rey del Perú, y eso que estamos en un país democrático”, mencionó la periodista indignada por el proceso y denuncia las supuestas irregularidades.

“¿Por qué tanta prisa? Si nos piden pruebas, las presentamos, y dicen “no, mejor no nos gana el tiempo y sentenciamos” y no importa perjudicar a una de las partes”, finalizó.