¿Samahara Lobatón y Bryan Torres se casan? Hija de Melissa Klug grita su amor y presume anillo

Todo indica que Samahara Lobatón y Bryan Torres caminarán por el altar muy pronto. Este lunes 20 de noviembre, la influencer sorprendió a sus seguidores al publicar el regalo que le hizo su actual pareja por su cumpleaños, que consistía en un arreglo floral y un lujoso anillo que, al parecer, sería de compromiso.

La hija de Melissa Klug inició su día especial compartiendo un reflexivo mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Mi cumple para mí es el día más especial, me fijo en absolutamente todo lo que hacen los demás por mí ese día, en cada palabra que me dicen, en quién está y quién no. Es el día de hacer reset de las personas que quiero en mi vida. Yo sé que para otros es un día equis, pero para mí no”, se lee en su plataforma.

Pero nadie estaba preparado para su siguiente historia de Instagram, en donde Samahara Lobatón mostraba con orgullo las rosas rojas y el anillo de plata que le entregó el mejor amigo de Jefferson Farfán.

“Te amo”, escribió la popular influencer sin dar más detalles sobre el obsequio.

Bryan Torres y Samahara Lobatón en polémica

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ grabaron a Samahara Lobatón y Bryan Torres discutiendo fuertemente en la vía pública. Al parecer, la pelea de la pareja se originó porque la influencer quería revisar el celular del salsero. En un determinado momento, el músico pateó a la hija de Melissa Klug para evitar que agarrara su móvil; y ella también se defendió con arañazos.

Luego que se difundieran las lamentables imágenes, el mejor amigo de Jefferson Farfán ofreció disculpas públicas.

“Lamento profundamente mi comportamiento. Tras las imágenes difundidas en un espacio de televisión donde se me ve discutiendo con mi pareja Samahara Lobatón. Primero debo pedir disculpas a ella y su familia, pues bajo ningún fundamento debe existir ningún tipo de agresión”, señaló en sus historias de Instagram.

Por su parte, Samahara Lobatón negó haber sido agredida por su pareja.

“Lo que pasó ese día solo lo sabemos él y yo... no solamente es lo que se ve, hay un contexto detrás. No hubo ningún tipo de agresión, nadie está normalizando ningún tipo de agresión. Ese video fue recontra sacado de contexto, lo digo por el programa del cual viene”, manifestó para el asombro de las conductoras de ‘América Hoy’.

¿Quién es Bryan Torres?

Bryan Móises Torres Cisneros es un empresario y cantante de salsa de 31 años, vocalista de su propia orquesta Los De La Caliente. En la farándula, es conocido por ser el mejor amigo de Jefferson Farfán, a quien conoció años atrás porque fue cuñado de Yahaira Plasencia. También por ser la actual pareja de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

Bryan Torres es un salsero nacional, cuya banda Los de la Caliente fue estrenada en mayo de 2023.

“Yo soy recontra pasivo, entiendo, no critico nada, y ella me ve así, es como que llega a tu vida alguien que trae paz, tranquilidad. Nos entendemos en muchas cosas, lo que pasa es que en una relación no puede haber dos calientes, ella es caliente y yo soy frío. Yo pienso antes de hablar, yo la controlo, cuando hay eso, la relación va (...) Yo la quiero mucho, en poco tiempo a mí me parece una gran persona, una buena mamá, una gran mujer que hay que pulirla nada más”, dijo a ‘Magaly TV La Firme’.

Se sabe que Bryan Torres y Melissa Klug no tienen una buena rrelación. “No la conozco en persona. Nunca la he visto, obviamente está asada porque, por el tema de Jefferson (Farfán), porque sabe que es mi entorno, pero después ella no me conoce”, complementó.