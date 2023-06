Gabriela Serpa y el historial policial de su nueva pareja: “Denunciado por violencia psicológica”

Gabriela Serpa acepta que tiene un nuevo saliente y termina con las ilusiones de Alfredo Benavides. | Magaly TV La Firme.

En la reciente edición de Magaly TV:La Firme, la integrante de ‘JB en ATV’, Gabriela Serpa decidió salir al frente a confirmar su nueva relación con un joven de nombre Gonzalo Méndez Camacho. Mediante hilo telefónico, la actriz cómica se mostró emocionada y confirmó que sale con un estudiante de aviación comercial, pero el programa de ATV decidió compartir los antecedentes de su nuevo galán.

Te puede interesar: Gabriela Serpa confirma romance con joven de 22 años: “Estoy saliendo con él”

Según el programa conducido por la periodista Magaly Medina, se trataría de un estudiante de aviación comercial de 22 años de edad y que es padre de un niño de tres años. El joven que se ha robado el corazón de una de las ‘Hermanas Serpa’ tendría varios antecedentes policiales que lo caracterizaría como una persona violenta. Así lo dejó entrever, el programa de ATV, compartiendo un parte policial de hace dos meses, donde su expareja y madre de su hijo, Danitza Flores Grey lo denunció por violencia psicológica tras haberla insultado a través de llamadas telefónicas.

Eso no quedaría ahí, pues la señora Danitza solicitó orden de alejamiento para ella y su familia, debido a los constantes supuestos maltratos psicológicos que recibiría la madre de su hijo. También, Gonzalo Méndez tiene otra denuncia por agredir físicamente a una persona en una discoteca ubicada en el distrito de Barranco.

“Atenta Serpa que tu juvenal pretendiente pasó por nuestro escáner y notamos que hace dos meses fue denunciado por violencia psicológica por la madre de su hijo, quien lo denunció por haberle dicho (frases altisonantes) por motivos que ella ya tiene pareja. Por eso, hace un mes le dieron orden de alejamiento contra su ex y hace un año lo denunciaron por golpear a otra persona a la salida de una discoteca en Barranco”, se le escucha decir al periodista de Magaly TV: La Firme.

Te puede interesar: Gabriela Serpa es captada con nuevo galán, pese a rumores de romance con Alfredo Benavides

Por otro lado, el joven de 22 años no tiene carro, ni propiedades por el momento: “Además, como era de esperarse, según Sunarp no tiene carro, no tiene jato, vive en el distrito de Chorrillos con su mamá, pero con todas y esas le ha ganado al gordo Benavides, que a sus 52 años solo le queda mirar sus sketch donde abrazaba a la Serpa”, agrega la nota periodística.

Asimismo, según las fuentes de Magaly tv: La Firme, la mamá de Gonzalo, no ve con buenos ojos a Gabriela: “Ojalá que se haya metido al bolsillo a la suegra, pues por ahí nos han contado que no la mira con buenos ojos, es muy adelantado para su edad, además queda en duda la relación que tenía la modelo y el niño ‘Alfredito’. Es un chibolo que nunca ha viajado al extranjero, hoy debe estar en el cielo”, finaliza la nota diciendo.

Gabriela Serpa vuelve a creer en el amor.

Gabriela Serpa aclara rumores sobre su nueva relación

La modelo Gabriela Serpa conversó con las cámaras de Magaly TV: La Firme para confirmar su nueva relación con Gonzalo Méndez Camacho, quien había sido confundido por su amigo, el empresario Christian Carrión, sin embargo, fue ella misma quien hizo la aclaración de que su saliente es un joven de 22 años, estudiante de Aviación Comercial.

Te puede interesar: Gabriela Serpa y las razones por las que admira a Alfredo Benavides: “Me robaron en su circo y él me repuso todo”

“No estoy saliendo con él, él nos ha hecho la movilidad a Huaral, y el chico con el que estoy saliendo dejó su auto en el departamento de él, ¿por qué? Porque se le había malogrado el vehículo y yo he entrado a su casa con el chico que estoy saliendo y él ha sacado el otro carro, ¿entiendes?”, manifestó Gabriela en hilo telefónico.