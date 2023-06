Gabriela Serpa creía que Alfredo Benavides era el amor de su vida y hace fuerte revelación sobre ampay

Gabriela Serpa y Alfredo Benavides vienen caudando revuelo tras ser vínculados sentimentalmente. Este rumor se vino abajo luego que la integrante de ‘JB en ATV’ fuera captada por las cámaras de Magaly Medina con un joven menor que ella.

Este sábado 24 de junio, la rubia se sentó en la secuencia ‘El valor de la verdura’ y se sometió a una serie de preguntas ante la imitación de Beto Ortíz, caracterizado por el propio Alfredo Benavides.

Aquí el conductor de la secuencia le preguntó a Gabriela Serpa sobre el ampay que protagonizó y su vínculo con el hermano de Jorge Benavides. La joven sorprendió al revelar que sí creyó que el comediante era el amor de su vida.

“¿En algún momento pensaste que con el gordo encontraste al amor de tu vida?”, fue la pregunta del confesionario. A lo que Gabriela respondió con un tajante “Sí”.

Después que el polígrafo indicara que la respuesta de “verdura”, Serpa procedió a explicar sus razones. “Porque Alfredo es un hombre maduro, pensé que era maduro, ya no lo pienso. Me parecía cariñoso, me protegió mucho en el circo. Una mujer siempre necesita esa protección de parte de un hombre, lo pensé en algún momento. Me dije podríamos intentarlo, pero después dijiste que eras poliamoroso. Me choteaba Alfredo. Decías, no, yo no voy a estar con nadie, que mis bebitas de Barranco. (Me dije) Para qué voy a perder mi tiempo con alguien que no quiere”, indicó Gabriela.

Asimismo, le reprochó que solo la galanteaba los días que grababan, pero los días que no se veían no mostraba ningún tipo de interés. “Acá solamente me floreabas y allá afuera, nada”, dijo la modelo y comediante.

Todo esto delante de sus compañeros, quienes no dudaban de burlarse del bochornoso momento que vivía Alfredo Benavides. Además de escuchar atento a cada una de las declaraciones de su compañera.

Gabriela Serpa creyó que Alfredo Benavides podía ser el amor de su vida.

Cree que Alfredo Benavides la mandó a seguir

Otra de las preguntas que respondió es si creía que Alfredo Benavides la mandó a seguir, en referencia al ampay que protagonizó con un hombre menor que ella. Gabriela respondió con un “sí”, para luego explicar por qué. Para la comediante, el integrante de ‘JB en ATV’ tiene mucho que ver con el ampay que difundió Magaly TV La Firme.

“Alfredo Benavides es amigo de Ney Guerrero y del productor del programa de Magaly. Alfredo ha metido ahí sus cositas, sus contactos para que me sigan porque yo no soy farandulera, yo no soy mediática, yo soy una chica que siempre ha sido perfil bajo”, indicó la hermana de Claudia Serpa.

“Alfredo dice ´le doy una semana´. Entonces, yo saco mis conclusiones, mis cálculos. Tú estuviste de lunes a viernes en el canal y encerrado con Ney Guerrero”, acotó Gabriela, resaltando que cree en el profesionalismo de Magaly Medina, pero resaltó la amistad que existe entre Alfredo Benavides con Patrick Llamo (productor de Magaly TV La Firme) y Ney Guerrero.

Gabriela Serpa se queja de los desplantes de Alfredo Benavides

Esta no fue la única vez que Gabriela Serpa habló de su relación con Alfredo Benavides. La modelo indicó a las cámaras de Magaly TV La Firme que su compañero se ha mostrado indiferente con ella desde que salió a la luz el ampay de Magaly Medina.

“No sé qué problema tiene Alfredo conmigo, por qué se pone en ese plan. Yo no lo tomo personal. De repente, él sí, pero yo estoy soltera y él también. No entiendo por qué se enoja. Son inmadureces, ¿no hablarme?, si yo no lo he hecho nada”, indicó Serpa.

Asimismo, señaló que Alfredo la ha “choteado” muchas veces y es él quien no quería tener una relación con ella. “El que se va a Barranco pierde su barco”, dijo entre risas.