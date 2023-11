Luciana Fuster se sincera y revela cómo es su vida en Tailandia: “Lo más duro es no sentir a alguien cerca”

Luciana Fuster habla de lo difícil que es vivir en Tailandia. | TikTok

La vida de Luciana Fuster dio un giro de 180 grados luego de ganar la corona del Miss Grand International 2023. La modelo peruana abandonó el Perú a inicios de octubre y no volverá hasta diciembre, pero solo por unos días. A partir de allí, la ganadora del MGI residirá en Bangkok, Tailandia, por todo el 2024, en cumplimiento de su contrato con la organización.

Te puede interesar: La nueva vida de Luciana Fuster en Tailandia: lujos, viajes y lo que tiene que cumplir como Miss Grand Internacional 2023

Y aunque le espera una vida llena de lujos, por el exorbitante premio que recibirá por llevarse el título, la exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ se sinceró en un video de TikTok y confesó que extraña su país natal. Recordemos que Luciana está completamente sola en Tailandia, es decir, no la acompaña ningún familiar y tampoco nadie del Miss Perú, que dirige Jessica Newton.

Según sus publicaciones en redes sociales, la joven está participando de un tour de reinas con las candidatas que quedaron en el top 10 del certamen de belleza que se realizó el pasado 25 de octubre. Todas ellas se encuentran promocionando varios productos asiáticos para el cuidado del cabello y la piel.

Aumentan los seguidores de Luciana Fuster en el continente asiático luego de ganar el MGI.

¿Qué dijo Luciana Fuster del Perú?

Luciana Fuster realizó una transmisión en vivo en TikTok donde sus fanáticos le preguntaron si extraña al Perú. La modelo se mostró acongojada y explicó las razones del por qué extraña su país.

“¿Extraño a Perú? Claro que extraño Perú, extraño a mi familia, extraño a mi novio, aunque él todavía no se va a Perú está volviendo y luego se va a Sudamérica, pero ahora si ya se está alejando (…) Lo que más voy a extrañar es a mi gente, a mi familia, pero entiendo que solo es por un tiempito, pero el no sentir a alguien (cerca) yo creo que eso es lo más duro”, comenzó diciendo la Miss Grand International 2023.

También reveló que extraña a su perrito, de nombre ‘Sabana’, así como la comida peruana. “(También extraño) mi pollito a la brasa, díganme ustedes dónde yo voy a comer un pollo a la brasa acá por un año”, agregó.

Patricio Parodi estará separado de Luciana Fuster por más de un año. | Composición Infobae

Sin embargo, sus pedidos sobre la comida nacional se hicieron escuchar. La novia de Patricio Parodi fue recibida por la Embajada de Perú en Tailandia, donde la sorprendieron con varios platillos peruanos. “Este es mi paraíso, pulpo al olivo, pisco sour, yuca, makis con salsa a la huancaína, mi pollito a la brasa, ¡esto es increíble!”, se le escucha decir en un video publicado en sus historias de Instagram.

Te puede interesar: Luciana Fuster lloró al reencontrarse con sus compañeras del Miss Grand International: “Son mis hermanas”

En otro momento, Fuster fue captada saboreando la alita del pollo, lo que llamó la atención de sus acompañantes. “No quiero que este momento se acabe nunca más. Todos los que me conocen saben lo que yo amo el pollo a la brasa”, sostuvo la peruana.

Luciana Fuster disfruta de un pollo a la brasa en la Embajada de Perú en Tailandia. @lucianafusterg

Luciana Fuster fue recibida por la Embajada de Perú en Tailandia. @lucianafusterg

Luciana Fuster defiende al MGI por críticas a Nawat

Los seguidores de Nikki de Moura, Miss Filipinas, señalaron que los resultados del Miss Grand International 2023 fueron “injustos”. Por ello, Nawat Itsaragrisil, presidente del concurso no dudó en explicar las razones por las que la filipina no pasó al Top 20.

Te puede interesar: El eufórico recibiendo de Luciana Fuster en Tailandia, entre gritos, vivas y aplausos: “Mi casa por un año”

“El problema con ustedes es elegir al candidato equivocado para competir, desde el primer día ella tuvo muchos problemas/fallas. No es mi culpa que tu candidata no llegara al Top 20. Después de anunciar el Top 20, ella decidió retirarse y ni siquiera su director nacional la detuvo. Hemos invertido mucho dinero desde el primer día para ensayar hasta las finales, y no aparecer la hace muy poco profesional. Ustedes, los filipinos, dejen de culparme por haber elegido al candidato equivocado para competir”, expresó el fundador el MGI.

A fin de respaldar la seriedad del concurso, Luciana Fuster afirmó que el Miss Grand International es “el mejor y mayor espectáculo de la historia con el equipo humano más increíble detrás”. “Solo las chicas que han competido en Miss Grand International entienden por qué somos Grand, las únicas”, escribió en sus historias de Instagram.