Alianza Lima y los cinco errores claves que cometió en las finales de Liga 1 2023

Alianza Lima cometió varios errores en las finales de la Liga 1 2023.

Alianza Lima se quedó con las manos vacías en la Liga 1 2023. El equipo ‘blanquiazul’ fracasó en su intento de conquistar el tricampeonato nacional, luego de haber cometido una serie de errores en las finales del campeonato que provocaron una de las caídas más dolorosas de su historia a nivel local ante su mayor rival: Universitario de Deportes.

El arranque de temporada fue bastante prometedor para los ‘íntimos’. Al ganar el Torneo Apertura con fechas de anticipación, el cuadro que en ese entonces era dirigido por el DT Guillermo Salas dio señales de un final feliz, pero las cosas no salieron tan bien como esperaba. En el inicio del Clausura, cedió puntos claves y ‘Chicho’ fue relegado del cargo.

En su reemplazo entró Mauricio Larriera, anunciado con bombos y platillos, pero el uruguayo no logró cumplir con todas las expectativas. Alianza Lima tuvo grandes oportunidades de escalar a la punta de la tabla en la segunda parte del año y así proclamarse directamente campeón nacional, pero las desaprovechó. La ‘U’, por su lado, sí supo beneficiarse de las chances que se le presentaron.

Tras ello, al elenco ‘íntimo’ no le quedó de otra que citarse en las finales contra su contendiente ‘merengue’. Y aunque rescató un significativo empate en la ida en el Monumental -sin mucho mérito-, en la vuelta en Matute, diversos fallos le condujeron a su derrota definitiva (0-2).



Los errores de Alianza Lima

1. Una estrategia conservadora en la ida

El resultado en el partido de ida pudo haber sido muy adverso. Aunque Larriera utilizó un esquema 4-3-3 ofensivo, la estrategia que reflejó en la cancha fue conservadora. Los extremos Aldair Rodríguez y Franco Zanelatto se preocuparon más por marcar que por atacar, mientras que Hernán Barcos se mantuvo solitario aguantando las pelotas en campo rival.

Al verse replegado en la cancha, Alianza Lima tuvo que lidiar con varios ataques de Universitario, que si hubiera sido más contundente, pudo haber celebrado al menos dos goles. Poco mostró el cuadro ‘íntimo’ en el Monumental, pero la jerarquía de sus jugadores le sirvió para celebrar un empate agónico con solo un tiro al arco en todo el cotejo.

2. Mal experimento

A lo largo de la temporada, Alianza Lima se consolidó con el sistema de 4-2-3-1 o, en todo caso, el 4-3-3. Sin embargo, Mauricio Larriera decidió experimentar por primera vez con una línea de tres al fondo, conformada por Yordi Vílchez (por izquierda), Pablo Míguez y Carlos Zambrano. Este inesperado cambio no le ayudó en nada al cuadro ‘íntimo’, que la pasó muy mal en los primeros minutos con errores en salida y una marca bastante frágil.

Universitario aprovechó el fallo y tardó menos de tres minutos en celebrar su primer gol (Edison Flores). Luego, el conjunto ‘crema’ pudo haber aumentado su ventaja en el marcador, pero nuevamente careció de efectividad y no fue hasta el minuto 82′ que celebró el tanto de Horacio Calcaterra. De todas formas, experimentar un nuevo sistema en una final fue una gran equivocación por parte del entrenador ‘blanquiazul’.

Alianza Lima cayó ante Universitario en final de vuelta de Liga 1 2023.

3. El cambio en la contención

Jesús Castillo se ganó su puesto en el esquema titular de Alianza Lima, siendo fijo en la contención del equipo. No obstante, para la final de vuelta, Larriera apostó por Oswaldo Valenzuela, de 22 años, en la volante. Esta variación le hizo carecer de equilibrio al conjunto ‘blanquiazul’ en el mediocampo, siendo ampliamente superado por su rival en esa zona.

La falla fue tan evidente que Valenzuela fue el primer sustituido del cotejo (a los 37′), aunque en su lugar ingresó Franco Zanelatto, arriesgando en busca del empate. Castillo no pudo jugar ningún minuto de este transcendental choque.

4. Doble punta

Pablo Sabbag se recuperó a tiempo para disputar las finales, pero Hernán Barcos ya se había ganado su puesto tras ser el autor de la mayoría de goles del equipo ‘íntimo’ en el Clausura. La gran condición del ‘Pirata’ lo mantuvo firme e indispensable en el esquema, pero sorprendentemente el ‘Jeque’ pudo ganarse el titularato en la final en Matute.

Sin embargo, con doble punta, Alianza Lima no figuró mucho en ofensiva. Barcos y Sabbag no pudieron complementarse bien en ningún momento y aportaron bastante poco en las jugadas de ataque de los ‘íntimos’. Tras ello, el colombiano tuvo que ser sustituido en el entretiempo. Con el replanteo, el cuadro local se mostró más cómodo sobre el campo, pero no le tradujo en el marcador.



5. Falta de actitud y conexión

Las finales se juegan con el cuchillo entre los dientes, pero gran parte del equipo de La Victoria careció de actitud. Poco pudieron hacer los jugadores para revertir un resultado adverso. La pobre postura de los ‘blanquiazules’ en su casa dejó mucho que desear.

Mucho tuvo que ver, también, la desconexión de algunos futbolistas con el técnico. Así lo dejó en evidencia Bryan Reyna en declaraciones post partido, que acusó una mala relación con Mauricio Larriera. “No habló conmigo en todo el año”, contó.