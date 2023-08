Patricio Parodi sorprendió en vivo a Luciana Fuster: “Ya quiero casarme”

Patricio Parodi le habría pedido matrimonio a Luciana Fuster. (Captura de ‘¿Cuál es el verdadero?’")

En la emisión de hoy, que tuvo lugar el 27 de agosto, en el programa concurso presentado por Adolfo Aguilar llamado ‘¿Cuál es el verdadero?’, se contó con la participación especial de Luciana Fuster y el modelo Patricio Parodi, ambos miembros de ‘Esto es Guerra’. Su presencia tenía como objetivo brindar ayuda al público del Callao. Sin embargo, nadie anticipaba el inesperado comentario que se produciría por parte de Patricio.

Y es que, el momento sorprendente llegó cuando el ex de Flavia Laos dejó a todos en el set atónitos con un comentario que revelaba abiertamente su deseo de construir un futuro junto a la modelo, dejando sin palabras tanto a su actual pareja como al resto de los presentes.

Todo ocurrió en una ronda de preguntas por parte de Adolfo Aguilar, y es ahí donde el chico reality lanza el comentario que nadie se había dado cuenta. “Ya quiero casarme”, dijo el popular Pato, mientras era observado por la reina de belleza, quien se mostró más que emocionada sin darse cuenta de que no dejó hablar a su novio.

Patricio Parodi acompañará a Luciana Fuster en la final del certamen internacional. (Captura)

Incluso, la Miss Grand Perú 2023 pidió a la producción de Adolfo Aguilar que repitiera las imágenes de las declaraciones en vivo para que no quedara duda de lo señalado por él. “Realmente están casados, o son tremendos actores, porque yo les creo”, agregó Adolfo sin darse cuenta de lo dicho por Patricio.

Es en ese momento donde Luciana hace hincapié sobre las declaraciones de su novio y de lo que podría ser una pedida de mano. “Adolfo, han ignorado algo muy importante porque todos estaban hablando, Patricio dijo “ya quiero casarme”, pongan la repetición”, dijo emocionada Fuster.

Ante ello, Adolfo Aguilar solicitó a su producción que trajera los anillos para Luciana y Patricio durante el programa. En tono jocoso, el presentador bromeó con la pareja y sugirió que su equipo podría proporcionar un anillo para que se comprometieran en directo. “Que te pida de una vez (...) Casualmente, la producción tiene un anillo jajaja”, agregó el presentador ante las palabras de Luciana.

Luciana Fuster y Patricio Parodi tienen opiniones distintas acerca de perdonar una infidelidad | Capturas: Esto Es Guerra - Instagram

Luciana Fuster y su matrimonio ideal

En junio de este año, Luciana Fuster decidió abordar sus ideas sobre contraer matrimonio con Patricio Parodi. La modelo expresó su entusiasmo al compartir que aún no ha decidido si la celebración será en la playa, en un ambiente íntimo o de gran magnitud.

“Yo creo que cuando estás con alguien es justamente porque lo ves en tu vida. A mí me encantaría. Es que yo en verdad soy bien clásica, pero a la vez sí me gustan las cosas bonitas. Entonces estamos también ahí, como cada vez que hemos hablado, no sabemos si sería una boda chiquita, íntima, solamente con amigos, en la playa, en algún lugar, o si hacemos algo a lo grande con toda la gente. Así que bueno, yo estoy dispuesta a lo que sea”, dijo Luciana Fuster bastante entusiasmada a América Espectáculos.

No obstante, cuando le preguntaron a Patricio Parodia acerca de estos comentarios, el participante del programa ‘Esto es Guerra’ optó por mantener sus planes en privado.

“Como yo lo he dicho, son temas que conversamos, hay muchas cosas que ventilamos y hay muchas otras que nosotros llevamos al privado. Y esta es una de ellas, pero estamos súper felices, contentos”, dijo Patricio Parodi para las cámaras de Rebeca Escribens.