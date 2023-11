Alianza Lima anunció la salida del técnico Mauricio Larriera

Mauricio Larriera no seguirá siendo entrenador de Alianza Lima. Crédito: Prensa Club

Continúa el éxodo en Alianza Lima. La noche del último viernes 10 de noviembre, el cuadro ‘íntimo’ anunció oficialmente la salida del entrenador Mauricio Larriera del equipo, tan solo dos días después de la final perdida ante Universitario de Deportes por la Liga 1 2023.

El rumor de la marcha del estratega creció con el pasar de las últimas horas y finalmente la institución de La Victoria confirmó lo que era un secreto a veces a través de un comunicado. Ahora, los ‘íntimos’ buscarán un reemplazo en el banquillo de cara a la próxima temporada.

“El club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: el profesor Mauricio Larriera y su comando técnico no continuarán a cargo de la dirección del primer equipo de la institución”, citó la institución ‘blanquiazul’ para anunciar la salida del DT uruguayo.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Mauricio y su equipo de trabajo, y les deseamos los mayores éxitos en los proyectos que emprendan a futuro. En los próximos días anunciaremos al nuevo comando técnico del club de cara a la siguiente temporada”, concluyó el documento oficial.

Esta noticia se da a conocer después de que Alianza Lima haya caído en el partido de vuelta por la definición del título de la Liga 1 2023 contra su clásico rival en Matute. En la previa de dicho encuentro, el gerente deportivo del club, José Bellina, había garantizado la continuidad de Larriera al mando, pero las cosas terminaron siendo distintas.

La derrota por 2-0 está teniendo repercusiones negativas en la institución ‘íntima’, sobre todo por el apagón que impidió celebrar a Universitario después de 10 años y que puso en peligro a todos los presentes en el recinto. El DT charrúa, pues, no es el único que se despide del club, sino también el administrador José Sabogal y el Gerente de Marketing, Diego Montoya por decisión del Fondo Blanquiazul.

El breve paso de Larriera por Alianza Lima

El 2 de agosto del presente año, Mauricio Larriera fue anunciado con bombos y platillos como el nuevo entrenador de Alianza Lima. El estratega charrúa llegó al equipo ‘íntimo’ para reemplazar a Guillermo Salas, con quien el los ‘blanquiazules’ habían celebrado el triunfo del Torneo Apertura, por lo que tenía una valla alta que superar.

El ‘Chicho’ no siguió debido a una serie de resultados que complicaron al cuadro de La Victoria en su deseo de ganar el Clausura. Larriera, entonces, buscó revertir esa situación inicial, pero no pudo lograrlo. Aunque tuvo chances de sumar los puntos necesarios para colocarse en lo más alto de la tabla, las desperdició en su momento y vio al cuadro de Jorge Fossati alzarse con el trofeo, no solo del Clausura, sino también del campeonato nacional.

Mauricio Larriera fue relevado de su cargo como entrenador de Alianza Lima. Crédito: Prensa club

El balance general del DT uruguayo en estos tres meses no fue negativo. En 13 partidos que dirigió en total, registró siete victorias, cinco empates y solo una derrota. Pero justamente su única caída fue la más importante de todas: ante la ‘U’ en la final. Una serie de errores en el planteamiento de ese encuentro crucial lo puso contra las cuerdas y provocó esta decisión definitiva de su salida del club.

Hay que tener en cuenta que Larriera logró sumar 25 puntos de 33 posibles en el Torneo Clausura (sin contar finales), por lo que su efectividad fue de 75.7 %, un porcentaje muy alto con respecto a otros entrenadores. No obstante, esto no fue suficiente para que se mantenga en el banquillo de los ‘íntimos’.