Convocadas de la selección peruana de vóley con el sorpresivo regreso de Ángela Leyva

Con Ángela Leyva, Francisco Hervás anunció la lista de conovocadas para los próximos campeonatos internacionales. (FPV)

Y un día volvió. Con Ángela Leyva, la Federación Peruana de Vóley anunció a las voleibolistas que fueron convocadas en las selecciones absolutas y sub 23 para participar de los diversos torneos internacionales, entre ellos, el preolímpico para París 2024.

La sorpresa de la convocatoria se debe a que no es llamada desde el 2021 y es que en septiembre, durante el Sudamericano de vóley que se realizó en Colombia, Ángela Leyva decidió dar un paso al costado con tan solo 10 días para el campeonato sudamericano que entregaba cupo al mundial de mayores del año pasado.

Es por ello que, el entrenador español Francisco Hervás, comentó en ese momento sobre el tema y manifestó que la ex capitana le expresó que tenía una situación personal bastante complicada. “Nuestro deseo era que ella siga participando con el equipo, pero entendí que somos adultos y cada uno toma sus propias decisiones”, dijo.

Las declaraciones de ese momento se dieron durante una conferencia de prensa previo al torneo donde el técnico de la selección nacional absoluta habló sobre el tema al igual que el presidente de la federación, Gino Vegas, quien mencionó que si en algún momento querría volver a la selección tendría que demostrarlo.

“La selección no es el lugar de entrenamiento de Leyva para luego irse a jugar al extranjero y dejar botado al equipo. Esta no es la primera vez que pasa, ya pasó en la anterior gestión”, manifestó.

Asimismo, el máximo directivo del ente rector del vóley nacional a través de una entrevista para Infobae, dijo que si bien es cierto hay jugadoras que muchas veces no pueden participar de los torneos porque se encuentran estudiando en el extranjero y las universidades no le otrogan el permiso, por otro lado, resaltó que en la ‘blanquirroja’, “estarán las jugadoras que quieran estar”.

En ese momento, la voleibolista que actualmente milita en el Çukurova Belediyespor de la primera división de la liga turca, no se pronunció, sin embargo, tiempo después, Leyva decidió hablar sobre el tema a través de un en vivo en sus redes sociales.

Uno de sus seguidores le consultó sobre por qué no era convocada y ella aseguró que no se lo habían confirmado oficialmente y que solo se lo consultaron a su hermana (Leslie Leyva), aún así fue a firmar la convocatoria a la Federación Peruana de Vóley, pero que no pudo quedarse por temas personales.

“Me duele saber que hay mucha gente que piensa que yo fui la que renunció, que no quise jugar por la selección, que estaba estresada, pero no era verdad. Sí estuve mal, estuve internada por dos días y detrás de eso hubieron muchas cosas que más adelante estaré contando porque es un tema delicado”, dijo Ángela.

Pese a la polémica que se originó en ese momento, tener a Ángela Leyva fuera de la selección ha sido una dura baja, aún así la ‘bicolor’ logró salir adelante y el año pasado ganó en los XII Juegos Suramericanos ASU ante Paraguay y se convirtió en el máximo ganador de oro en vóley femenino en la historia de los Juegos Odesur.

La Federación Peruana de Vóley anunció a las seleccionadas de vóley para el pre olímpico de París 2024. (FPV)

Ángela Leyva en la selección peruana

La voleibolista peruana que juega como punta o receptora en la cancha ha participado en todas las categorías de la selección nacional desde la infantil Sub 16, menor Sub 18, juvenil Sub 20, Sub 23 y mayores. En el año 2012, junto a la ‘blanquirroja’ consiguió la medalla de oro en el Sudamericano de menores siendo la capitana y la punta titular que venció a Brasil, clasificando al Mundial de Tailandia en el 2013. La primera medalla de oro para el vóley peruano luego de 32 años en esa categoría y la luego de 19 años en cualquier categoría.

Convocadas a la selección peruana Sub 23