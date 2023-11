Congreso aprueba retorno a la bicameralidad y restitución de la reelección parlamentaria indefinida

Congreso aprueba retorno a la bicameralidad en primera votación - Canal N

El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que plantea el retorno a la bicameralidad y que elimina el artículo 90-A de la Constitución Política de Perú, que prohibía la reelección parlamentaria inmediata. Fueron 93 votos a favor, 28 votos en contra y una abstención. Al tratarse de una reforma a la carta magna, el texto deberá ser sometido a segunda votación en la siguiente legislatura.

Luego del debate, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Martha Moyano, presentó un nuevo texto sustitutorio en el que recogía el pedido de la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País) para que la reelección de legisladores esté con “nombre y apellido y no entrelíneas”.

Carlos Anderson planteó lo contrario, que se agregue una disposición complementaria final que establezca que los actuales parlamentarios no puedan postular para el cargo de diputado o senador en los siguientes comicios. “A ver qué tan democráticos son”, dijo el no agrupado. Sin embargo, este planteamiento no fue atendido ni mucho menos mencionado por Moyano al presentar el nuevo texto.

También votaron a favor los congresistas Lady Camones (Alianza para el Progreso), Alejandro Cavero (Avanza País), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Wilson Soto (Acción Popular) y Jorge Marticorena (Perú Bicentenario, quienes están en Estados Unidos como parte de la delegación de la presidenta Dina Boluarte en la cumbre APEC.

Tras la votación, las congresistas Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y María Agüero (Perú Libre) presentaron recursos de reconsideraciones al resultado. Estos pueden ser evaluados en la presente sesión del Pleno o en la próxima.

Texto final de retorno a la bicameralidad

Noticia en desarrollo...