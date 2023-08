Cecilia Tait y su fuerte crítica contra selección peruana de vóley: “Que se vayan a su casa”

Cecilia Tait criticó el presente de la selección peruana de vóley (El Peruano / CBV)

Cecilia Tait, subcampeona olímpica en Seúl 1988 y una de las mejores voleibolistas de nuestra historia, la ‘Zurda de Oro’, opinó sobre la actualidad del deporte en la que destacó. Expresó su valoración personal sobre el presente de la selección mayor femenina, que hoy dirige el técnico Francisco Hervás.

Tait dio su postura sobre diferentes situaciones que envuelven a la Federación Peruana de Voleibol (FPV), también se pronunció sobre el mal rendimiento de la delegación nacional en el actual Sudamericano 2023.

La exvoleybolista peruana criticó a la selección mayor por su desempeño actual, que no se compara con lo que antes se solía ser y lograr. La poca disciplina de algunas jugadoras del equipo fue uno de los factores que más apuntó para dar a entender su posición.

“Hay una generación que jugó todo este tiempo y, con todo respeto, que se vayan a su casa. Ya cumplieron, ya no hay nada más que hacer. Todas estas chicas, les guste o no, atletas no son. Uno tiene que ser profesional en lo que hace. Tú no puedes ser jugadora de vóley sin ser atleta”, señaló Cecilia en una entrevista vía YouTube ‘Sobre la net’.

“Tienen más de 5 kilos de sobrepeso. ¿Cómo van a saltar (al jugar)? Antes de subir a un podio, el campeonato se gana entrenando, en la cancha todos los días. No es que te vas a ir al Sudamericano a prepararte, adquirir experiencia y etcétera…”, añadió.

Selección peruana de vóley presente en el Sudamericano 2023 (MAURICIO VAL /CBV)

De la misma manera, Cecilia Tait se refirió a la continuidad de Francisco Hervás en el cargo. El entrenador español tomó las riendas de la escuadra nacional desde el 2018 y, hasta el momento, no se han conseguido logros importantes, por lo que la ‘Zurda de Oro’ sugirió su renuncia.

“Si el entrenador no cumple con las expectativas que requiere la Federación Peruana, de mínimo estar entre los tres primeros de tal o cual campeonato ¿Qué decisión debería haber tomado la FPV? (retirarlo)”, pronunció.

“¿Cómo puede recibir tantos maltratos? ¿Cómo puede trabajar con tanto raje? Las personas quieren que se vaya. ¿Dónde está la dignidad deportiva? Si no ha dado resultados, no puede seguir. No es capaz y no tiene nada que ver con si es buena persona o no. El fair play también es para aceptar que tienes limitaciones”, agregó sobre el tema.

Cecilia Tait, miembro de la junta administrativa de la Federación Internacional de Vóley, analizó la actualidad del deporte en el Perú.

A puertas del Preolímpico

Semanas atrás, la selección mayor femenina afrontó la Copa Panamericana en Puerto Rico, donde apenas pudo alcanzar el sexto lugar de la competencia tras una pobre actuación. Ahora, en el Sudamericano de Recife, Brasil, competencia en la que Perú casi siempre se subió el podio, prácticamente ya no hay chances de ubicarse entre los tres primeros lugares.

Entonces, a puertas del Preolímpico del próximo año para París 2024, hay muchísimo por trabajar y mejorar en el equipo, por lo que nos depara un desafío más que complicado.

“Lo que tenemos que hacer es llevar a la mitad de juveniles y la mitad de mayores, y comenzar a foguear a las juveniles. Sería el mejor momento para comenzar con las nuevas y que las tías, que ya tuvieron sus ciclos, estén en la banca. De vez en cuando hay que hacerlo, no es malo. Prefiero ver a chicas jóvenes integrando la selección de mayores teniendo su primera experiencia contra equipos buenazos”, dijo al respecto la ‘Zurda de Oro’.

Cecilia Tait es subcampeona olímpica (Prensmart)

En ese contexto, Cecilia Tait se refirió específicamente a algunas jugadoras de la selección, que considera que ya cumplieron su ciclo sin pena ni gloria y ya no deberían seguir más en el equipo como Karla Ortiz, de quien respondió una pregunta sobre si debería renunciar y esta fue su afirmación:

“A los 26 años ya éramos subcampeonas olímpicas, hay algunas que sigan esperando ganar algo. Yo creo que ya tendrían que irse a su casa”, sentenció.

Sobre Ángela Leyva

Entre otros temas, Cecilia Tait también habló sobre algunas ausencias importantes en la ‘bicolor’ y se pronunció específicamente acerca del polémico caso de Ángela Leyva, del que cree que se ha creado una “novela” innecesaria con la FPV.

“Si una jugadora tiene miedo de que su prestigio baje, porque el equipo que ella va a tener que integrar es malo, que lo diga y no esté. Porque si Ángela está lesionada, cansada o los motivos que son contundentes, tampoco le podemos obligar. Ella ha representado a la selección y si ya no quiere, que se aplique la ley y no le den la carta. Tiene que haber una sanción”, manifestó.

“Ángela Leyva se ha creado una novela. Pero ya llegó a su fin, terminó mal y triste. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Tendrá sus motivos, que los resuelva con la Federación. Pero que comiencen a sacar el WhatsApp, qué dijo o no dijo, si mandó la carta. Por favor... ni siquiera una novela turca me hace eso”, añadió.