Luciana Fuster anuncia cuál es su nuevo nombre tailandés: “Es una locura, pero es hermoso”

Luciana Fuster estrena nuevo nombre en tailandés. | TikTok @missgrandktm.sbr2024

Luciana Fuster continúa con las responsabilidades que conllevan el título de Miss Grand International. La modelo peruana lleva casi un mes viviendo en Tailandia y es ovacionada a cada evento al que asiste llevando la corona, por lo que ha tenido que mimetizarse con la cultura asiática.

Hace unas semanas, la exchica reality impresionó con su habilidad en el idioma tailandés, al hablar distintos dialectos del país donde vivirá por el periodo de un año. La modelo enfrentó el desafío de decir “¿Cómo estás?” en cuatro variantes distintas de la región.

Pese a la dificultad que representa, con su tonalidad y complejo sistema de escritura, Luciana Fuster viene demostrando su compromiso y dedicación en el proceso de aprendizaje de la cultura tailandesa. Por ello, sorprendió a sus seguidores al anunciar cuál es su nombre en Tai.

Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, revela cómo la han bautizado los ciudadanos tailandeses.

Su nuevo nombre

En una rueda de prensa, la Miss Grand International reveló que los ciudadanos tailandeses no la llaman por su nombre en español, sino que han traducido el significado de su nombre a su propio idioma.

“Mi nombre en español, es decir, la palabra de mi nombre es ‘Luciana’, que significa luz. En Tai mi nombre es Rūcī (Ruyiii รูจี) que significa luz, esplendor, brillo”, comentó la reina de belleza.

“Es una locura porque hasta el día de hoy, cada persona que me ve me llama ‘Ruyiii’. Yo camino y la gente me llama ‘¡¡¡¡Ruyiii, Ruyiii, Ruyiii!!!’. Y yo digo, oh Dios mío, soy yo, es una locura, pero es hermoso”, agregó, siendo aplaudida por los presentes.

Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, vivirá un año en Tailandia y debe acoplarse a la cultura de este país asiático.| Instagram @lucianafusterg

Nominada a los Premios Inspira

Este 19 de noviembre a las 18:00 horas, se celebrará la primera edición de los Premios Inspira 2023, evento que destaca y premia a los más sobresalientes creadores de contenido de TikTok en el país. Luciana Fuster, reconocida por su reciente título de Miss Grand International 2023, figura entre las favoritas para obtener el galardón a la Mejor creadora revelación.

Los Premios Inspira han despertado interés por su particular sistema de nominaciones, en el que los mismos usuarios de la plataforma han seleccionado a sus tiktokers preferidos, resultando en un total de 17 categorías que abarcan desde Mejor creador de baile, Mejor creador de cocina hasta Mejor blogger de viajes.

Luciana Fuster defendió a Patricio Parodi

La modelo peruana Luciana Fuster no pudo ocultar su emoción al visualizar una fotografía de Patricio Parodi, que este publicó en Instagram el 25 de octubre, poco después de que ella se alzara con la corona de Miss Grand 2023. Fuster lamentó no haber tenido la oportunidad de conversar con su pareja inmediatamente después de la conclusión del certamen.

Luciana Fuster habla de Patricio Parodi | TikTok @hoahoavietnampage

La ganadora del certamen Miss Grand 2023, Luciana Fuster, confesó sentirse conmovida al recibir la muestra de apoyo de su novio a través de la imagen compartida en redes sociales. En una entrevista con un periodista tailandés, la modelo peruana expresó su alegría al ver la publicación de ‘Pato’ y su deseo de reencontrarse con él y su familia, quienes habían llegado una semana antes de la final del concurso. “Ohhh mi novio. Mi familia y mi novio vinieron una semana antes de la final pero todavía no los he visto”, indicó la reciente reina de belleza.

Al ser indagada por el periodista sobre si existía alguna clase de presión en su nuevo rol como Miss Grand con respecto a su vida amorosa, Fuster respondió con seguridad, afirmando que su vida privada se mantiene separada de su profesión y logros. “No siento presión al hablar de mi novio, creo que mi vida privada está separada de mi trabajo y de lo que hago. Estoy muy orgullosa de mi novio”, afirmó con contundencia la modelo frente a la cámara.