Circo de 'EEG': trapecista sufre accidente al caer fuera de las mallas de seguridad. (@rodgonzalezl)

Se encienden las alarmas. El conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González compartió un temido material audiovisual en sus redes sociales. Este se trata del preciso momento en donde uno de los trapecistas del circo de ‘Esto es guerra’cae más allá de las mallas de seguridad en pleno show.

Te puede interesar: Magaly Medina no cree en romance entre Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo: “Los dos se están prestando al juego”

A través de su cuenta de Instagram, el famoso conductor mostró en sus historias un clip compartido por una de sus fieles seguidoras. Ahí se logra apreciar, como el acróbata cae en una zona que trasciende los límites habituales, y donde podría desplomarse en cualquier instante. “Trapecista cae más allá de las mallas de seguridad en el circo de EEG”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, la producción del circo no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre cuál es la situación del artista o cómo es que logró ser rescatado de esa área, ya que el incidente ocurrió durante un espectáculo en vivo. Es probable que en las próximas horas un portavoz se pronuncie para explicar lo ocurrido.

Circo de 'EEG': trapecista sufre accidente al caer fuera de las mallas de seguridad. (Composición: Infobae)

En el clip también se escucha como los niños gritan y el público comienzan a hablar entre ellos para que se alejen de la zona. Incluso, se ve acercar a un grupo del staff para poder ayudar al acróbata. “Salgan de ahí. ¿Por qué estorban?”, se le escucha decir a una señora que grababa el video para luego compartirlo con el conductor de Willax.

Te puede interesar: Francesca Maldini se repone de la infidelidad de Diego Montalbán y lo echa de su restaurante

Como se sabe, el pasado sábado 22 de julio se abrieron las puertas del circo de EEG, en colaboración con Kronner Circus y los fanáticos no han dudado en mostrarles su respaldo. Sin embargo, en medio de la algarabía, esto podría ser una señal de alerta sobre la seguridad de los integrantes del show circense.

Estos son los precios para el circo de ‘Esto es Guerra’

El circo de ‘Esto es Guerra‘ acaba de iniciar su temporada desde el 22 de julio para gusto de su fanaticada, y si estás interesado en ver a tus ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’ favoritos en vivo, la puesta en escena está ofreciendo funciones de lunes a domingo, hasta el 31 de julio. Los precios van desde los S/39 hasta los S/134.

Platinium: S/134

Vip: S/101

Preferencia: S/78

Platea: S/56

General: S/39

¿Dónde puedes comprar tu entrada para el circo de Esto es Guerra?

La entradas para el circo de ‘Esto es Guerra’ lo puedes comprar a través de la página oficial de Teleticket. Al lugar, solo podrán ingresar niños desde los 2 años de edad pagando su entrada. El circo de ‘EEG’ vuelve después de varios eventos cancelados en medio de la pandemia del Coronavirus.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia dio show en circo de ‘Esto es Guerra’ y usuarios cuestionan su internacionalización

“Va a ser un placer compartir nuevas experiencias con los fans de EEG en vivo y en directo. Debido a la pandemia suspendimos muchas actividades presenciales y con afluencia de público. Sin embargo, ahora tenemos todas las condiciones para que se dé este gran reencuentro entre los competidores y los fans. Y un buen pretexto es el aniversario del Perú”, fue el comentario de la productora Mariana Ramírez del Villar.

Precios para el circo de 'EEG'. Teleticket

Yahaira Plasencia se presenta en circo de EEG

Para sorpresa de muchos, la salsera Yahaira Plasencia se presentó en el circo de ‘Esto es Guerra‘ y como era de esperarse, el público no respaldo esta iniciativa, pues no dudaron en criticar a la intérprete de ‘Y le dije no’.

“La Yaha cantando en un circo, cómo has cambiado pelona”, “Cantando en un circo jajaja, como payasa no estaría mal”, “Así es su vida, un circo. Se nota que se internacionalizó”, “Es tan humilde que prefiere cantar en un circo”, “¿En un circo? Me olvidaba que siempre lo ha estado”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.