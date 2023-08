Real Felipe: se registraron cuatro denuncias de violencia sexual contra militares de la Legión Peruana de la Guardia

Mujeres militares denunciaron ser víctimas de violencia sexual en el Real Felipe. (Canva)

Los indicios de violencia contra la mujer son altos. Niñas, adolescentes y mujeres adultas son vulnerables en todos los espacios de sus vidas, y los casos de violencia sexual en la fortaleza del Real Felipe lo demuestran.

El semanario Hildebrandt en sus trece recogió cuatro denuncias de agresiones sexuales, que contempla hostigamiento y tocamientos indebidos, contra oficiales, suboficiales y técnicos en la sede de la Legión Peruana de la Guardia. Estos casos fueron encubiertos y las víctimas, en lugar de ser protegidas, fueron convencidas de que al denuncia no prospere.

Entre el año 2020 y 2022, el establecimiento militar tuvo, por lo menos, cuatro denuncias de violencia sexual donde las víctimas fueron mujeres militares que sirven en la fortaleza. Según el medio, hasta la fecha, todos están impunes.

“Se viene observando, con mucha preocupación, que el personal de tropa femenino estaría siendo víctima de abusos y maltratos en las modalidades de acoso, hostigamiento sexual, entre otros, por parte del personal militar masculino ( oficiales, técnicos y suboficiales) aprovechando su cargo y jerarquía para dar rienda suelta a sus bajos instintos”, detalla un documento de corte confindecial al que accedió el semanario.

Solicitud de características físicas y estado amoroso

A mediados de 2020, el coronel Livio Luna La Torre, máximo jefe de la Legión Peruana de la Guardia, habría emitido una solicitud para conocer las características físicas de todo el personal femenino, lo que resultó poco usual para los Agentes de Inteligencia del Ejército.

El coronel, actualmente en retiro, tenía como asistente a la sargento Rojas*, quien habría padecido de una serie de acosos de parte del hombre. La agraviada denunció que el efectivo la había intentado besar en contra de su voluntad. El invididuo habría utilizado la fuerza física para arrinconar a la mujer contra la pared, pero ella logró huir de la repudiable escena. Lamentablente, este no fue el único episodio.

Luna habría solicitado más información sobre la sargento, exactamente sobre su estado sentimental. El coronel tenía planeado conocer si la víctima mantenía una relación amorosa con alguien. No obstante, en este caso, se le negó la petición.

La Fortaleza del Real Felipe, blanco de denuncias de acoso, tiene un papel principal en la historia del porqué el Callao se convirtió en Provincia Constitucional. (Rarrunat)

La agraviada buscó ayuda en otros oficiales, pero nadie la apoyó. Así llegó hasta el abogado Walter Chinchay, quien dijo a Hildebrandt en sus trece que el coronel la besó y la tocó. Su defensa legal indicó que encontró a la mujer llorando.

La denuncian de Rojas* llegó hasta la Inspectoría de la institución, pero, en lugar de abrir un proceso de investigación y brindarle protección, intentó convencerla de que no denuncie al efectivo. A cambio de ello, le prometieron renovarle el contrato, cambiarla de unidad y ayudarla a ingresar a una escuela militar “sin que estas promesas se hicieran efectivas”.

La víctima denunció que luego de renunciar a esto, el hostigamiento del coronel no solo continuó, sino que también era blanco de acoso de parte de sus hombres de confianza. Las acciones en contra de la víctima no pararon. Según comentó al semanario, ya no solo la hostigaban sexualmente, sino que le imponían faltas para que le den de baja, hasta que lo lograron.

El militar fue consultado por el medio acerca de esta denuncia, pero la negó y aseguró que se trata de una represalia porque sancionó a Rojas* por mantener una relación sentimental con otro efectivo.

“Ahora sí te voy a llevar a la cama’

El año siguiente, apenas algunos meses después del caso de la sargento Rojas*, la suboficial Martínez* fue víctima de tocamientos indebidos de parte del suboficial José Tineo Tineo, quien se desempeñaba como chofer del coronel Luna. Según comentó la militar, el sujeto ingresó a su habitación y se volcó encima de ella, además de intentarla besarla a la fuerza. El hombre la retuvo y cogió de los brazos, pese a que ella opuso resistencia.

También comentó que Tineo Tineo intentó quitarle el polo mediante jaloneos. ‘Ahora sí te voy a llevar a la cama’, la habría amenazado el hombre. La víctima indicó que luego de ello se quedó callada, pues entró en un cuadro de pánico que le impidió hablar. Todo acabó cuando pudo huir del individuo hacia el cuarto del costado y quedarse ahí hasta que llegó su compañera.

Martínez* reveló que el suboficial le envió un mensaje pidiéndole disculpas y afirmando que se había tratado de una “broma”. La joven fue a denunciar el hecho ante el coronel Luna, pero este cuestionó su reacción ante la escena y le reclamó por no haberlo agredido también. Ante ello, la víctima le respondió que no sabía cómo defenderse porque se encontraba en shock.

Acosadores sexuales serán sancionados con cárcel de 2 a 15 años.| Andina

La militar llegó hacia la Región Policial del Callao para denunciar a su compañero por tentativa de violación sexual. Como producto de ello, las autoridades llegaron hasta la sede de la Legión Peruana de la Guardia. En ese momento, la joven se enteró que la denuncia que hizo dentro del Real Felipe no fue comunicado a nadie. “Si yo no denunciaba, ellos no iban a hacer nada tampoco. Por eso sentí que nadie me apoyaba, que les daba igual”, dijo al Ministerio Público, según Hildebrandt en sus trece.

Ante este testimonio, Luna descartó que haya intentado obstaculizar esta denuncia y señaló que le había asignado un psicólogo. El acusado de agredir a la suboficial fue trasladado al cuartel de Chorrillos, pero retornó después de dos semanas.

La víctima también confesó que le pidieron que tratara de evitar al sujeto y se le culpó por las visitas de la Inspectoría. El medio informón que la única medida que tomaron en contra de Tineo fue un día de arresto.

Fotos desnuda

García* también vivió en carne propia el acoso sexual de los militares. Al año siguiente de haberse registrado la denuncia de *Martínez, la cabo padeció de los chantajes del teniente coronel Miguel Jaime. ‘’Yo ya no puedo más, pido ayuda porque he tratado de hablar y no me han hecho caso. Cuando yo pido permiso al comandante Jaime, nunca me lo da. Me dice que tiene fotos y me intimida que estoy con una persona, algo así como un acoso”, detalló la víctima a la defensa legal.

“Eso es una modalidad en el Ejército. Los superiores les ofrecen a estas chicas ayudarlas para ascender a suboficiales si se tiran para atrás en las acusaciones, porque los del servicio militar son pobres y el ascenso les significa pasar de ganar 600 a 3 mil 300 soles”, precisó Chinchay al semanario.

Actualmente, el acusado labora en el Hospital Militar y prefirió no atender los intentos de comunicación del medio.

El acoso sexual es considerado parte de la violencia sexual. Crédito: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Tocamientos indebidos

Apenas una semana después de la renuncia de la joven, la cabo Espinoza* denunció que el teniente coronel Carlos Abanto Aliaga la violentó sexualmente al tocarla sin su consentimiento mientras ordenaba la habitación del sujeto. La militar había sido designada como asistente del efectivo, por lo que habría sido conducida al cuarto con engaños.

El 27 de abril, la trabajadora del Real Felipe se comunicó con su mamá para informarle lo que había sucedido, quien acudió de inmediato a entablar una denuncia. La madre de la víctima llegó junto a personal policial a las instalaciones de la fortaleza. Las autoridades del establecimiento sancionaron al sujeto con apenas tres días de arresto.

Pese a la denuncia en su contra, el individuo fue nombrado como jefe de la Oficina General de Seguridad y Protección del Ministerio de Defensa (Mindef). Luego de ello, la cabo renunció a la institución.

*Se usan apodos para proteger la identidad de las víctimas