Ángela Leyva: Federación Peruana de Vóley le respondió a deportista y mostró pruebas de su convocatoria

La Federación Peruana de Vóley le respondió a Ángela Leyva con pruebas de su convocatoria.

Una novela que parece no tener fin. Luego de que Ángela Leyva se pronunciara y comunicara que no recibió un llamado oficial de parte de la Federación Peruana de Vóley para formar parte de las últimas convocatorias a la ‘bicolor’; esto se habría diluido. Sucede que los plana dirigencial de la FPV compareció ante la prensa y evidenció las pruebas que demuestran que sí trataron de contactarse con la deportista y que no hubo una respuesta de su parte.

A través de una conferencia de prensa que se llevó a cabo el martes 15 de agosto, el presidente de dicha entidad, Gino Vegas, mostró en una presentación la carta que oficializa el llamado de la punta al Preolímpico de París 2024.

Las pruebas de la Federación Peruana de Vóley de la convocatoria de Ángela Leyva. (Tabatha Belén)

De la misma manera, el mandatario de la FPV confesó que fueron dos documentos que le enviaron a todas las voleibolistas seleccionadas para la competencia internacional. “Pueden ver la carta, el oficio múltiple que se le envió a Ángela Leyva como a las 29 otras deportistas que fueron convocadas para la Sub 23 y mayores. La siguiente fue una segunda carta en la que se le comunicaba cuál era el calendario de entrenamiento. Las dos se le envió vía WhatsApp”, comentó.

Y como para que no existan dudas de una no comunicación de su parte, Gino expuso el chat de WhatsApp que tuvo una encargada de la Federación con la voleibolista de Çukurova Belediyespor de Turquía. “La captura de pantalla que la señora Griselda Ramírez, trabajadora de la FPV, se encargó de enviar a todos los deportistas convocados”.

El mensaje que indica dicha conversación es la siguiente: “Hola Ángela! Espero que te encuentres bien, tanto tú como toda tu familia. Te adjunto tu convocatoria 2023. Me confirmas, por favor”, se lee el texto. Esto fue acompañado de la carta como archivo PDF.

Prueba del chat de la Federación Peruana de Vóley con Ángela Leyva respecto a su convocatoria. (Tabatha Belén)

Otra vía que el directivo mostró fue la convocatoria que se hizo de manera oficial por todas las redes sociales de la Federación Peruana de Vóley. En ella figura el nombre de Ángela Leyva junto al de las otras receptoras: Karla Ortiz, Maguilaura Frías, Aixa Vigil, Ysabella Sánchez, Shanaiya Ayme, Kiara Vicente y Brenda Lobatón.

Después de adjuntar todas las pruebas, Gino Vegas expresó cómo es el procedimiento cuando una voleibolista sale al exterior y dejó en claro que no hubo interés de parte de Ángela para sumarse al combinado patrio.

“Ella no ha respondido, no intentó comunicarse nunca con la Federación. Usualmente, cuando las deportistas regresan del extranjero se acercan a la Federación porque para que salgan necesitan una autorización de tránsfer internacional. El caso de la señorita Leyva no se produjo de esa manera. La FPV hizo el intento para que se intregre a la selección, pero tomó la decisión de no hacerlo. Su situación demuestra que no hubo interés de su parte”

Gino Vengas, mandatario de la FPV, se pronunció por la negación de contacto del organismo para convocar a la voleibolista. (Video: PURO VOLEY)

¿Qué dijo Ángela Leyva sobre su ausencia en la selección peruana?

Por intermedio de un en vivo en su redes sociales, Ángela Leyva admitió que tenía intención de volver a vestir la camiseta de la selección peruana luego de dos años de ausencia. “Claro que regresaría a la selección, pero a nadie en la Federación conversó conmigo”, dijo en una transmisión.

Eso no fue todo, pues la deportista de 26 años dio a entender que la convocatoria no era oficial y que se enteró de su llamado por los aficionados que la mencionaban en su cuenta pública de Facebook. “Ellos tendrían que sacar la convocatoria ‘fantasma’ que supuestamente me enviaron. Deberían sacar su papel y salir a hablar ‘aquí está la convocatoria que le hicimos a Ángela’ y ahí recién decir ‘ella no quiere venir’. Me enteré del llamado por Facebook porque hay gente que me etiqueta”, agregó.

La voleibolista nacional decidió salir al frente para contar su verdad e hizo inesperada revelación sobre su presunto llamado a la selección peruana de vóley.

Actualida de Ángela Leyva

Ángela Leyva milita en Çukurova Belediyespor de Turquía desde el 2022. En la última temporada, el equipo de la peruana quedó ubicado en el noveno lugar con 30 puntos, a 46 del líder Eczacibasi.